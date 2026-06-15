Începe summitul G7 din Franța. Trump, așteptat să domine tonul discuțiilor. Acordul cu Iranul și războiul din Ucraina, principalele teme de la Evian

Liderii celor mai dezvoltate economii ale lumii se reunesc la Evian, în Franța, pentru summitul G7. Donald Trump este așteptat să domine discuțiile privind acordul cu Iranul, războiul din Ucraina, comerțul global și securitatea energetică.

Summitul G7 începe luni la Evian-les-Bains, în Franța, într-un context internațional marcat de războiul din Ucraina, acordul de pace anunțat între Statele Unite și Iran și tensiunile comerciale dintre marile economii ale lumii, scrie France24.

Toate privirile sunt îndreptate către președintele Donald Trump, care ajunge în Franța la doar câteva ore după ce a anunțat că Washingtonul și Teheranul au ajuns la o înțelegere pentru încetarea conflictului din Orientul Mijlociu. Liderul de la Casa Albă va influența decisiv tonul și agenda reuniunii la care participă Franța, Statele Unite, Germania, Canada, Italia, Japonia și Regatul Unit.

„Nu este posibil să-l «gestionăm» pe Trump aşa cum am făcut-o în timpul primului său mandat”, a declarat Liana Fix, cercetătoare asociată la Council on Foreign Relations.

În ultimii ani, aproape toate statele participante la G7 au fost vizate de critici, presiuni diplomatice sau măsuri comerciale promovate de administrația Trump.

Iranul, Ormuzul și Ucraina, principalele teme ale summitului

Una dintre cele mai importante teme de pe agenda reuniunii va fi acordul dintre Statele Unite și Iran, care prevede redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încetarea ostilităților din regiune.

Donald Trump este așteptat să solicite sprijinul aliaților pentru operațiunile de securizare și deminare a acestei rute maritime esențiale pentru comerțul global cu petrol. La discuții vor participa și lideri din Qatar, Emiratele Arabe Unite și Egipt, state implicate direct în stabilitatea Orientului Mijlociu.

Pe agenda summitului se află și dezechilibrele comerciale internaționale, un subiect promovat atât de administrația americană, cât și de organizatorii francezi.

„Nu cred că vom vedea un preşedinte slăbit. Cred că va merge acolo şi va face ceea ce face întotdeauna, şi anume va încerca să impună cu forţa subiecte foarte complicate”, a declarat Jackson Janes, expert la German Marshall Fund of the United States.

Războiul din Ucraina va ocupa, de asemenea, un loc central în discuțiile liderilor. Președintele Volodimir Zelenski va participa marți la o reuniune de lucru cu liderii G7 și ar putea avea o întrevedere informală cu Donald Trump.

„În 2025, europenii erau resemnaţi să se încline în faţa lui Trump pentru a încerca să păstreze sprijinul american pentru Kiev, dar ne aflăm astăzi într-o dinamică diferită, în care Ucraina este mai puţin dependentă de Statele Unite”, a explicat Max Bergmann, expert la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

Evian, centrul diplomației mondiale pentru trei zile

Summitul se desfășoară la Hotelul Royal din Evian-les-Bains, una dintre cele mai exclusiviste locații din Franța, situată pe malul lacului Léman. Pentru securizarea evenimentului au fost mobilizați aproape 20.000 de polițiști și militari din Franța și Elveția.

Președintele Emmanuel Macron a pregătit și un program special pentru liderul american, inclusiv o cină la Versailles după încheierea summitului.

Evenimentul marchează și aniversarea a 250 de ani de la independența Statelor Unite, iar autoritățile franceze speră că reuniunea va consolida relațiile dintre aliații occidentali într-o perioadă marcată de multiple crize internaționale.