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Între 400.000 și 800.000 de francezi au protestat sâmbătă. Ministerul de Interne raportează aproape 1.000 de arestări. 2 oameni răniți grav

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Proteste de amploare s-au desfășurat în Franța în al doilea weekend consecutiv. Ministerul de Interne al Franței a raportat arestarea a 1.000 de oameni care au comis acte violente. Doi oameni au fost răniți și sunt internați în stare critică la spital. Unul dintre ei și-a pierdut degetele.

Guvernul a estimat că 400.000 de protestatari au demonstrat în toată Franța, dar organizatorii susțin că numărul a fost aproape dublu: 800.000.

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Manifestațiile au debutat pașnic la Paris, după cum arată Associated Press,  dar au escaladat în ciocniri violente spre seară. Protestele cele mai violente au fost raportate la Lyon, Clermont-Ferrand, Grenoble,  Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nantes, Nice și Marsilia, unde autoritățile locale au interzis demonstrațiile. Polițiștii au ripostat cu gaze lacrimogene.

Viața cotidiană din Capitala țării a fost grav afectată – de teama jafurilor, magazinele și băncile au fost baricadate cu scânduri sau cu panouri de protecție. Multe mari muzee, inclusiv Muzeul Luvru, au fost închise.

Poliția a anunțat că demonstrațiile de la Paria au fost complet dispersate, potrivit France24. Fox News transmite că 70.000 de ofițeri de poliție au fost staționați în toată țara pe durata protestelor de sâmbătă.

Poliția a estimat că la protestele de la Paris au mărșăluit 110.000 de oameni. Au fost efectuate 3.000 de percheziționări și 65 de arestări, a raportat BBC.

Organizatorii sindicali ai protesatelor susțin că au participat 250.000 la proteste, potrivit CBS News.

Sute de mii de oameni au mărșăluit pe străzile Parisului pentru a-și exprima nemulțumirile față de creșterea costurilor vieții, scumpirea carburanților și împotriva degradării condițiilor din învățământul de stat, relatează Euronews.

La mărșăluiri au luat parte și mișcările de extremas-stângă, inclusiv candidatul prezidențial Jean-Luc Melenchon.

Simultan cu protestele, la Orelans, Jardon Bardella a fost ales președinte al partidului Adunarea Națională, cu o zi înainte ca Marine Le Pen să-și lanseze candidatura la președinția Franței.

Sursa Foto: X

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