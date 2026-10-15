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Inundații devastatoare în Turcia: Cea mai puternică ploaie din ultimii 84 de ani a lovit Istanbulul. Autoritățile anunță 3 morți și 4 dispăruți. Zeci de zboruri, anulate sau amânate

Melania Agiu
Inundații devastatoare în Turcia: Cea mai puternică ploaie din ultimii 84 de ani a lovit Istanbulul. Autoritățile anunță 3 morți și 4 dispăruți. Zeci de zboruri, anulate sau amânate
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Ploile abundente din Istanbul au provocat inundații devastatoare în multe districte. Pasajele subterane și tunelurile au fost umplute cu apă, străzile s-au transformat în adevărate râuri, iar în unele zone au avut loc alunecări de teren. Între timp, trei persoane și-au pierdut viața în districtele Kağıthane, Fatih și Sarıyer din Istanbul. Patru persoane sunt date dispărute.

Guvernatorul Istanbulului, Davut Gül, a anunțat că școlile din Istanbul vor rămâne închise mâine.

Un copil de 14 ani și-a pierdut viața după ce a fost electrocutat în timpul inundațiilor

În cartierul Fatih, Mahmut Işıldak, un adolescent în vârstă de 14 ani, a fost electrocutat în momentul în care a călcat într-o băltoacă. S-a anunțat că Mahmut Işıldak, transportat la spital, și-a pierdut viața în ciuda tuturor eforturilor depuse pentru a-l salva.

Potrivit relatărilor din presa turcă, adolescentul mergea desculț pentru a evita să se ude în timpul unei ploi torențiale. A călcat pe cablurile electrice prăbușite la pământ și a fost electrocutat. S-a aflat apoi că Işıldak avea cinci frați și că tatăl său, profesor de religie, murise în urmă cu șase luni.

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Biroul guvernatorului orașului Istanbul a anunțat apoi că a fost găsit cadavrul unui bărbat lângă Parcul Sadabat din Kağıthane.

Ministrul de Interne, Mustafa Çiftçi, a declarat că 2.727 de persoane blocate din cauza inundațiilor și a inundațiilor din Istanbul au fost evacuate de Garda de Coastă, Jandarmerie și echipe municipale.

„În Istanbul, un total de 46.597 de persoane, inclusiv 8.597 de personal de căutare și salvare, împreună cu 2.288 de vehicule și 14 ambarcațiuni, lucrează activ pe teren. La nivel național, un total de 55.560 de persoane, 6.574 de vehicule și 20 de ambarcațiuni sunt în alertă. În plus, echipe de sprijin și echipamente au fost trimise din provinciile Afyonkarahisar, Tokat, Muğla și Kütahya în zonele în care este nevoie. Prin intermediul Grupului nostru de Nutriție în Caz de Dezastre, 4.692 de pachete alimentare au fost livrate cetățenilor aflați pe teren și în zonele de evacuare.”, a transmis oficialul.

„Am primit cele mai abundente ploi din ultimii 84 de ani”

Guvernatorul Istanbulului, Davut Gül, a declarat că aceasta este cea mai mare cantitate de precipitații din Istanbul din 1942 încoace.

Potrivit acestuia, 51 de zboruri de pe Aeroportul Istanbul au fost deviate către aeroporturi alternative. Un total de 19 zboruri au fost anulate, 7 sosiri și 12 plecări. Servicii de masă și cazare au fost oferite cetățenilor afectați de către companiile aeriene.

Zeci de vehicule s-au scufundat în apă pe drumul Kemerburgaz Cendere, scrie Hurriyet. Echipajele de pompieri au ajuns în zonă cu barca și au efectuat operațiuni de evacuare. Sute de vehicule scufundate în zona fabricii au fost filmate cu drona.

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