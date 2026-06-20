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Iranul anunță că „închide” Strâmtoarea Ormuz ca răspuns la atacurile israeliene din Liban

Melania Agiu
Iranul anunță că „închide” Strâmtoarea Ormuz ca răspuns la atacurile israeliene din Liban
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Comandamentul central al armatei iraniene a anunțat, sâmbătă, că a închis din nou strâmtoarea strategică Ormuz, ca răspuns la atacurile israeliene din sudul Libanului, despre care a afirmat că încalcă memorandumul de înțelegere încheiat cu Statele Unite săptămâna aceasta, relatează BFMTV.

„Se anunță prin prezenta că Strâmtoarea Ormuz va fi închisă traficului maritim (…) această primă măsură este un răspuns la încălcarea angajamentelor de către inamic”, a declarat Statul Major Central Khatam-al Anbiya, într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat.

„Dacă agresiunea continuă, vor fi planificate și implementate măsuri suplimentare pentru a obliga inamicul să își respecte obligațiile”, a adăugat el.

16 morți, numai sâmbătă, în Liban

Atacurile israeliene asupra sudului Libanului au provocat moartea a cel puțin 16 persoane, au declarat sâmbătă autoritățile locale, în ciuda memorandulumui semnatde Trump, săptămâna aceasta, la Paris.

Agenția de apărare civilă din Liban a declarat că personalul său a transportat la spital „16 morți și 12 răniți”, precizând că acesta a intervenit „încă din primele ore ale dimineții” în districtul Nabatieh, ca răspuns la „atacurile în curs care vizează zona”, relatează The Guardian.

Cu puțin timp înainte de anunțul Iranului privind Strâmtoarea Ormuz, vicepreședintele SUA, JD Vance, anunțase că se așteaptă să se deplaseze în curând în Elveția pentru discuții cu Iranul.

Vance a declarat, într-un interviu acordat Fox News, că era încrezător că armistițiul de 60 de zile, convenit în cadrul acordului în 14 puncte dintre Washington și Teheran, se va menține și nu vedea niciun motiv că strâmtoarea Ormuz să se închidă din nou.

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