Iranul transmite că Strâmtoarea Ormuz nu va mai funcționa după regulile dinaintea conflictului și avertizează că va percepe taxe navelor care tranzitează ruta strategică. Declarațiile vin în contextul acordului încheiat cu SUA și al tensiunilor privind controlul uneia dintre cele mai importante căi energetice din lume.

Iranul a reafirmat că intenționează să impună taxe navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz după expirarea perioadei de 60 de zile fără taxe prevăzută în memorandumul de înțelegere convenit în urma negocierilor recente. Autoritățile de la Teheran susțin că situația din regiune s-a schimbat definitiv și că revenirea la condițiile existente înaintea conflictului nu mai este posibilă, scrie The Guardian.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că administrarea și responsabilitatea asupra Strâmtorii Ormuz vor reveni Iranului și Omanului.

Teheranul invocă dreptul de „suveranitate” asupra Strâmtorii Ormuz

Negociatorul-șef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a transmis într-o intervenție la televiziunea de stat că noua realitate din regiune va fi reflectată și în modul de administrare a căii navigabile.

„Strâmtoarea Ormuz nu va reveni la condițiile de dinainte de război. Iranul are dreptul la suveranitate asupra strâmtorii Ormuz și, bineînțeles, vom primi un comision pentru servicii”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf.

Anunțul este important deoarece Strâmtoarea Ormuz reprezintă unul dintre cele mai sensibile puncte strategice ale economiei globale. Prin această rută maritimă tranzitează, în mod obișnuit, aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate.

Donald Trump respinge ideea unor taxe de tranzit

Președintele Donald Trump a afirmat anterior că nu este de acord cu impunerea unor taxe pentru navele care traversează această rută energetică esențială pentru comerțul mondial.Totuși, liderul de la Casa Albă a apărat acordul negociat între Washington și Teheran, susținând că intervențiile care au dus la redeschiderea căii maritime au evitat o criză economică globală.

Trump a susținut că dacă Strâmtoarea Ormuz nu ar fi fost lovită în timpul conflictului, aceasta „nu ar fi fost niciodată deschisă”, iar consecința ar fi fost o „depresiune mondială”.

Semnarea memorandumului de înţelegere între Iran şi Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu înseamnă că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă „instantaneu” şi că blocada americană asupra porturilor iraniene va lua sfârşit „imediat”, a afirmat joi premierul pakistanez Shehbaz Sharif, citat de AFP.

Acest protocol „va intra în vigoare cu efect imediat şi, într-o primă etapă, Republica Islamică Iran va redeschide fără întârziere Strâmtoarea Ormuz, iar Statele Unite ale Americii vor ridica imediat blocada navală”, a scris Sharif pe X.