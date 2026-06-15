Israelul îl sfidează pe Trump și refuză să se retragă din sudul Libanului. „Suntem un stat independent și suveran“

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat, luni, că armata israeliană nu se va retrage din sudul Libanului și a avertizat că, în cazul unui atac din partea Iranului, acesta va riposta „cu toată forța”. Anunțul său vine la doar câteva ore după ce Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de încetare a războiului, acord care, potrivit unor surse, include și un angajament de a pune capăt ostilităților din Liban, relatează The Times of Israel.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la acord, însă membrii de extremă dreapta ai coaliției sale au afirmat că Israelul nu va fi obligat să respecte termenii acordului, în timp ce membrii opoziției l-au acuzat pe premier că și-a dezamăgit cetățenii și că a trădat forțele armate.

Ministru: „Israelul nu se supune Statelor Unite“

Ministrul securității naționale al Israelului, Ben-Gvir, de exemplu, a declarat că țara sa nu este parte la acordul SUA-Iran și, prin urmare, prevederile acestuia nu sunt obligatorii pentru ea.

„Acordul lui Trump nu ne obligă. Israelul nu se supune Statelor Unite și suntem un stat independent și suveran! Datoria noastră față de cetățenii Israelului, față de soldații IDF și față de poporul evreu, precum și datoria noastră istorică față de evreii care au fost persecutați și uciși de-a lungul miilor de ani de exil, este să asigurăm securitatea evreilor în Țara Israelului.“, a declarat oficialul.

Oficialii americani și iranieni au declarat, luni dimineață, că au convenit asupra unui cadru pentru un acord menit să pună capăt conflictului, care ar urma să pună capăt blocadei impuse de SUA asupra porturilor iraniene, să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să dea startul unor negocieri de 60 de zile privind programul nuclear al Teheranului.

Potrivit unor surse iraniene și pakistaneze, acordul prevede și un armistițiu în conflictul dintre Israel și Hezbollah, gruparea teroristă libaneză susținută de Iran.

Israelul, deși a intrat în război alături de SUA, nu a participat la negocierile privind acordul.

„Acțiunea militară israeliană în Liban trebuie oprită complet, iar Statele Unite poartă responsabilitatea punerii în aplicare a acordului-cadru privind încetarea războiului“, a declarat luni ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, omologilor săi turc, irakian și egiptean, în cadrul unor convorbiri telefonice separate, potrivit contului său de Telegram.

Katz: „Nu ne vom retrage din zonele de securitate”

Cu toate acestea, Katz a insistat că Israelul nu se va retrage din sudul Libanului, unde se luptă cu gruparea Hezbollah, susținută de Iran, „în ciuda tuturor presiunilor existente și a celor care vor urma”.

„Prim-ministrul Benjamin Netanyahu și cu mine promovăm o politică clară, conform căreia Armata de Apărare a Israelului (IDF) va rămâne în zonele de securitate din Liban, Siria și Gaza, fără nicio limită de timp, pentru a proteja granița și comunitățile israeliene din aceste zone împotriva elementelor jihadiste”, a declarat Katz într-un comunicat.

El a afirmat că zonele de securitate vor fi „eliberate de locuitori, iar întreaga infrastructură teroristă, atât la suprafață, cât și subterană, inclusiv casele din satele situate de-a lungul liniei de contact care au servit drept avanposturi teroriste, vor fi distruse”.