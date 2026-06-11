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JD Vance admite existența unor tensiuni între Trump și Netanyahu: „Ierusalimul a făcut greșeli. Interesele Americii trebuie să fie pe primul loc”

Ionuț Stan
JD Vance admite existența unor tensiuni între Trump și Netanyahu: „Ierusalimul a făcut greșeli. Interesele Americii trebuie să fie pe primul loc”
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JD Vance, Donald Trump și Netanyahu
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Vicepreședintele SUA, JD Vance, a recunoscut existența unor neînțelegeri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și a afirmat că liderul de la Ierusalim a comis „câteva greșeli” în gestionarea crizei din Orientul Mijlociu. Declarațiile vin pe fondul relațiilor tot mai tensionate dintre Washington și Israel.

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a confirmat că există diferențe de opinie între administrația americană și premierul israelian Benjamin Netanyahu, într-un interviu acordat postului CBS News, din care au fost publicate fragmente înaintea difuzării integrale programate pentru duminică.

Oficialul american a subliniat că Israelul rămâne unul dintre cei mai importanți aliați ai Washingtonului, însă a admis că interesele celor două state nu coincid întotdeauna.

„Uneori, se întâmplă ca interesele noastre să coincidă perfect, iar alteori să difere”, a declarat JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite.

Potrivit lui Vance, relația dintre cele două guverne este una solidă, însă fiecare lider are obligația de a pune pe primul plan interesele propriului stat.

„Ceea ce am constatat la prim-ministru este că apără cu vigoare interesele ţării sale. Uneori, asta înseamnă că suntem pe aceeaşi lungime de undă, iar alteori nu suntem”, a adăugat vicepreședintele american.

Relația dintre Trump și Netanyahu traversează o perioadă dificilă

Declarațiile lui JD Vance apar într-un moment în care relațiile dintre președintele Donald Trump și Benjamin Netanyahu par să se fi deteriorat vizibil, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Potrivit informațiilor publicate de Axios, liderul de la Casa Albă și-ar fi exprimat nemulțumirea față de deciziile premierului israelian în cadrul unei discuții telefonice recente, pe fondul operațiunilor militare desfășurate de Israel împotriva Iranului.

Surse citate de publicația americană susțin că Donald Trump l-ar fi catalogat pe Netanyahu drept „complet nebun”, după ce guvernul israelian a aprobat lovituri militare împotriva Iranului, într-un moment în care Washingtonul încerca să evite o nouă escaladare regională.

„Trebuie să alegem întotdeauna tabăra poporului american”

Vicepreședintele american a transmis că parteneriatul strategic dintre Statele Unite și Israel rămâne unul esențial, însă politica externă a Washingtonului va continua să fie ghidată de interesele americane.

„Au fost un partener excelent în multe privinţe, dar trebuie, de asemenea, să ne concentrăm pe ceea ce este în interesul suprem al Americii. Iar atunci când interesele noastre diverg, trebuie, din păcate pentru israelieni, să alegem tabăra poporului american, ceea ce facem întotdeauna”, a afirmat JD Vance.

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Vicepreședintele JD Vance – Foto: Mediafax foto

Întrebat direct dacă Benjamin Netanyahu a făcut greșeli în gestionarea situației legate de Iran, vicepreședintele SUA a oferit un răspuns scurt, dar semnificativ.

„Ascultaţi, cu siguranţă a comis câteva greşeli. Uneori este mai bine ca aceste conversaţii să rămână private”, a declarat JD Vance.

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