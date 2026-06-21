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JD Vance face primele declarații din Elveția. Ce condiții pune vicepreședintele american pentru resetarea relațiilor SUA-Iran

Melania Agiu
JD Vance face primele declarații din Elveția. Ce condiții pune vicepreședintele american pentru resetarea relațiilor SUA-Iran
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Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat, duminică, în Elveția, că Washingtonul este pregătit să „întindă o mână și să schimbe fundamental relațiile cu Iranul”, dar numai dacă Teheranul „este pregătit să renunțe la ambițiile nucleare”.

Oficialul american a făcut aceste declarații la începutul negocierilor cu delagațiile din Iran, Pakistan și Qatar din Elveția.

Conform lui Vance, până în prezent, părțile implicate în conflict au fost conduse de „leadershipul” lui Trump și de „disponibilitatea sa de a vedea Orientul Mijlociu așa cum ar putea fi peste 10 ani, și nu așa cum a fost acum 10 ani”.

„Ceea ce observăm deja în Statele Unite este scăderea prețurilor la benzină. Vedem un flux liber de petrol și gaze. Vedem pace. Iar acum încercăm să dezvoltăm acest lucru pentru a construi ceva și mai bun și mai durabil pentru viitor. Aceasta este o întâlnire istorică. Niciodată până acum – nici în afara Islamabadului, nici aici, în ultimele luni – conducerea iraniană și cea americană nu s-au întâlnit la un nivel atât de înalt. Ceea ce ne-a cerut Președintele Trump este să întoarcem o nouă pagină, să transformăm relațiile noastre cu poporul iranian și să întindem o mână, care spune poporului iranian: dacă conducerea voastră este pregătită să renunțe la rolul de sursă de instabilitate regională, dacă este pregătită să renunțe pentru totdeauna la ambițiile nucleare, atunci Statele Unite sunt pregătite să schimbe fundamental relațiile cu această țară”, a spus el.

Vance susține că s-au făcut deja progrese în ultimele câteva ore, și se așteaptă la progrese suplimentare în următoarele ore.

„Deschiderea Strâmtorii Ormuz, încheierea programului nuclear iranian – toate acestea au fost deja realizate. Întrebarea care ne stă acum în față este: cât de mult putem realiza împreună? Putem să întoarcem o nouă pagină? Putem să schimbăm pentru totdeauna relațiile din Orientul Mijlociu? Sau ne vom întoarce la a face totul în modul vechi, ceea ce nu este preferința noastră, dar, cu siguranță, este ceva ce nu putem permite”, a spus el.

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