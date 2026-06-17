Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, susține că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale nu va duce la înlocuirea masivă a oamenilor pe piața muncii, ci ar putea avea efectul opus. Oamenii care se tem de „apocalipsa mașinăriilor” pot răsufla ușurați.

În schimb, AI va putea duce chiar la crearea de noi locuri de muncă și chiar la apariția unui deficit de forță de muncă. Declarațiile au fost făcute miercuri, la o conferință de tehnologie desfășurată la Paris.

Omul de afaceri a prezentat o perspectivă optimistă privind impactului AI asupra pieței muncii. El a argumentat că avansul AI va duce mai degrabă la creșterea efortului uman, potrivit Reuters

„Știu că există o mare îngrijorare în rândul multor oameni, inclusiv al multor persoane inteligente, că AI va face ca oamenii să devină inutili și așa mai departe. Nu sunt deloc de acord cu acest punct de vedere. Și cred, de fapt, că AI-ul va crea un deficit de forță de muncă”, a spus Bezos.

Cândva cel mai bogat om de pe planetă în urmă cu 8 ani, Bezos a argumentat că, în opinia sa, societatea este limitată de resursa umană, iar inteligența artificială ar putea contribui la creșterea capacității de producție și a eficienței în numeroase domenii.

„Sunt nenumărate lucruri de făcut de către oameni, iar aceștia sunt limitați de unele bariere pe care, întocmai, inteligența artificială le-ar putea reduce”.

De câțiva ani există temeri privind impactul AI asupra locurilor de muncă, că avansul tehnologiilor de automatizare ar putea duce la pierderea locurilor de muncă pentru mulți angajați. Chiar și lideri din marile companii de AI, precum Dario Amodei, directorul executiv de la Anthropic, a prevestit că AI va cauza perturbări „dureroase” în rândul lucrătorilor cu gulere albe. Iar Sam Altman, directorul OpenAI, chiar a avertizat că AI ar putea fi mai puternic decât s-a preconizat.

Concedierile din domeniul tech în luna mai 2026 a ajuns la 115.000. Meta, Amazon și Snap se numără printre companiile care au făcut cele mai mari reduceri de personal, iar Goldman Sachs a estimat că AI va duce la eliminarea lunară a 16.000 de locuri de muncă numai în SUA. Iar angajații începători și lucrătorii din generația Z vor fi cei mai grav afectați de automatizare.

Pe de altă parte, tehnologiile AI generează deja noi tipuri de joburi și schimbă structura pieței muncii: apar noi profesii emergente, precum „vibecoders”.

Vibecoders sunt programatori care folosesc instrumente AI precum GitHub Copilot, Claude sau Cursor pentru a dezvolta aplicații, fără a mai scrie integral codul manual.

Mai există o altă profesie, cea de „prompt engineer”, specialistul care formulează instrucțiuni pentru modelele de AI, cu scopul de a genera răspunsuri mai precise și mai relevante.

Sursa Foto: Hepta