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Keir Starmer a devenit al șaselea prim-ministru britanic consecutiv din ultimii 10 ani care a eșuat să-și ducă mandatul la capăt

Keir Starmer a devenit al șaselea prim-ministru britanic consecutiv din ultimii 10 ani care a eșuat să-și ducă mandatul la capăt
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De la demisia lui David Cameron în urma referendumului „BREXIT” din 2016, care a avut un singur mandat complet,  fiecare prim-ministru britanic care l-a succedat nu și-a dus la capăt mandatul de 4 ani.  

Laburistul Keir Starmer și-a anunțat luni demisia, la mai puțin doi ani de la alegeri. În numai 10 ani, Marea Britanie a ajuns la 6 premieri care au locuit pe 10 Downing Street.

Marea Britanie și sindromul „Henry al VIII-lea cu cele șase neveste”

Marea Britanie a ajuns să capete reputația de „Bulgaria” lumii occidentale, care a ajuns la 9 premieri de la începerea deceniului. Nici România nu este într-o situație mai bună, după ce a schimbat tot 9 premieri în ultimii 10 ani.

În cazul regatului, de altfel, o putere nucleară și maritimă, este o situație gravă. Istoricii spun că Anglia a trecut printr-o perioadă de instabilitate socială când regele Henry al VIII-lea a ajuns să aibă șase neveste în timpul domniei sale de 38 de ani. Monarhul a rupt relațiile cu Papalitatea de la Roma, iar regatul său a trecut printr-o serie de turbulențe religioase.

La scară istorică, se va scrie în cărțile și manualele de istorie că  2016-2026 au fost o perioadă de instabilitate comparabilă cu domnia regelui Henry al VIII-lea. În fond, Regatul Unit a ieșit din Uniunea Europeană și este perturbat de turbulențe sociale din cauza migrației și avansul naționaliștilor de extrema dreaptă.

Iată lista premierilor britanici din ultimii 10 ani:

  • David Cameron, conservator, a fost premier între 2010 și 2016;
  • Theresa May, conservatoare, a fost premier între 2016 și 2019;
  • Boris Johnson, conservator, a fost premier între 2019 și 2022;
  • Liz Truss, conservatoare, a fost premier numai 49 de zile în toamna anului 2022;
  • Rishi Sunak, conservator, a fost premier între 2022 și 2024;
  • Keir Starmer, laburist, a fost premier între 2024 și 2026.

Primul premier britanic de la care a debutat acest fenomen văzut ca un factor de instabilitate politică printre cetățenii britanici a fost laburistul Gordon Brown, premierul care a guvernat între 2007 și 2010. A demisionat după 2 ani și 319 zile.

Ultima perioadă de stabilitate politică

Nu este pentru prima oară în istorie când mai mulți premieri britanici nu-și duc mandatul la capăt.

Chiar și în anii de boom de după cel de-al Doilea Război Mondial, Marea Britanie a fost cuprinsă de instabilitate politică. După 5 ani de guvernare, conservatorul Winston Churchill a pierdut puterea în fața laburistului Clement Attlee, care a condus guvernul timp de 6 ani (între 1945 și 1951). Winston Churchill a obținut al doilea mandat în 1951, dar nu l-a dus  la capăt din motive de sănătate. A fost succedat de Anthony Eden, care a guvernat un an și 279 de zile. După el a urmat Harold Macmillan, care a guvernat timp de 6 ani (1957-1963).

De la demisia premierului conservator Harold Macmillan în 1963, Marea Britanie a avut între anii 1964 și 1979 patru premieri care au avut mandate incomplete într-o perioadă marcată de crize economice și turbulențe sociale: laburiștii Harold Wilson și James Callaghan, conservatorii Alec Douglas-Home și Edward Heath.

Tony Blair, laburist, a guvernat Marea Britanie timp de 10 ani și 57 de zile, din 1997 până în 2007. A fost ultimul premier britanic care a avut două mandate complete.John Major, conservator, a guvernat timp de 6 ani, din 1990 până în 1997. Margaret Thatcher, prima femeie prim-ministru din istoria britanicilor, a guvernat 11 ani și 209 zile (1979-1990).

Sursa Foto: Guvernul Regatului Unit/Canva

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