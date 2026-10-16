KFC schimbă unul dintre cele mai vechi parteneriate comerciale din industria fast-food. Lanțul american de restaurante a decis să renunțe la PepsiCo ca furnizor de băuturi pentru unitățile sale din Statele Unite și să încheie un acord cu rivalul Coca-Cola, potrivit Reuters.

Decizia KFC pue capăt unei relații comerciale care a început în urmă cu aproximativ 40 de ani, cânt PepsiCo a cumpărat KFC. Noul acord va intra în vigoare treptat, iar produsele Coca-Cola ar urma să ajungă în toate cele 3.718 restaurante KFC din SUA până în primăvara anului 2027. Cele două companii nu au dezvăluit valoarea contractului.

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KFC schimbă furnizorul de băuturi după aproape patru decenii

Legătura dintre KFC și Pepsi nu a fost inițial doar un contract obișnuit între un restaurant și un furnizor de băuturi. Gigantul băuturilor răcoritoare a cumpărat lanțul de restaurante în 1980, în cadrul strategiei sale de extindere în industria restaurantelor și a produselor alimentare.

În 1997, compania a separat afacerile cu restaurante de activitatea principală, însă KFC a continuat să comercializeze băuturile PepsiCo. Parteneriatul s-a menținut inclusiv după ce lanțul de restaurante a ajuns în portofoliul Yum Brands. Așadar, decizia anunțată acum nu reprezintă doar schimbarea unui furnizor, ci sfârșitul unei legături comerciale care a supraviețuit restructurărilor și schimbărilor de proprietate.

Pepsi pierde un partener important într-un moment dificil

Decizia KFC vine într-o perioadă în care PepsiCo încearcă să își îmbunătățească performanțele pe piața americană. Compania se confruntă cu dificultăți în redresarea vânzărilor de băuturi răcoritoare, în timp ce afacerea cu gustări resimte presiune prețurilor ridicate și a modificărilor din comportamentul consumatorilor.

Directorul general Ramon Laguarta a recunoscut recent că revenirea creșterii și îmbunătățirea marjelor de profit necesită mai mult timp decât estimase inițial compania. În paralel, investitorul activist Elliot Investment Management face presiuni asupra PepsiCo pentru vânzarea unor active cu performanțe slabe și îmbunătățirea rezultatelor operațiunilor din America de Nord.

Jay Woods, strateg-șef de piață la Freedom Capital Markets, consideră că pierderea unui partener atât de cunoscut poate afecta imaginea PepsiCo, chiar dacă impactul financiar nu este cunoscut cu exactitate. Reuters mai precizează că Freedom Capital Markets deține acțiuni Coca-Cola.

Coca-Cola și PepsiCo își dispută marile lanțuri de restaurante

Parteneriatele cu rețele de restaurante reprezintă o componentă importantă a competiției dintre Coca-Cola și PepsiCo. Coca-Cola este de mult timp furnizorul de băuturi pentru McDonald’s și Wendy’s, în timp ce PepsiCo are parteneriate cu Subway și Jersey Mike’s Subs. Pepsi are, de asemenea, contracte cu Pizza Hut, lanț care a trecut de la Coca-Cola la Pepsi în 2011.

Nu este prima dată când un lanț important schimbă tabăra în această rivalitate comercială. În 2012, Dunkin a renunțat la PepsiCo în favoarea Coca-Cola, după un parteneriat de cinci ani. În cazul KFC, schimbarea este însă remarcabilă prin durata relației anterioare și prin faptul că PepsiCo a fost, la un moment dat, chiar proprietarul lanțului de restaurante.

Se schimbă furnizorul de băuturi și la KFC România?

Schimbarea anunțată de KFC se referă exclusiv la restaurantele din Statele Unite. Potrivit Reuters, PepsiCo a transmis că a reînnoit recent acordurile de furnizare cu restaurantele KFC International, precum și pentru Taco Bell. Contractul cu Taco Bell are o durată de 10 ani, potrivit unui reprezentant al companiei.

Așadar, schimbarea din SUA nu înseamnă că restaurantele KFC din România sau din alte piețe internaționale vor trece automat la Coca-Cola. De asemenea, nu a fost anunțată o modificare similară pentru piața românească.