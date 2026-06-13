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Liderul suprem iranian Ali Khamenei va fi înmormântat pe 9 iulie, anunță televiziunea de stat

Liderul suprem iranian Ali Khamenei va fi înmormântat pe 9 iulie, anunță televiziunea de stat
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Ali Khamenei - Foto: Profimedia images
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Presa de stat iraniană a anunțat data la care va fi înmormântat liderul suprem iranian Ali Khamenei, ucis în bombardamentele israeliene din 28 februarie 2026. 

Ceremoniile funerare, care vor dura trei zile, vor debuta în două locuri: la Teheran pe 4 iulie (de Ziua Independenței SUA, țara cu care Iranul s-a aflat în război din 28 februari 2026) și la Qom pe 7 iulie.

Unde va fi înmormântat liderul suprem

Liderul suprem iranian va fi înmormântat în orașul său natal,  Mashhad, pe 9 iulie.

Ceremoniile funerare de stat erau inițial programate pentru luna martie, dar au fost amânate din cauza războiului cu SUA și Israel.

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Rolul lui Ali Khamenei în istoria Iranului

Khamenei a fost ucis în bombardamentele aviatice israeliene când acesta se afla la reședința sa. În ultimii ani, acesta a fost un puternic susținător al grupăriilor teroriste care au luptat împotriva Israelului: organizația  pro-palestiniană Hamas și gruparea paramilitară libaneză Hezbollah.  

Ayatollahul Ali Khamenei a condus Iranul din 1989, de la maortea ayatollahului Ruhollah Khomeini, care a condus Revoluția Islamică cu un deceniu mai devreme și a instaurat Republica Islamică în urma abdicării șahului Mohammad Reza Pahlavi și abolirii monarhiei.

Khomeini a fost forța ideologică din spatele revoluției, însă Khamenei a conturat aparatul militar și paramilitar al Republicii Islamice Iran.  Sub el, Iranul și-a întărit relațiile cu Rusia și cu China, fiind conturată tot mai mult o axă anti-occidentală care încearcă să răstoarne supremația Americii.

Khamenei a  amenințat  Israelul că va dispărea ca stat în 20 de ani, dar nu s-a declarat niciodată un susținător al programului de înarmare nucleară.

La mijlocul anilor 1990, el chiar a emis o „fatwa” împotriva înarmării nucleare, deși premierul israelian curent, Benjamin Netanyahu, a susținut de pester 30 de ani că Iranul va fabrica arme nucleare pentru a distruge statul israelian.

Starea lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem

Fiul lui Ali Khamenei,  Mojtaba Khamenei,  care a supraviețuit atacurilor după ce a fost grav rănit, a fost numit noul lider suprem al Iranului.

De la începerea războiului cu SUA și Israel și de la preluarea funcției de lider suprem al Iranului,  Mojtaba nu a avut nicio apariție publică.

Pete Hegseth, șeful Pentagonului, a declarat că noul lider suprem iranian ar fi fost grav desfigurat, ar fi rămas fără picioare și că ar putea fi în comă, iar Trump a susținut că este posibil să nu mai fie în viață. Totuși,  secretarul de Stat american, Marco Rubio, a spus că Mojtaba Khamenei ar fi avut un rol mult mai activ în negocierile dintre ele două țări, în urma armistițiului de pe 8 aprilie, potrivit Al Jazeera.

Sursa Foto: Profimedia

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