Val de felicitări din partea liderilor europeni pentru guvernul Luca Niculescu. Mesajele transmise de liderii de la Bruxelles, Tel Aviv sau Kiev

După primirea votului de învestire, noul prim-ministru al României, Luca Niculescu, a primit mesaje de felicitare din partea mai multor lideri internaționali de rang înalt.

Printre liderii care l-au felicitat pe Luca Niculescu se numără: Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene; Roberta Metsola, președinta Parlamentului European; Maia Sandu, președinta Republicii Moldova; Serhii Koretski, premierul Ucrainei; Mindaugas Sinkevičius, premierul Lituaniei; și Gideon Sa’ar, ministrul de Externe al Israelului.

Ursula von der Leyen a fost printre primii lideri care au reacționat public după învestirea noului executiv al României. Printr-un mesaj pe rețeaua X, președinta Comisiei Europene a evidențiat importanța colaborării viitoare dintre București și Bruxelles și a menționat obiective importante precum oportunitățile pentru cetățeni și mediul de afaceri, dar mai ales consolidarea securității pe Flancul Estic al NATO.

Mesajul său s-a încheiat ferm: „Nu avem timp de pierdut. Să mergem înainte împreună, pentru România și pentru Europa”.

Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, s-a alăturat liderilor de la Bruxelles care au transmis felicitări noului executiv de la București.

„Într-un moment în care asigurarea securității și nevoia unei Europe mai puternice și mai unite sunt mai importante ca oricând, România are un rol important în conturarea viitorului european”, a scris Metsola pe X în limba română.

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, i-a urat, la rândul ei, mult succes noului premier și noului guvern și a subliniat relația strânsă și de încredere dintre cele două țări vecine. În mesajul său, Sandu a ținut să precizeze că „România poate conta oricând pe noi” și i-a mulțumit, totodată, fostului premier Ilie Bolojan pentru cooperarea excelentă de până acum.

Premierul Ucrainei, Serhii Koretskii, i-a transmis felicitări lui Niculescu și a ținut să sublinieze aprecierea pe care Kievul o poartă României pentru sprijinul politic și asistența oferită încă din primele zile ale războiului pe scară largă purtat de Rusia.7

„Am încredere că guvernele Ucrainei și României vor continua să dezvolte Parteneriatul nostru Strategic, contribuind la securitatea europeană, extinzând cooperarea economică și îmbunătățind bunăstarea cetățenilor noștri. Mizăm pe sprijinul continuu al României și pe eforturile noastre comune de a avansa procesul de aderare a Ucrainei la UE”, a scris Koretskii pe X.

Ministrul de Externe al Israelului, Gideon Sa’ar, l-a felicitat, de asemenea, pe Luca Niculescu pentru formarea noului Guvern și a precizat că „așteaptă cu nerăbdare” să consolideze parteneriatul dintre cele două state cu noul ministru de externe al României, Dan Neculăescu.