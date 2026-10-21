Emmanuel Macron, critici dure la adresa lui Donald Trump pe seama protestelor din Franța: „Își face campanie electorală pe spatele nostru”

Președintele francez Emmanuel Macron i-a criticat dur pe liderii străini, inclusiv pe Donald Trump și pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe care îi acuză că au exploatat violențele recente din Franța în scopuri electorale prin distribuirea de conținut fals creat de inteligența artificială. Macron a subliniat că imaginile și relatările privind o presupusă invazie a migranților sunt complet false și reprezintă o manipulare inacceptabilă.

„Unii oameni au susținut că am fost copleșiți de hoarde de migranți și islamiști, ceea ce este complet fals”, a precizat Macron reporterilor în timpul unei vizite în Qatar.

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Comentariile președintelui francez sunt un atac direct la adresa președintelui american Donald Trump, care a declarat săptămâna aceasta că Franța este „cucerită, jefuită și incendiată de migranți, jihadiști și comuniști”.

În timp ce sute de mii de protestatari din Franța au demonstrat pașnic în weekend împotriva costului vieții și a condițiilor din educație, haosul, inclusiv incendierea clădirilor publice, jefuirea magazinelor și ciocnirea cu poliția antirevoltă, a stârnit condamnări pe scară largă în Franța și în străinătate, inclusiv în SUA, unde Trump folosește tulburările franceze pentru a mobiliza alegătorii înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, scrie Politico.

Emmanuel Macron a precizat că Trump se numără printre liderii care fac campanie electorală „pe spatele Franței”, iar „în astfel de momente poți spune cine iubește Franța și cine nu”.

„Când văd lideri aflați în plină campanie electorală, fie în regiune, fie de cealaltă parte a Atlanticului, care, uneori cu naivitate, preiau conținut generat de inteligența artificială sau propagă ceea ce anumite grupuri vor ca oamenii să creadă despre cele întâmplate în Franța, constat că aceștia își fac campanie pe seama noastră”, a spus președintele francez. „Nu avem nevoie de așa ceva. Avem deja dificultăți, pe care le gestionăm metodic și cu respect, dar și cu hotărâre și fermitate. Și vom merge până la capăt”, a continuat Macron.

„Ulterior, a existat o manipulare a informațiilor din surse externe, acest lucru este cert. Acest fapt a dus la comentarii inacceptabile și de-a dreptul stupide din partea multor persoane, inclusiv a unor lideri străini. Am văzut imagini generate de inteligența artificială care înfățișau scene ce nu au avut niciodată loc în Franța. Unii oameni au susținut că am fost invadați de hoarde de migranți și islamiști, ceea ce este complet fals”, a precizat Emmanuel Macron.

Liderii de dreapta din alte țări europene, precum Ungaria și Polonia, au încercat, de asemenea, să pună tulburările din Franța pe seama imigrației pentru a justifica politicile intransigente ale țărilor lor cu privire la această problemă controversată. Prim-ministrul ungar, Péter Magyar, a declarat la X că haosul care a cuprins mai multe orașe franceze arată „clar tuturor de ce Ungaria pledează pentru cea mai strictă abordare posibilă a migrației”.