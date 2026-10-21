Prima pagină » Știri externe » Emmanuel Macron, critici dure la adresa lui Donald Trump pe seama protestelor din Franța: „Își face campanie electorală pe spatele nostru”

Emmanuel Macron, critici dure la adresa lui Donald Trump pe seama protestelor din Franța: „Își face campanie electorală pe spatele nostru”

Emmanuel Macron, critici dure la adresa lui Donald Trump pe seama protestelor din Franța: „Își face campanie electorală pe spatele nostru”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele francez Emmanuel Macron i-a criticat dur pe liderii străini, inclusiv pe Donald Trump și pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe care îi acuză că au exploatat violențele recente din Franța în scopuri electorale prin distribuirea de conținut fals creat de inteligența artificială. Macron a subliniat că imaginile și relatările privind o presupusă invazie a migranților sunt complet false și reprezintă o manipulare inacceptabilă.

„Unii oameni au susținut că am fost copleșiți de hoarde de migranți și islamiști, ceea ce este complet fals”, a precizat Macron reporterilor în timpul unei vizite în Qatar.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Comentariile președintelui francez sunt un atac direct la adresa președintelui american Donald Trump, care a declarat săptămâna aceasta că Franța este „cucerită, jefuită și incendiată de migranți, jihadiști și comuniști”.

În timp ce sute de mii de protestatari din Franța au demonstrat pașnic în weekend împotriva costului vieții și a condițiilor din educație, haosul, inclusiv incendierea clădirilor publice, jefuirea magazinelor și ciocnirea cu poliția antirevoltă, a stârnit condamnări pe scară largă în Franța și în străinătate, inclusiv în SUA, unde Trump folosește tulburările franceze pentru a mobiliza alegătorii înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, scrie Politico.

Emmanuel Macron a precizat că Trump se numără printre liderii care fac campanie electorală „pe spatele Franței”, iar „în astfel de momente poți spune cine iubește Franța și cine nu”.

„Când văd lideri aflați în plină campanie electorală, fie în regiune, fie de cealaltă parte a Atlanticului, care, uneori cu naivitate, preiau conținut generat de inteligența artificială sau propagă ceea ce anumite grupuri vor ca oamenii să creadă despre cele întâmplate în Franța, constat că aceștia își fac campanie pe seama noastră”, a spus președintele francez. „Nu avem nevoie de așa ceva. Avem deja dificultăți, pe care le gestionăm metodic și cu respect, dar și cu hotărâre și fermitate. Și vom merge până la capăt”, a continuat Macron.

„Ulterior, a existat o manipulare a informațiilor din surse externe, acest lucru este cert. Acest fapt a dus la comentarii inacceptabile și de-a dreptul stupide din partea multor persoane, inclusiv a unor lideri străini. Am văzut imagini generate de inteligența artificială care înfățișau scene ce nu au avut niciodată loc în Franța. Unii oameni au susținut că am fost invadați de hoarde de migranți și islamiști, ceea ce este complet fals”, a precizat Emmanuel Macron.

Liderii de dreapta din alte țări europene, precum Ungaria și Polonia, au încercat, de asemenea, să pună tulburările din Franța pe seama imigrației pentru a justifica politicile intransigente ale țărilor lor cu privire la această problemă controversată. Prim-ministrul ungar, Péter Magyar, a declarat la X că haosul care a cuprins mai multe orașe franceze arată „clar tuturor de ce Ungaria pledează pentru cea mai strictă abordare posibilă a migrației”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ANUNȚ Meloni anunță că manifestanții violenți vor fi amendați cu câte 20.000 € fiecare și riscă până la 5 ani de închisoare. Măsuri de securitate sporită, anunțate în cazul orașului Milano până la 1 ianuarie 2027
16:58
Meloni anunță că manifestanții violenți vor fi amendați cu câte 20.000 € fiecare și riscă până la 5 ani de închisoare. Măsuri de securitate sporită, anunțate în cazul orașului Milano până la 1 ianuarie 2027
RĂZBOI Pentru prima dată de la începutul războiului, Volodimir Zelenski spune că este dispus să facă concesii teritoriale pentru a pune capăt războiului
16:27
Pentru prima dată de la începutul războiului, Volodimir Zelenski spune că este dispus să facă concesii teritoriale pentru a pune capăt războiului
FLASH NEWS Măsuri de securitate la granița cu Ucraina. Republica Moldova și-a retras polițiștii de frontieră și vameșii din patru puncte de control
16:25
Măsuri de securitate la granița cu Ucraina. Republica Moldova și-a retras polițiștii de frontieră și vameșii din patru puncte de control
JUSTIȚIE Rusia a eliberat din închisoare un cetățean american, la cererea lui Donald Trump. Cine este Stephen Hubbard și cum a ajuns în detenție la Moscova
15:57
Rusia a eliberat din închisoare un cetățean american, la cererea lui Donald Trump. Cine este Stephen Hubbard și cum a ajuns în detenție la Moscova
JUSTIȚIE Un om de încredere al lui Viktor Orban, reținut de Parchetul Central din Ungaria. Fostul guvernator al Băncii Centrale Ungare este suspectat de fraudă economică și abuz în serviciu
14:43
Un om de încredere al lui Viktor Orban, reținut de Parchetul Central din Ungaria. Fostul guvernator al Băncii Centrale Ungare este suspectat de fraudă economică și abuz în serviciu
CONTROVERSĂ Trump evită să spună în public dacă îl va susține pe JD Vance pentru candidatura la președinția SUA în 2028
13:33
Trump evită să spună în public dacă îl va susține pe JD Vance pentru candidatura la președinția SUA în 2028
Mediafax
Scandalul capului de porc din Tunari ia o turnură neașteptată! Un consilier AUR recunoaște tot
Digi24
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Cancan.ro
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
Prosport.ro
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Adevarul
Fața nevăzută a aisbergului revoltelor care riscă să scufunde UE. Radiografia unui expert de la Sorbona
Mediafax
Cutremur la Prefectura Capitalei! Șeful instituției demisionează după numirea lui Marian Neacșu
Click
Actorul român cu care și-ar dori să joace Adela Popescu: „Poți să ai surprize, plăcute și neplăcute”
Digi24
Situație bizară în București. Un bărbat care își recuperase în instanță canabisul a fost oprit de jandarmi și s-a ales cu dosar penal
Cancan.ro
Cea mai surprinzătoare ÎMPĂCARE de la Insula iubirii 2026. S-au separat după filmări, dar acum formează din nou un cuplu și noi avem imaginile
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul Audi Q7 a fost prezentat oficial în România. Cât costă rivalul lui BMW X5 sau Volvo XC90?
Descopera.ro
Dispariția Ameliei Earhart, în sfârșit aproape de rezolvare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Câte kg ai? – Dacă-mi sug burta, 110!
Descopera.ro
Dormi mai puțin de 5 ore pe noapte? Un studiu susține că ai un risc crescut de a dezvolta zeci de boli
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Mediafax Spania
Va avea o PENSIE de 70.000 de euro! Dar asta nu e tot! Ce alte privilegii i se pregătesc
EDUCAȚIE Premierul Luca Niculescu anunță măsuri împotriva violenței în școli: „Toleranță zero față de armele albe”
17:15
Premierul Luca Niculescu anunță măsuri împotriva violenței în școli: „Toleranță zero față de armele albe”
SCANDAL A apărut personajul care susține că a pus capul de porc în fața casei lui Marius Lulea. S-a filmat și și-a postat mărturia pe Facebook. Reacția AUR
17:15
A apărut personajul care susține că a pus capul de porc în fața casei lui Marius Lulea. S-a filmat și și-a postat mărturia pe Facebook. Reacția AUR
FLASH NEWS Dan Neculăescu, noul ministru de Externe, anunță, după o convorbire cu omologul din Republica Moldova, că România își menține sprijinul pentru parcursul european al Chișinăului. Ministrul a avut o convorbire și cu omologul său estonian
17:14
Dan Neculăescu, noul ministru de Externe, anunță, după o convorbire cu omologul din Republica Moldova, că România își menține sprijinul pentru parcursul european al Chișinăului. Ministrul a avut o convorbire și cu omologul său estonian
VIDEO Cum arată Centrul de Monitorizare care va supraveghea non-stop circulația pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești: 14 monitoare și 36 de calculatoare vor fi operate de 11 specialiști, 24 de ore din 24
16:52
Cum arată Centrul de Monitorizare care va supraveghea non-stop circulația pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești: 14 monitoare și 36 de calculatoare vor fi operate de 11 specialiști, 24 de ore din 24
TRANSPORTURI Ștefan-Ovidiu Popa, noul ministru al Transporturilor, a inaugurat pornirea unui utilaj de forare pentru Magistrala M6
16:44
Ștefan-Ovidiu Popa, noul ministru al Transporturilor, a inaugurat pornirea unui utilaj de forare pentru Magistrala M6
EXCLUSIV Petrișor Peiu, avertisment pentru PNL și USR: „Va fi foarte greu să convingă pe cineva ca sunt în opoziție”
16:36
Petrișor Peiu, avertisment pentru PNL și USR: „Va fi foarte greu să convingă pe cineva ca sunt în opoziție”

Cele mai noi

Trimite acest link pe