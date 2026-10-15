Motivul pentru care Marine Le Pen vrea să oprească ajutorul militar pentru Ucraina dacă va câștiga președinția Franței. Răspunsul lui Volodimir Zelenski

În cadrul unei conferințe de presă susținute joi, lidera extremei drepte din Franța, Marine Le Pen, a anunțat că, în cazul în care va fi aleasă președinte al țării în urma alegerilor de primăvara viitoare, va menține ajutorul financiar pentru Ucraina doar timp de șase luni, după care îl va opri complet. De asemenea, Le Pen a propus transformarea Comisiei Europene într-un simplu „secretariat” subordonat statelor membre.

Marine Le Pen și-a justificat decizia susținând că Franța se află „la un pas de incapacitate de plată” din cauza datoriei publice destul de mari. În schimb, Le Pen a sugerat că statele membre ale UE care au o situație economică mai bună ar trebui să preia contribuția financiară a Franței.

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„În ceea ce privește Ucraina, am răspuns deja la această întrebare, întrucât am indicat că este un element de onestitate față de domnul Zelenski faptul că Franța nu se mai află în situația bugetară de a oferi ajutor financiar Ucrainei. Evident, am fost de acord să menținem o serie întreagă de măsuri care vizează instruirea soldaților lor, inclusiv ajutor material, dar nu mai putem finanța Ucraina, așa că această finanțare va înceta. Și cred că este, încă o dată, un element de onestitate să-i spunem acest lucru președintelui Zelenski, mai degrabă decât să-l facem să creadă că am putea continua să finanțăm Ucraina la nesfârșit, în timp ce, obiectiv, vedeți situația bugetară a Franței, nu avem deloc mijloacele. Franța se află astăzi într-o situație, pe care toată lumea o va fi înțeles, extrem de periculoasă”,a precizat Marine Le Pen.

Deși a condamnat oficial invazia rusă din 2022, partidul său, „Adunarea Națională”, a fost deseori acuzat de legături strânse cu Moscova, mai ales în contextul în care a trebuit să ramburseze un împrumut de 9,4 milioane de euro contractat anterior de la o bancă rusească.

Ca răspuns la intenția declarată a lui Marine Le Pen de a suspenda ajutorul militar pentru Kiev, Volodimir Zelenski a precizat că Franța contribuie la efortul de război al Ucrainei prin antrenarea soldaților și furnizarea de abilități tehnologice și de securitate cibernetică.

„Prețul de plătit nu este atât de mare precum viețile oamenilor. De aceea cred că doamna Le Pen nu înțelege pe deplin anumite detalii”, a precizat Zelenski în cadrul unui interviu pentru Financial Times.

„Cred că expertiza tehnologică a armatei noastre este foarte importantă pentru partenerii noștri, Regatul Unit, Statele Unite, Franța… Cred că industria franceză are totul de câștigat de pe urma acestei tehnologii, a acestei cooperări și a acestei coproducții”, a declarat președintele ucrainean, într-un moment în care îngrijorările cresc în Europa cu privire la amenințarea rusă și pe fondul unor tensiuni reînnoite cu Donald Trump.

Volodimir Zelenski afirmă că experiența lor permite Europei să economisească „miliarde”. „Toată Europa, desigur, și chiar înainte de acest război, a cheltuit miliarde pe tancuri, vehicule blindate, tone de muniție și o mulțime de lucruri care au fost inutile în ultimii doi ani. Prin urmare, experiența noastră ne permite să transmitem lecțiile acestui război țărilor care nu vor mai cheltui miliarde pe tancuri”, a subliniat președintele ucrainean.