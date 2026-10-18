Prima pagină » Știri externe » Turcia va primi o parte din motorina rusească ca urmare a acordului energetic dintre Trump și Putin

Turcia va primi o parte din motorina rusească ca urmare a acordului energetic dintre Trump și Putin

Turcia va primi o parte din motorina rusească ca urmare a acordului energetic dintre Trump și Putin
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Turcia va cumpăra motorină din Rusia pentru a aproviziona piețele globale în urma unui acord energetic încheiat cu președintele american Donald Trump, a anunțat ministrul turc al Energiei Alparslan Bayraktar.

Bayraktar a spus că acordul de motorină dintre SUA și Rusia este foarte important pentru securitatea energetică a Turciei. Ankara depinde de Rusia pentru aprovizionarea energetică, la fel și față Iran, Azerbaidjan și altele, încercând să-și diversifice furnizorii prin acorduri cu SUA și alți parteneri.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Turcia primește motorină de la Rusia în urma acordului lui Trump

Turcia este una dintre cele mai mari piețe de gaz din Europa, consumând 59 de miliarde de metri cubi în 2025.

„Rusia a impus restricții pe exportarea motorinei lunile recente, când au experimentat această problemă. Acum a încheiat un acord de motorină cu Trump. Prin discuțiile susținute, și Turcia va primi motorină”, a spus Bayraktar pentru Kanal 7, potrivit Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, oficialii europeni și câțiva republicani l-au criticat pe Trump pentru acordul încheiat cu Rusia.

Turcia plănuiește să obțină independență energetică

Sâmbătă, Turcia a trimis prima sa platformă plutitoare de producția gazului, Osman Gazi, în Marea Neagră.  Turcia și-ar putea dubla producția zilnică de energie prin exploatarea zăcământului Sakarya.

Bayraktar a adăugat că Turcia plănuiește să aducă în funcțiune o a doua platformă plutitoare pentru extracția și producția de gaz până în primul semestru al anului 2028. Ministrul estimează că platforma va putea să-i aducă Turciei 45 de milioane de metri cubi din Marea Neagră. Prima platformă de gaz este Osman Gazi.

„În primul trimestru al anului 2028, a doua platformă plutitoare de producție va veni spre Turcia și va transporta 25 milioane de metri cubi de gaz. Va avea capacitate mai mare decât platforma Osman Gazi. Vor fi, așadar, 45 de milioane de metri cubi. Vom folosi gazul pentru a alimenta cu energie trei din patru locuințe din Turcia.”, a adăugat ministrul turc.

Sursa Foto: Ministerul Energiei din Turcia

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

UPDATE Bilanțul devastator al violențelor din Franța din aceste weekend. Străzi întregi „măturate” de protestatari. Manifestațiile continuă și astăzi
19:17
Bilanțul devastator al violențelor din Franța din aceste weekend. Străzi întregi „măturate” de protestatari. Manifestațiile continuă și astăzi
EXTERNE Emmanuel Macron, ședință de urgență cu miniștrii în urma violențelor extreme din Franța. Se va adresa poporului francez în această seară. Ce alimentează speculațiile că ar decreta stare de urgență
18:26
Emmanuel Macron, ședință de urgență cu miniștrii în urma violențelor extreme din Franța. Se va adresa poporului francez în această seară. Ce alimentează speculațiile că ar decreta stare de urgență
FLASH NEWS „Franța arde!”. Trump consideră migrația drept cauza principală a protestelor violente din 17 octombrie și îi îndeamnă pe francezi să închidă frontierele
18:05
„Franța arde!”. Trump consideră migrația drept cauza principală a protestelor violente din 17 octombrie și îi îndeamnă pe francezi să închidă frontierele
PROTEST Dezastru în Franța. Protestele violente de sâmbătă vin cu nota de plată pentru peste 1.500 de comercianți afectați: „Pagube de sute de milioane de euro”
16:40
Dezastru în Franța. Protestele violente de sâmbătă vin cu nota de plată pentru peste 1.500 de comercianți afectați: „Pagube de sute de milioane de euro”
TRAGEDIE Tragedie la un festival religios din India. Cel puțin 19 morți într-o busculadă
15:58
Tragedie la un festival religios din India. Cel puțin 19 morți într-o busculadă
EXTERNE Cinci lideri ai opoziției din Israel s-au aliat împotriva lui Bibi Netanyahu și au semnat un pact de neagresiune în perspectiva alegerilor. Turul de scrutin are loc în mai puțin de două săptămâni
14:59
Cinci lideri ai opoziției din Israel s-au aliat împotriva lui Bibi Netanyahu și au semnat un pact de neagresiune în perspectiva alegerilor. Turul de scrutin are loc în mai puțin de două săptămâni
Mediafax
Rusia mai are 60 de zile de răgaz? Marco Rubio explică planul lui Trump
Digi24
VIDEO Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate ajunge la 100.000 de dolari pe kilogram
Cancan.ro
Mira, disponibilă pe site-urile pentru adulți! Cum a reacționat Ian când și-a văzut iubita acolo
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Adevarul
„So much bruiaj”. Cristela Georgescu, interviu pentru Mario Nawfal. Cere intervenția SUA și susține că soțul a fost amenințat cu „lichidarea fizică”
Mediafax
Secretul din cazul O.J. Simpson, păstrat 30 de ani. Ce ar fi știut un informator despre arma crimei
Click
Cheloo, așa cum nu l-au mai văzut telespectatorii. Ce făcea artistul la „Asia Express” după ce se închideau camerele
Digi24
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române
Cancan.ro
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Ce se întâmplă doctore
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Fernando Alonso conduce o Dacia? Cum a fost surprins dublul campion de Formula 1
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un sistem ascuns de curățare al ochiului
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ: Și-a ucis mama și tatăl vitreg!
Mediafax Spania
Iarna vine cu FACTURI MAI MARI! Cu cât se vor scumpi gazele și lumina
INEDIT O sportivă de performanță din Spania a petrecut 500 de zile singură într-o peșteră, la 70 de metri sub pământ: a citit 60 de cărți și spune că ar mai putea rezista încă pe atât
19:06
O sportivă de performanță din Spania a petrecut 500 de zile singură într-o peșteră, la 70 de metri sub pământ: a citit 60 de cărți și spune că ar mai putea rezista încă pe atât
ALERTĂ România, în fața unui bilanț îngrijorător: 6 drone doborâte, aproape 100 de atacuri în apropierea frontierei în 2026. Forțele Navale Române au distrus 9 mine marine
18:37
România, în fața unui bilanț îngrijorător: 6 drone doborâte, aproape 100 de atacuri în apropierea frontierei în 2026. Forțele Navale Române au distrus 9 mine marine
FLASH NEWS Prețurile în România, creștere de patru ori mai rapidă decât în Ungaria. Cum s-a ajuns aici și ce estimări fac economiștii
17:58
Prețurile în România, creștere de patru ori mai rapidă decât în Ungaria. Cum s-a ajuns aici și ce estimări fac economiștii
NEWS ALERT Luca Niculescu, prima reacție după întâlnirea de taină cu miniștrii PSD. Securitatea României, printre punctele discuției. Care este „singurul obiectiv”
17:57
Luca Niculescu, prima reacție după întâlnirea de taină cu miniștrii PSD. Securitatea României, printre punctele discuției. Care este „singurul obiectiv”
ULTIMA ORĂ Zeci de oameni s-au strâns în fața Parlamentului European, la protestul pentru susținerea lui Călin Georgescu. Susținătorii își strigă nemulțumirea și cer eliberarea fostului prezidențiabil: „Noi l-am votat, voi l-ați arestat!”
17:42
Zeci de oameni s-au strâns în fața Parlamentului European, la protestul pentru susținerea lui Călin Georgescu. Susținătorii își strigă nemulțumirea și cer eliberarea fostului prezidențiabil: „Noi l-am votat, voi l-ați arestat!”
FLASH NEWS Raţiile de luptă ale Armatei Române au ajuns să fie vândute pe internet de soldați și rudele lor. Reacția Ministerului Apărării Naționale
17:28
Raţiile de luptă ale Armatei Române au ajuns să fie vândute pe internet de soldați și rudele lor. Reacția Ministerului Apărării Naționale

Cele mai noi

Trimite acest link pe