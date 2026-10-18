Turcia va cumpăra motorină din Rusia pentru a aproviziona piețele globale în urma unui acord energetic încheiat cu președintele american Donald Trump, a anunțat ministrul turc al Energiei Alparslan Bayraktar.

Bayraktar a spus că acordul de motorină dintre SUA și Rusia este foarte important pentru securitatea energetică a Turciei. Ankara depinde de Rusia pentru aprovizionarea energetică, la fel și față Iran, Azerbaidjan și altele, încercând să-și diversifice furnizorii prin acorduri cu SUA și alți parteneri.

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Turcia primește motorină de la Rusia în urma acordului lui Trump

Turcia este una dintre cele mai mari piețe de gaz din Europa, consumând 59 de miliarde de metri cubi în 2025.

„Rusia a impus restricții pe exportarea motorinei lunile recente, când au experimentat această problemă. Acum a încheiat un acord de motorină cu Trump. Prin discuțiile susținute, și Turcia va primi motorină”, a spus Bayraktar pentru Kanal 7, potrivit Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, oficialii europeni și câțiva republicani l-au criticat pe Trump pentru acordul încheiat cu Rusia.

Turcia plănuiește să obțină independență energetică

Sâmbătă, Turcia a trimis prima sa platformă plutitoare de producția gazului, Osman Gazi, în Marea Neagră. Turcia și-ar putea dubla producția zilnică de energie prin exploatarea zăcământului Sakarya.

Bayraktar a adăugat că Turcia plănuiește să aducă în funcțiune o a doua platformă plutitoare pentru extracția și producția de gaz până în primul semestru al anului 2028. Ministrul estimează că platforma va putea să-i aducă Turciei 45 de milioane de metri cubi din Marea Neagră. Prima platformă de gaz este Osman Gazi.

„În primul trimestru al anului 2028, a doua platformă plutitoare de producție va veni spre Turcia și va transporta 25 milioane de metri cubi de gaz. Va avea capacitate mai mare decât platforma Osman Gazi. Vor fi, așadar, 45 de milioane de metri cubi. Vom folosi gazul pentru a alimenta cu energie trei din patru locuințe din Turcia.”, a adăugat ministrul turc.

Sursa Foto: Ministerul Energiei din Turcia