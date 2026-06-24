Uniunea Europeană adoptă o poziție absolut neserioasă și inadecvată în ceea ce privește negocierile cu Rusia și soluționarea conflictului din Ucraina, a afirmat ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, miercuri, în cadrul forumului „Lecturile Primakov”.

Ministrul a comentat declarația președintelui Consiliului European, António Costa, potrivit căreia Uniunea Europeană nu discută, în prezent, despre negocierile cu Rusia, ci despre modalitățile de a exercita presiune asupra acesteia și de a sprijini Ucraina.

Potrivit lui Lavrov, declarația lui Coșta a demonstrat, încă o dată, că UE nu poate juca rolul de mediator, întrucât se situează în totalitate de partea Kievului.

Ministrul de Externe al Federației Ruse s-a întrebat ce intenționează UE să discute având în vedere o astfel de poziție și dacă aceasta va constitui o cerere adresată Rusiei de a capitula.

„Este absolut lipsit de seriozitate, este absolut inadecvat rolului real pe care Europa îl joacă în afacerile mondiale”, a declarat Lavrov. „Ei spun: iată un ultimatum, nu suntem mediatori, pentru că suntem de partea Ucrainei, dar ne vom așeza alături de voi la masa negocierilor. Dumneavoastră sunteți singurii care nu doriți aceste negocieri. Ei bine, după părerea mea, aceasta este deja o atitudine inadecvată, o poziție și o logică schizofrenică”, a declarat Lavrov.

Printre politicienii europeni care au făcut declarații similare, Lavrov l-a menționat pe președintele francez Emmanuel Macron.

Ministrul a adăugat că toate acestea demonstrează că mentalitatea și ambițiile neocoloniale sunt încă foarte vii în Europa.

Totuși, oficialul de la Kremlin a declarat că încă există posibilitatea rezolvării crizei din Ucraina pe cale diplomatică. El a subliniat, însă, că Rusia nu acceptă opțiuni de compromis și respinge categoric ultimatumurile.