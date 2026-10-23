Negocierile directe dintre Rusia și Ucraina, cu medierea Statelor Unite, sunt programate pentru prima jumătate a lunii noiembrie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, a anunțat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Referindu-se la posibilitatea participării țărilor europene la negocierile de pace, Peskov nu a exclus că acest lucru ar putea avea loc în viitor.

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„Nu se poate exclude (participarea Europei la procesul de negociere), dar aceste negocieri, despre care vorbim, care vor avea loc în Abu Dhabi și care sunt planificate pentru prima jumătate a lunii noiembrie, vor fi într-un format trilateral. Și, într-adevăr, președintele a menționat tema negocierilor, care sunt problemele de securitate pentru cele două țări, pentru Rusia și Ucraina, după ce se va ajunge la o reglementare pașnică. Acesta este unul dintre elementele foarte importante pentru obținerea unei soluții pașnice, fără de care o soluție complexă este imposibilă, și de aceea este un subiect foarte important de discutat. Cum și în ce configurație vor continua discuțiile, este greu de spus, dar este evident că discutarea arhitecturii securității europene fără alți participanți va fi imposibilă”, a declarat el.

Rusia s-a declarat „pregătită” pentru negocierile de pace, care se află la punctul zero, în urma unei întâlniri de săptâmâna aceasta între Vladimir Putin și Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat, de asemenea, deschis față de această posibilitate.

Steve Witkoff a purtat discuții marți și miercuri la Oslo cu Volodimir Zelenski și cu lideri europeni, iar ulterior la Sankt Petersburg cu Vladimir Putin.

În urma acestor întâlniri, Ucraina și Rusia s-au declarat dispuse să reia negocierile directe sub egida Statelor Unite.

Cu toate acestea, Vladimir Putin a avertizat că obiectivul negocierilor este un „acord definitiv” și nu „un fel de încetare temporară a ostilităților”, așa cum solicită Kievul și aliații săi.

„Schizofrenie politică” – așa a caracterizat Putin, de altfel, afirmațiile din ce în ce mai frecvente potrivit cărora Rusia ar dori un război cu Europa, adresându-se cetățenilor. „Vorbesc încontinuu despre amenințarea din partea Rusiei și se pregătesc pentru un război cu Rusia, ceea ce, în opinia mea, constituie o formă de schizofrenie politică. Sper, totuși, că și asta va trece la un moment dat”, a declarat el în mod caracteristic pentru Vesti.

Și-a exprimat convingerea că Rusia și Ucraina ar putea ajunge la un acord; cu toate acestea, dacă Kievul preferă o altă cale, „atunci foarte bine — să fie altfel”.