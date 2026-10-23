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Netanyahu anunță că Israelul se pregătește pentru o operațiune militară de amploare în Cisiordania

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Premierul Benjamin Netanyahu a anunțat că Israelul se pregătește pentru o operațiune militară de amploare în Cisiordania înainte de alegerile parlamentare programate pentru 27 octombrie, potrivit The Times of Israel. 

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Conform declarațiilor sale, aceasta va fi cea mai mare operațiune de la Războiul de Șase Zile din 1967, când Israelul a preluat controlul asupra Cisiordaniei, care până atunci se afla sub autoritatea Iordaniei, a anunțat publicația.

Netanyahu: Israelul va distruge cartierul din care proveneau atacatorii

„Israelul va distruge cartierul din Hebron din care proveneau atacatorii înarmați care au comis atacul de azi din Cisiordania”, a anunțat premierul pe durata unei vizite în oraș, însoțit de ministrul Apărării, Israel Katz.

„În primul rând, vom acționa pentru a distruge acest loc, pentru a-l schimba complet. Dar vom face ceva ce nu s-a mai făcut până acum, vom aplica o metodă eficientă și agresivă pe care am mai folosit-o în taberele de refugiați, care sunt în esență, bastioane ale teroriștilor”, a adăugat premierul.

Refugiații vor fi evacuați, locuințele fără autorizație demolate

În Cisiordania, după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, armata israeliană a evacuat locuitorii din tabere de refugiați în care operau grupări teroriste

„Exact asta vom face și aici, în cartierul din Hebron din care au ieșit teroriștii. Vom evacua locuitorii, vom merge din casă în casă, vom confisca armele aflate acolo, iar întreaga infrastructură teroristă va fi eliminată și distrusă.”, a spus premierul.

Israelul va demola și locuințele construite fără autorizație de-a lungul drumurilor din Cisiordania, a precizat Netanyahu, după ce a spus că sunt „o amenințare” la adresa forțelor israeliene.

Netanyahu: „Cea mai amplă operațiune de la Războiul de 6 Zile”

Netanyahu a menționat că armata israeliană are planuri pentru o operațiune majoră în Cisiordania – cea mai amplă de la preluarea teritoriului de către Israel în 1967:

Armata este pregătită să o execute; noi vom stabili momentul, dar operațiunea este pe cale să aibă loc. Sunteți un model pentru poporul Israelului; sunteți un model pentru Statul Israel.”

Katz a subliniat că atacul de astăzi face parte din ceea ce el și Netanyahu au avertizat în ultimele săptămâni.

„Axa șiită a Iranului și grupările sale interpuse, precum și axa Frăției Musulmane, plănuiesc să comită atacuri și atentate teroriste împotriva soldaților israelieni și a civililor israelieni, cu scopul de a sabota și de a influența viitoarele alegeri din Israel”, a susținut el.

Atacatorul terorist

Atacatorul terorist

Despre atacul armat

Decizia a fost luată după ce teroriștii Hamas au comis un atac armat lângă Hebron, fiind doi soldați israelieni uciși și alte trei persoane rănite.

Atacatorii Hamas, amândoi tineri în vârstă de 27 de ani, au fost împușcați mortal de trupele israeliene după un schimb de focuri care a durat 20 de minute.   

Știre în curs de actualizare

Sursa Foto: Hepta

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