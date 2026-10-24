Premierul Benjamin Netanyahu le-a spus diplomaților israelieni să schimbe poziția oficială a Ierusalimului privind Insulele Falkland, a raportat The Telegraph, care a semnalat o degradare continuă a relațiilor dintre Israel și Marea Britanie.

„Este pentru prima dată când Israelul se implică în acest conflict”, a declarat o sursă anonimă pentru publicația britanică.

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Potrivit raportului, care a citat surse anonime, Netanyahu a ordonat Israelului să sprijine revendicările Argentinei condusă de Javier Milei asupra insulelor din Atlanticul de Sud.

Premierul israelian, aflat în campanie electorală pentru alegerile parlamentare programate pentru 27 octombrie și în plin război cu Hamas în Cisiordania, le-a transmis diplomaților israelieni să pledeze pentru discuții directe în favoarea Argentinei, aflată într-o dispută cu Regatul Unit.

Insulele Falkland este oficial un teritoriu britanic de peste mări, cu toate că Argentina o revendică. Britanicii le spun Insulele Malvine.

Luna trecută, ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, a spus:

„Israelul recunoaște importanța pe care publicul argentinian o acordă acestei probleme. Trebuie să se înregistreze progrese în această privință, luând în considerare întregul spectru al aspectelor istorice, juridice și umane.”

Schimbarea poziției Israelului survine într-un moment în care relațiile dintre Ierusalim și Londra s-au înrăutățit ca urmare a sancțiunilor impuse de către Regatul Unit asupra coloniștilor israelieni din Cisiordania. În urmă cu un an, guvernul condus atunci de Keir Starmer, a recunoscut Statul Palestina, reamintește The Times of Israel.

Tensiunile s-au amplificat după ce compania Navitas Petroleum, deținută de israelieni, a anunțat că ar efectua operațiuni de foraj petrolier în Insulele Falkland din 2028.

Sursa Foto: Hepta