Prima pagină » Știri externe » Netanyahu autorizează sprijinirea Argentinei pentru revendicarea Insulelor Falkland. Tensiunile dintre Israel și Regatul Unit se amplifică

Netanyahu autorizează sprijinirea Argentinei pentru revendicarea Insulelor Falkland. Tensiunile dintre Israel și Regatul Unit se amplifică

Netanyahu autorizează sprijinirea Argentinei pentru revendicarea Insulelor Falkland. Tensiunile dintre Israel și Regatul Unit se amplifică
Galerie Foto 6
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul Benjamin Netanyahu le-a spus diplomaților israelieni să schimbe poziția oficială a Ierusalimului privind Insulele Falkland, a raportat The Telegraph, care a semnalat o degradare continuă a relațiilor dintre Israel și Marea Britanie.

„Este pentru prima dată când Israelul se implică în acest conflict”, a declarat o sursă anonimă pentru publicația britanică.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Potrivit raportului, care a  citat surse anonime, Netanyahu a ordonat Israelului să sprijine revendicările Argentinei condusă de Javier Milei asupra insulelor din Atlanticul de Sud.

Premierul israelian, aflat în campanie electorală pentru alegerile parlamentare programate pentru 27 octombrie și în plin război cu Hamas în Cisiordania, le-a transmis diplomaților israelieni să pledeze pentru discuții directe în favoarea Argentinei, aflată într-o dispută cu Regatul Unit.

Insulele Falkland este oficial un teritoriu britanic de peste mări, cu toate că Argentina o revendică. Britanicii le spun Insulele Malvine.

Luna trecută, ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, a spus:

„Israelul recunoaște importanța pe care publicul argentinian o acordă acestei probleme. Trebuie să se înregistreze progrese în această privință, luând în considerare întregul spectru al aspectelor istorice, juridice și umane.” 

Schimbarea poziției Israelului survine într-un moment în care relațiile dintre Ierusalim și Londra s-au înrăutățit ca urmare a sancțiunilor impuse de către Regatul Unit asupra coloniștilor israelieni din Cisiordania. În urmă cu un an, guvernul condus atunci de Keir Starmer, a recunoscut Statul Palestina, reamintește The Times of Israel.

Tensiunile s-au amplificat după ce compania Navitas Petroleum, deținută de israelieni, a anunțat că ar efectua operațiuni de foraj petrolier în Insulele Falkland din 2028.

Sursa Foto: Hepta

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Liderul nord-coreean Kim Jong Un, vizită surpriză în China. A traversat podul, recent construit, care leagă cele două țări
18:13
Liderul nord-coreean Kim Jong Un, vizită surpriză în China. A traversat podul, recent construit, care leagă cele două țări
CONTROVERSĂ Axios: Serviciile secrete din SUA avertizează că Iranul plănuiește să atace diplomați americani din întreaga lume
17:52
Axios: Serviciile secrete din SUA avertizează că Iranul plănuiește să atace diplomați americani din întreaga lume
EXCLUSIV Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
17:30
Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
FLASH NEWS Proteste în Spania: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Madrid pentru apărarea sistemului public de pensii
17:00
Proteste în Spania: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Madrid pentru apărarea sistemului public de pensii
NEWS ALERT Protestele studențești din Albania ajung în a 12-a zi. Manifestanții s-au adunat în fața Ministerului Educației din Tirana și s-au ciocnit cu forțele de ordine. Ofițerii răspund cu apă, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. Se cere demisia premierului Edi Rama
16:14
Protestele studențești din Albania ajung în a 12-a zi. Manifestanții s-au adunat în fața Ministerului Educației din Tirana și s-au ciocnit cu forțele de ordine. Ofițerii răspund cu apă, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. Se cere demisia premierului Edi Rama
LIVE 🚨 O jumătate din Europa, în stradă. Grecia, Belgia, Portugalia și Spania au organizat proteste. Violențe în Franța și Albania. În Italia, Meloni a scos Armata pe străzi
14:36
🚨 O jumătate din Europa, în stradă. Grecia, Belgia, Portugalia și Spania au organizat proteste. Violențe în Franța și Albania. În Italia, Meloni a scos Armata pe străzi
Mediafax
Scenariu de coșmar! Băncile se pregătesc pentru dezastrul provocat de inteligența artificială
Digi24
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
Cancan.ro
Avem prima REACȚIE a Claudiei Ion după ce l-a lovit pe Eduard Vlădescu: Totul a pornit de la nişte...
Prosport.ro
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Adevarul
Silicon Valley preia puterea, Rusia exploatează haosul. Nouă tactică a Kremlinului, dezvăluită de românul care predă diplomație la Oxford
Mediafax
Șase cățeluși din Finlanda au cucerit MILIOANE de oameni. Conceptul neobișnuit care îi relaxează și pe străini
Click
Scandal după podcastul Mihaelei Tatu! A corectat-o pe Minodora, iar internetul a explodat: „Nu am mai putut să mă uit”
Digi24
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
Cancan.ro
Claudia Ion și ispita-pilot, scandal monstru într-un club din Timișoara! Fosta lui Mocăniță l-a altoit, în văzul tuturor
Ce se întâmplă doctore
8 greșeli frecvente pe care să le eviți dacă iei medicamente pe termen lung
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Un microscop revoluționar ar putea dezvălui mecanismele ascunse ale vieții
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
FLASH NEWS Ministerul Afacerilor Interne avertizează: Fermierii sunt instigați la proteste de amploare. Instituția asigură că principalele cerințe au fost soluționate
18:44
Ministerul Afacerilor Interne avertizează: Fermierii sunt instigați la proteste de amploare. Instituția asigură că principalele cerințe au fost soluționate
BANI Cât o să coste un kilogram de carne de porc de Crăciun. Avertismentul proprietarilor de carmangerii
18:13
Cât o să coste un kilogram de carne de porc de Crăciun. Avertismentul proprietarilor de carmangerii
ECONOMIE Ilie Bolojan avertizează că problemele economice ale României nu dispar odată cu schimbarea Guvernului. Ce riscă țara dacă nu sunt menținute echilibrele bugetare
17:58
Ilie Bolojan avertizează că problemele economice ale României nu dispar odată cu schimbarea Guvernului. Ce riscă țara dacă nu sunt menținute echilibrele bugetare
FLASH NEWS Mesajul ministrului Dan Neculăescu pentru omologul francez. Franţa sprijină România cu capabilităţi militare de apărare la Marea Neagră
17:51
Mesajul ministrului Dan Neculăescu pentru omologul francez. Franţa sprijină România cu capabilităţi militare de apărare la Marea Neagră
FLASH NEWS Un cuplu de români a ținut captivi doi bebeluși, după ce ar fi încercat să-i răpească de la mama lor. Inculpații riscă ani buni de închisoare
16:50
Un cuplu de români a ținut captivi doi bebeluși, după ce ar fi încercat să-i răpească de la mama lor. Inculpații riscă ani buni de închisoare
FOTO Condiții insalubre la un meci de Liga a III-a din România. Echipa Kids Tâmpa Brașov a avut parte de o supriză la meciul din deplasare cu Carpați Covasna: „WC Oaspeți”
16:43
Condiții insalubre la un meci de Liga a III-a din România. Echipa Kids Tâmpa Brașov a avut parte de o supriză la meciul din deplasare cu Carpați Covasna: „WC Oaspeți”

Cele mai noi

Trimite acest link pe