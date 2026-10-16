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Nicușor Dan, la Bloomberg: România nu poate afirma, în acest moment, că dronele care au lovit navele din Marea Neagră sunt rusești

Melania Agiu
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Președintele Nicușor Dan a precizat, vineri, în cadrul unui interviu pentru Boomberg Live, că sute de drone au pătruns, de la începutul războiului din Ucraina, pe teritoriul României, iar o mare parte dintre ele sunt rusești. Întrebat, însă, despre orginea dronelor care au lovit cele două nave în largul coastelor României, săptămâna aceasta, președintele a subliniat că „din punct de vedere tehnic, nu putem afirma acum că sunt rusești“.

Întrebare: Ați avut și dumneavoastră probleme în largul coastelor României. Două nave au fost lovite de drone într-un interval de 12 ore. Putem spune, în acest moment, că acestea au fost drone rusești? Ce informații ne puteți oferi despre situație?

„Deci, din punct de vedere tehnic, nu putem afirma acum că sunt rusești. Ceea ce putem spune este că am avut sute de drone aeriene la granița de pe Dunăre cu Ucraina, care au pătruns pe teritoriul României, iar în ceea ce privește o mare parte dintre ele, putem afirma că sunt rusești, deoarece avem fragmente din acestea care conțin componente rusești și care au fost deviate în timpul războiului către teritoriul României.

În ceea ce privește drona aeriană care a ajuns în zona apelor, putem spune că atacurile vizează un coridor naval folosit de ucraineni pentru a-și transporta mărfurile spre Bosfor și către alte regiuni ale lumii. Prin urmare, este vorba despre un coridor folosit de ucraineni și nu există niciun motiv pentru ca acesta să fie atacat de o altă parte.“, a transmis președintele României.

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Întrebare: Având în vedere că toate acestea fac parte, evident, din ambiția Rusiei de a testa limitele Articolului 5 și de a exploata acea zonă gri care există în acest context, dacă ați putea identifica aceste drone ca fiind rusești, ați activa, de exemplu, Articolul 4? Cât de periculoasă devine această situație și în ceea ce privește discuțiile despre Articolul 5?

„Cred că principalul aspect este că, desigur, există o presiune tot mai mare din partea Rusiei, iar lucrurile nu se limitează doar la aceste incidente. Trebuie să privim ansamblul evenimentelor care au loc în Europa, în Estonia, în regiunea baltică și în Polonia.
Rusia încearcă să tensioneze relațiile în interiorul societăților europene. Iar răspunsul nostru la încercarea de a diminua sprijinul populației pentru susținerea Ucrainei trebuie să fie clar: vom continua să sprijinim Ucraina.“, a mai precizat Nicușor Dan.

Reamintim că în noaptea de 12 spre 13 octombrie, o navă comercială, care plecase din portul Brăila spre Turcia s-a scufundat în Marea Neagră, în apropierea coastelor Bulgariei, după ce a fost lovită de o dronă. Marinarii au abandonat vasul și s-au refugiat pe plute de salvare, de unde au fost recuperați de o altă navă civilă. În aceeași noapte, un alt cargou, Chelsea 3, a fost lovit de drone aeriene, iar echipajul său a fost evacuat. În urma atacurilor repetate asupra navelor comerciale, Bulgaria a cerut sprijin tehnic din partea Uniunii Europene și NATO pentru investigarea incidentelor.

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