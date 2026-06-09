Kennedy Center a eliminat numele președintelui Donald Trump de pe site-ul oficial, însă inscripțiile de pe clădire au rămas neschimbate. Decizia vine după o hotărâre judecătorească ce obligă instituția culturală să elimine referirile la liderul de la Casa Albă și să păstreze exclusiv numele președintelui John F. Kennedy.

Una dintre cele mai importante instituții culturale din Statele Unite se află în centrul unei dispute juridice și politice după ce un judecător federal a ordonat eliminarea numelui președintelui Donald Trump din toate materialele oficiale asociate Kennedy Center, scrie CNN.

Potrivit deciziei pronunțate pe 29 mai, conducerea instituției avea la dispoziție două săptămâni pentru a elimina orice referire „la președintele Trump sau la orice altă persoană în afară de președintele Kennedy” de pe clădire, de pe site-ul oficial și din orice marcă înregistrată utilizată de centru.

Luni, Kennedy Center a pus în aplicare parțial hotărârea, eliminând numele liderului american de pe site-ul său web. Totuși, denumirile și inscripțiile de pe fațada clădirii nu au fost încă modificate.

Disputa privind redenumirea centrului cultural

Controversa a început în decembrie, când președintele Donald Trump și-a asociat numele cu cel al fostului președinte John F. Kennedy, după ce persoane apropiate administrației sale au ajuns în conducerea consiliului de administrație al instituției. Astfel, celebra sală de spectacole din Washington a fost rebotezată „Trump Kennedy Center”, o decizie care a stârnit reacții puternice atât din partea familiei Kennedy, cât și din partea Partidului Democrat.

Oponenții măsurii au contestat legalitatea schimbării în instanță, argumentând că instituția poartă numele unuia dintre cei mai importanți președinți din istoria Statelor Unite și că modificarea afectează identitatea istorică a centrului.

În urma deciziei judecătorești, președintele Donald Trump a anunțat că nu mai intenționează să preia controlul asupra Kennedy Center.

„Vom colabora cu Congresul pentru a-i transfera” controlul asupra instituției, a transmis liderul de la Casa Albă.

Hotărârea instanței a vizat și planurile de închidere a centrului pentru o perioadă de doi ani. Judecătorul a suspendat această măsură, apreciind că membrii consiliului de administrație nu au analizat suficient impactul unei astfel de decizii asupra activității culturale și a publicului. Magistratul a concluzionat că instituția și-a încălcat „datoria de prudență” prin faptul că nu a evaluat în mod corespunzător consecințele negative ale închiderii.

Totuși, instanța a permis continuarea lucrărilor de renovare și modernizare deja programate, considerând că necesitatea acestora este justificată. Judecătorul a precizat că nu exclude aprobarea unei eventuale închideri temporare în viitor, dacă aceasta va fi fundamentată pe o analiză completă a avantajelor și dezavantajelor.

Sursa video – X/@Bubblebathgirl

Recomandarea autorului