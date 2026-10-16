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O dronă a explodat pe un câmp din raionul Dondușeni, din Republica Moldova. Anunțul Poliției

Ruxandra Radulescu
O dronă a explodat pe un câmp din raionul Dondușeni, din Republica Moldova. Anunțul Poliției
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Poliția din Republica Moldova a transmis vineri, 16 octombrie, într-o postare pe Facebook, că o dronă a explodat pe un câmp din raionul Dondușeni.

„Poliția informează că, cu puțin timp în urmă, pe un câmp dintre localitățile Codrenii Noi și Scăieni, raionul Dondușeni, a fost depistat un aparat de zbor fără pilot, care a căzut și a explodat”, se arată în comunicatul autorităților din Republica Moldova.

Potrivit sursei citate, nu au existat victime, iar la fața locului a fost chemată o echipă de experți pentru verificarea dronei, care a explodat.

„Polițiștii se află la fața locului, unde examinează zona și stabilesc toate circumstanțele.
Preliminar, victime nu au fost raportate.
Specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției urmează să examineze aparatul de zbor”, a mai precizat Poliția.

Cetățenilor le-a fost recomandat să evite zona respectivă.

„Pentru siguranța lor, cetățenii sunt îndemnați să evite zona, să nu se apropie şi să nu atingă fragmentele depistate. În cazul depistării unor obiecte suspecte, anunțați imediat Serviciul 112”, mai menționează sursa citată.

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