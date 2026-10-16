Poliția din Republica Moldova a transmis vineri, 16 octombrie, într-o postare pe Facebook, că o dronă a explodat pe un câmp din raionul Dondușeni.

„Poliția informează că, cu puțin timp în urmă, pe un câmp dintre localitățile Codrenii Noi și Scăieni, raionul Dondușeni, a fost depistat un aparat de zbor fără pilot, care a căzut și a explodat”, se arată în comunicatul autorităților din Republica Moldova.

Potrivit sursei citate, nu au existat victime, iar la fața locului a fost chemată o echipă de experți pentru verificarea dronei, care a explodat.

„Polițiștii se află la fața locului, unde examinează zona și stabilesc toate circumstanțele.

Preliminar, victime nu au fost raportate.

Specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției urmează să examineze aparatul de zbor”, a mai precizat Poliția.

Cetățenilor le-a fost recomandat să evite zona respectivă.