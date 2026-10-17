O unitatea energetică a centralei nucleare japoneze Onagawa va fi oprită timp de zece zile pentru inspecție și înlocuirea componentelor defecte.

Unitatea a doua a centralei nucleare japoneze Onagawa, situată în prefectura Miyagi (nord-estul Japoniei), a fost oprită în urma unei scurgeri de substanțe radioactive într-o cantitate nesemnificativă, a anunțat proprietarul centralei, compania Tohoku Electric Power.

Compania a precizat că scurgerea provine de la o supapă defectă. Personalul colectează apa reziduală radioactivă, nefiind detectată nicio breșă de izolare în afara perimetrului instalației.

Incidentul nu reprezintă o amenințare pentru mediu, a adăugat compania. Unitatea energetică va rămâne oprită timp de zece zile pentru a permite inspecția și înlocuirea componentelor care funcționează necorespunzător.

Centrala nucleară Onagawa și-a mai suspendat anterior activitatea în luna mai, după ce s-a scurs abur radioactiv.

Instalația fusese oprită după accidentul de la centrala nucleară Fukushima din 2011, fiind repusă în funcțiune în 2024. Accidentul de la centrala nucleară Fukushima-1 a determinat guvernul să oprească toate cele 54 de centrale nucleare din țară, ceea ce a reprezentat o lovitură dură pentru aprovizionarea cu energie.

Până în primăvara anului 2011, reactoarele nucleare generau o treime din energia electrică consumată în arhipelag. Japonia repornește treptat centralele nucleare, respectând noi măsuri de siguranță consolidate. În acest moment, 14 reactoare sunt în funcțiune.

Guvernul noului prim-ministru Sanae Takaichi susține repornirea reactoarelor oprite și poartă negocieri active în acest sens cu autoritățile regionale, potrivit TASS.

Sursa Foto: Wikipedia Commons