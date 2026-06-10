Oamenii de știință au confecționat prima geantă din piele de T-Rex. De la cât pornește prețul la licitație

Este o geantă de culoare albastru-verzuie, de dimensiunea unei foi de hârtie A4. Valoarea acesteia ar putea fi echivalentă cu prețul unei case scoase la vânzare în Oxfordshire sau Salisbury.

Ar putea costa cât un Ferrari Luce sau un Mercedes-Maybach S-Class Pullman. Este vorba despre prima geantă confecționată din piele de Tyrannosaurus (sau T-Rex). Nu este chiar din piele propriu-zisă, având în vedere că specia a dispărut în urmă cu 66 de milioane de ani, când asteroidul Chicxulub a lovit Pământul.

Geanta a fost creată cu AI

Geanta a fost creată dintr-o piele cultivată în laborator din Newcastle, având la bază o structură moleculară al unei proteinei provenite de la fosilele unui exemplar. Experimentul are la bază o cercetare anterioară prin care a fost extras un fragment de colagen de la o fosilă de T-Rex descoperită în Montana, în 1988, potrivit Daily Mail.

Cercetătorii au folosit inteligența artificială în cadrul proiectului, potrivit Swedenherald. Proiectul a fost desfășurat în urma unei colaborări dintre The Organoid Company, Lab-Grown Leather Limited și agenția VML.

„Cu pielea de T-Rex, valorificăm biologia trecutului pentru a crea materialele de lux ale viitorului.”, a spus Bas Korsten de la VML.

Prețul de pornire

Geanta cu urme de ADN ale bestiei preistorice va fi scoasă la licitație, începând de mâine. Totuși, geanta din piele crescută în laborator nu pare să fi convins bogații lumii. De ce? Pentru că geanta se simte a fi doar o imitație.

Dinozaurii readuși la viață în filmele „Jurassic Park” care au la bază ADN de găină, broască și din sângele extras dintr-un țânțar prins în chihlimbar sunt speculativi și ficționalizați.

Pentru că ADN-ul dinozaurilor este imposibil de recuperat, cercetătorii din film au folosit ADN de la animale moderne. Au rezultat specii care n-au existat niciodată, care să fie atracții de parcuri tematice.

La fel se poate spune și despre așa zisa „piele de T-Rex”. Dr. Jan Dekker de la Universitatea din Torino a atenționat:

„Ce au făcut cercetătorii de la Cambridge a fost să creeze un colagen sintetic cu ajutorul unui model de AI antrenat pe mai multe specii. Nu este piele de dinozaur, ci mai degrabă de găină”.

Cât despre preț:

„Este imposibil să se estimeze un preț pentru ea”, a spus Alexandre Giquello, licitator la Drouot din Paris, pentru BFM TV.

Prețul de pornire estimat ar fi între 300.000 și 500.000 de euro.

Sursa Foto: VML

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