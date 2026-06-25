Operele lui Constantin Brâncuși au cucerit Parlamentul European. Documente inedite și imagini de arhivă au fost prezentate în premieră la Bruxelles

Capodoperele lui Constantin Brâncuși și secretele din spatele Coloanei Infinitului au cucerit săptămâna aceasta Parlamentul European, acolo unde a fost inaugurată expoziția „The Infinite of Brâncuși” pentru a celebra operele sculptorului român și 150 de ani de la nașterea acestuia. Cine vizitează Parlamentul European are ocazia de acum să privească direct către prima scânteie a ideii lui Brâncuși – schița originală a Coloanei Infinitului, trimisă de sculptorul român pe o carte poștală.

Prezența acestui „certificat de naștere” al Coloanei Infinitului la Parlamentul European nu a fost doar un act de reverență culturală, ci și un exemplu al modului în care artiștii români au contribuit la cultura europeană. Evenimentul, inițiat de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a demonstrat că moștenirea lui Brâncuși rămâne un pilon de legătură puternic între identitatea națională și valorile Uniunii Europene, la exact un secol și jumătate de la nașterea artistului.

„Expoziția este dedicată unuia dintre cei mai importanți artiști pe care România i-a dăruit Europei și lumii. Îl cunoaștem cu toții pe Constantin Brâncuși. Anul 2026 are o semnificație specială pentru România, dar și pentru cultura europeană. […] Brâncuși nu aparține doar României. Brâncuși aparține Europei, aparține patrimoniului comun al unității și al artelor. De aceea, celebrarea lui Brâncuși aici, în Parlamentul European, este și o celebrare a României europene, o Românie care contribuie la patrimoniul nostru comun, care își prețuiește identitatea și care își asumă rolul de promotor al culturii, dialogului și memoriei”, a precizat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, în deschiderea expoziției.

Punctul culminant al evenimentului a fost prezentarea, în premieră absolută, a unei schițe de primă mână realizate de Brâncuși pe o carte poștală. Documentul istoric a fost adus la Bruxelles de Mihai Andrei Petrișor, urmașul inginerului Ștefan Georgescu-Gorjan, omul care a transformat în realitate viziunea lui Brâncuși.

Un alt element al expoziției pentru publicul internațional este îmbinarea perfectă dintre artă și tehnologia de ultimă generație. În acest sens, organizatorii au transformat spațiul expozițional într-un portal digital către județul Gorj, acolo unde, prin intermediul ochelarilor VR, europarlamentarii, diplomații și vizitatorii străini pot „păși” pe axa monumentală din Târgu Jiu.

Experiența imersivă la 360 de grade este o invitație deschisă adresată Europei de a vizita România., de a le permite curioșilor să exploreze Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Infinitului la scară reală, ca și cum s-ar afla fizic în parcul din Târgu Jiu,

Vernisajul de pe holurile Parlamentului a reunit un public numeros format din europarlamentari, diplomați europeni și reprezentanți ai UNESCO. Cu această ocazie, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj oficial de apreciere pentru identitatea și moștenirea culturală pe care Brâncuși a lăsat-o atât României, cât și Europei.

„Brâncuși nu este cineva pe care să-l poți rezuma într-un singur cuvânt. Nu a fost doar sculptor, a fost și poet și povestitor, împletind tradițiile populare ale copilăriei sale românești în forme pe care lumea nu le mai văzuse niciodată. Nu a fost doar un artist, a fost un vizionar și un inovator, un pionier al artei moderne care a inspirat generații și continuă să inspire artiști și astăzi. Și, deși era mândru că era român, era și un mândru european. A luat tot ce îi dăduse patria, poveștile ei, tradițiile ei, lumina ei și le-a dus peste tot pe continentul nostru, astfel încât astăzi se poate spune că o bucată din România ne aparține tuturor. Brâncuși a spus odată că una e să vezi departe, dar cu totul altceva e să mergi acolo. Și avea dreptate. Una e să ai o viziune, dar cu totul altceva e să depui efortul necesar pentru a o transforma în realitate” a precizat președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, în cadrul inaugurării expoziției dedicate lui Brâncuși de la Bruxelles.

„Există ceva deosebit de fermecător în a-l celebra pe Brâncuși în Parlamentul European, deoarece viața și opera sa întruchipează valori care definesc Europa de astăzi, în principal convingerea că cultura poate depăși granițele și construi punți. […] Astăzi, în timp ce ne aflăm printre operele sale, ni se reamintește că adevărata inovație începe cu curaj. Curajul de a lăsa în urmă ceea ce știi, de a sfida convențiile și de a vedea lumea dintr-un unghi diferit. Și, dacă îmi permiteți să spun, a expune Coloana Infinitului într-un parlament are și ceva simbolic, deoarece în aceste vremuri foarte dificile pentru democrație și statul de drept, uneori cred că ar trebui să le reamintim unor politicieni că trebuie să aibă coloană vertebrală”, a precizat Katarina Barley, vicepreședinte al Parlamentului European și membru al Comisiei pentru Arte.

Anul 2026 a fost declarat oficial „Anul Constantin Brâncuși” printr-o lege adoptată în iulie 2025 de Parlamentul României. Această inițiativă prin care se celebrează un secol și jumătate de la nașterea lui Brâncuși are menirea de a transforma operele artistului într-un vector pentru promovarea culturii românești pe plan internațional.