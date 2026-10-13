Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. În ce stare se află Suveranul Pontif după intervenția chirurgicală

Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu cancer pulmonar, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale marți, la Spitalul Gemelli din Roma. Suveranul Pontif a fost internat inițial pentru extirparea unor noduli care indicau o suspiciune de cancer, iar confirmarea a fost făcută de medici chiar în timpul operației.

„Sfântul Părinte a fost supus unei intervenții chirurgicale toracice conform programării”, au declarat Dr. Luigi Carbone și profesorul Stefano Margaritora într-un comunicat, medicii care s-au ocupat de operația Papei Leon.

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Deoarece nodulul s-a dovedit a fi canceros, echipa chirurgicală a spitalului nu a îndepărtat doar formațiunea în sine, ci a extirpat întreg lobul inferior al plămânului drept pentru a se asigura că toate celulele canceroase au fost eliminate. „Lobul inferior al plămânului drept a fost îndepărtat prin chirurgie videoasistată”, a precizat echipa de medici.

Examinarea ulterioară a bucății de plămân extirpate a confirmat existența unui adenocarcinom pulmonar, tip comun de cancer, au spus cei doi doctori. Oncologii citați de Vatican menționează că, deoarece nodulul a fost descoperit întâmplător într-un stadiu foarte incipient și era localizat, șansele de vindecare completă ale Suveranului Pontif sunt foarte mari.

Papa, în vârstă de 71 de ani, a declarat mulțimii adunate duminică în Piața Sfântul Petru din Vatican că medicii i-au descoperit un nodul la plămâni, pe care i s-a recomandat să-l îndepărteze.

Operația a avut loc marți după-amiază la Spitalul Clinic Universitar „Agostino Gemelli” din nord-vestul Romei, o unitate medicală care are o lungă asociere cu Scaunul Pontifical. Potrivit Vaticanului, Papa „și-a recăpătat cunoștința în mod normal” în urma procedurii și a fost apoi dus înapoi în camera sa de la etajul 10 al spitalului Gemelli din Roma.

Spitalul are o suită specială de camere pentru șefii Bisericii Catolice la etajul 10, pe care Papa Ioan Paul al II-lea le-a numit „Vatican Trei” în timpul șederilor sale de acolo. De asemenea, Papa Francisc a fost internat o perioadă bună de timp aici când a fost tratat pentru pneumonie.

În cursul zilei de marți, Suveranul Pontif a intrat în Spitalul Gemelli pe la intrarea principală și le-a făcut cu mâna zecilor de persoane care s-au adunat pentru a-l întâmpina și a-l susține.