Paradoxul sancțiunilor: Cum ar putea ajunge Garda Revoluționară iraniană unul dintre cei mai mari beneficiari ai acordului Teheranului cu SUA

Acordul semnat de SUA și Iran, săptămâna aceasta, ar putea ascunde un paradox periculos, scrie Reuters. Potrivit sursei citate, pentru a obține pacea, Washingtonul riscă să finanțeze direct o organizație pe care atât el cât și aliații săi o consideră teroristă.

E vorba despre Garda Revoluționară Iraniană, care, timp de ani de zile, s-a dezvoltat în umbra sancțiunilor și a construit un imperiu comercial vast, care se întinde de la sectorul petrolier și cel al construcțiilor până la transportul maritim, telecomunicații și porturi.

Acum, pe măsură ce Teheranul și Washingtonul se pregătesc pentru negocierile privind un acord de încetare a războiului, care ar putea debloca miliarde de dolari pentru Iran și ar putea redeschide economia țării către investițiile globale, această forță de elită se pregătește să fie unul dintre cei mai mari beneficiari, explică agenția.

Patru surse iraniene de rang înalt au descris pentru Reuters modul în care Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice se afla într-o poziție unică pentru a acapara o mare parte din eventualele beneficii financiare care ar decurge din ridicarea sancțiunilor, reluarea exporturilor de petrol și investițiile străine.

Rolul lor central s-ar putea dovedi, de asemenea, unul dintre numeroasele obstacole în calea încheierii unui acord: având în vedere că Garda Revoluționară este atât de strâns implicată în activitățile economice iraniene, clasificarea sa ca organizație teroristă ar putea complica semnificativ eforturile de a elibera economia de sub sancțiuni.

IRGC, un imperiu comercial

Fondată de liderul revoluționar iranian, ayatollahul Ruhollah Khomeini, Garda Revoluționară a prosperat sub conducerea succesorului său, ayatollahul Ali ⁠Khamenei, câștigând putere politică pe măsură ce a condus eforturile de a-și extinde influența în Orientul Mijlociu.

De la începutul războiului, pe 28 februarie, când au avut loc atacuri în urma cărora Ali Khamenei și-a pierdut viața, Garda Revoluționară și-a extins puterea doar pe plan intern, contribuind la numirea fiului său, Mojtaba Khamenei, în funcția de nou lider suprem. Aceasta și-a exprimat sprijinul pentru acordul de încetare a războiului.

Una dintre sursele iraniele de rang înalt a descris Garda Revoluționară drept adevărata câștigătoare a războiului, afirmând că, după ce au asigurat supraviețuirea sistemului islamic din Iran, aceștia se află în cea mai bună poziție pentru a beneficia de orice ridicare a sancțiunilor – având în vedere că au condus deja majoritatea operațiunilor iraniene de eludare a sancțiunilor din ultimele decenii.

Acordul provizoriu anunțat săptămâna aceasta va permite derogări privind vânzările de petrol supuse sancțiunilor, în timp ce orice acord mai cuprinzător încheiat în perioada următoare ar putea ridica toate celelalte sancțiuni și ar oferi Iranului acces la un fond de reconstrucție în valoare de 300 de miliarde de dolari.

Garda Revoluționară Islamică (IRGC) nu publică date financiare, dar orice eforturi de relansare a economiei îi vor extinde influența financiară deja considerabilă, a afirmat o a doua sursă de rang înalt. Aceasta a făcut referire la rețelele comerciale existente în valoare de mai multe miliarde de dolari, la activitățile petroliere, la operațiunile de transport maritim și la afacerile din domeniul construcțiilor.

Potrivit Reuters, divizia de inginerie a IRGC, Khatam al-Anbia, coordonează sute de companii afiliate care activează în cadrul unor proiecte majore de infrastructură și energie și care sunt implicate în domenii precum telecomunicațiile, industria auto, turismul și logistica, potrivit declarațiilor oficiale și documentelor publice.

„Având în vedere că legislația iraniană privind investițiile impune firmelor străine să încheie parteneriate cu entități locale, numărul mare de companii afiliate IRGC înseamnă că acestea devin „păzitori ai porții” pentru potențialii investitori în sectoarele cele mai profitabile din Iran.“, explică jurnaliștii Reuters.

Această realitate înseamnă că firmele occidentale care revin pe piața iraniană s-ar putea trezi că își desfășoară activitatea alături de, sau prin intermediul unor entități afiliate IRGC, chiar și fără o implicare directă – riscând astfel să încalce eventualele sancțiuni în vigoare legate în mod specific de Garda Revoluționară.