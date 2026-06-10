Partidul lui Netanyahu confirmă: premierul israelian va candida pentru al șaptelea mandat la viitoarele alegeri

Partidul conservator israelian Likud a confirmat miercuri că Benjamin Netanyahu, cel mai longeviv prim-ministru din istoria Israelului, va candida la alegerile parlamentare din 27 octombrie 2026.

Politicianul israelian în vârstă de 76 de ani dorește să obțină un nou mandat prim-ministru, funcție pe care a mai deținut-o între 1996 și 1999 și între 2009 și 2021.

Netanyahu, care a confruntat proteste anti-guvernamentale în masă, procese și războaie pe fronturi multiple cu Hamas, Hezbollah, Houthi și Iran, dorește să-și continue cariera politică.

Netanyahu este sigur pe victorie, dar Trump are îndoieli

Premierul se află din 2022 în cel de-al șaselea mandat. Dacă va câștiga alegerile, își va începe cel de-al șaptelea mandat de premier al Israelului. Netanyahu este încrezător și că va câștiga cu ajutorul lui YAHWEH, dar Donald Trump, președintele SUA, are îndoieli. Liderul de la Casa Albă crede că premierul israelian s-ar putea retrage din politică.

Cei doi mari aliați au avut altercații la telefon după ce Israelul a reluat atacurile asupra Libanului și Iranului, Trump acuzând că ar putea compromite negocierile de pace cu Iran. Trump a spus că nu este sigur dacă premierul israelian va mai fi la conducerea Israelului.

Potrivit Times of Israel, peste 60% dintre israelieni nu-l mai vor pe Netanyahu în funcția de premier.

„Nu știu, are o carieră uimitoare. Vrea el să continue?”, este declarația președintelui Trump ce a fost citată de un jurnalist de la ABC News.

Potrivit sondajului realizat de Kantar, alianța politică „B’Yahad” are șanse de 23% să câștige primele alegeri organizate de după masacrul comis de Hamas pe 7 octombrie 2023. Formațiunea este condusă de doi foști premieri care au condus Israelul între 2021 și 2022, naționalistul Naftali Bennett și liberalul Yair Lapid.

Likud are 24% în sondaje.

Sursa Foto: Profimedia

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