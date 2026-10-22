Prima pagină » Știri externe » Un artefact din secolul al XX-lea a fost spart la Pentagon. Pete Hegseth a ordonat mutarea lui în biroul său

Un artefact din secolul al XX-lea a fost spart la Pentagon. Pete Hegseth a ordonat mutarea lui în biroul său

Un artefact din secolul al XX-lea a fost spart la Pentagon. Pete Hegseth a ordonat mutarea lui în biroul său
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un glob istoric, despre care se spune că a fost folosit de generalul Dwight D. Eisenhower în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a avut un final nefericit în Pentagon. Echipa secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, a încercat să îl mute în biroul acestuia, artefactul a fost scăpat pe podea și s-a crăpat. Incidentul a stârnit atât nemulțumiri, cât și glume, conform The Washington Post.

Globul nu a fost mutat de o echipă de specialiști, ci de niște angajați

Globul, cu un diametru de aproximativ 76 de centimetri, se află de mai mulți ani în clădirea Pentagonului și face parte dintr-o colecție de obiecte istorice asociate cu generalul Eisenhower. Pete Hegseth și-a dorit ca unul dintre cele două globuri să ajungă în biroul său, însă operațiunea de relocare nu a decurs conform planului.

De obicei, mutarea unor astfel de artefacte presupune implicarea unor specialiști care să asigure transportul în condiții de siguranță. De această dată, echipa lui Hegseth a încercat să mute obiectul fără ajutorul experților de la Centrul de Istorie Militară al Armatei SUA. Aceștia nu erau disponibili din cauza unei închideri parțiale a guvernului american.

Angajații biroului secretarului Apărării l-au scăpat, iar impactul a provocat o spărtură de câțiva centimetri în învelișul acestuia și a desprins partea sferică de suportul metalic care îi permitea să se rotească.

Armata SUA a confirmat avarierea globului

Armata SUA a recunoscut că artefactul a fost deteriorat pe 3 februarie, în timpul unei tentative de mutare. Purtătorul de cuvânt Christopher Surridge a confirmat atât avarierea învelișului, cât și desprinderea globului de suportul său metalic.

În cele din urmă, obiectul nu a mai ajuns în biroul lui Hegseth. Oficialii Pentagonului au refuzat solicitarea publicației de a fotografia globul sau de a-l examina direct, însă jurnaliștii au obținut separat imagini care arată pagubele.

După publicarea informațiilor, un oficial al Departamentului Apărării a transmis o declarație anonimă prin care a recunoscut incidentul. „Accidentele se întâmplă”, a precizat acesta. Acesta a mai adăugat că nimeni nu a fost rănit și că globul urmează să fie reparat. Oficialul nu a oferit detalii despre costurile reparațiilor sau despre termenul în care acestea vor fi finalizate.

Un simbol al celui de-Al Doilea Război Mondial, avariat în Pentagon

Dwight D. Eisenhower a fost unul dintre cei mai importanți comandanți militari americani din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Generalul a coordonat operațiuni majore împotriva Germaniei naziste, inclusiv debarcarea aliaților în Normandia, în iunie 1944. Ulterior, a devenit președintele Statelor Unite și a ocupat această funcție între 1953 și 1961, în primii ani ai Războiului Rece.

Pete Hegseth nu a putut anticipa ce se va întâmpla. Totusi, incidentul a stârnit critici din partea unor persoane care consideră că obiectele de patrimoniu militar necesită o atenție deosebită.

Ty Seidule, general de brigadă în retragere și fost profesor de istorie la Academia Militară a SUA din West Point, a criticat intenția lui Hegseth de a se asocia cu imaginea fostului președinte american.

„Hegseth își dorește un totem Eisenhower care să fie precum Ike, strălucit în război și în pace”, a declarat Seidule. Acesta a adăugat că secretarul Apărării nu poate revendica automat calitățile fostului general, precum modestia, inteligența și discernământul.

Un alt glob cu un design similar, asociat cu Eisenhower, a fost mutat în ultimii ani dintr-un depozit de istorie militară din Alabama către o unitate a armatei. În acel caz, obiectul a fost învelit într-un material protector și fixat într-o ladă specială înainte de transport.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI ÎN SUA Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
12:57
Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
NEGOCIERI Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe
12:27
Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe
ENERGIE Acordul energetic Putin-Trump se concretizează. O nava-cisternă cu 40.000 de tone de motorină rusească la bord se îndreaptă spre New York. Când va ajunge în porturile americane
12:03
Acordul energetic Putin-Trump se concretizează. O nava-cisternă cu 40.000 de tone de motorină rusească la bord se îndreaptă spre New York. Când va ajunge în porturile americane
FLASH NEWS Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”
11:38
Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”
POLITICĂ Avertismentul lui Nicușor Dan la Bloomberg: „Rusia vrea escaladarea războiului, nu pacea în Ucraina”. Putin: „Suntem pregătiți să reluăm contactele noastre trilaterale”
11:26
Avertismentul lui Nicușor Dan la Bloomberg: „Rusia vrea escaladarea războiului, nu pacea în Ucraina”. Putin: „Suntem pregătiți să reluăm contactele noastre trilaterale”
NEWS ALERT Atac în Cisiordania înainte de alegerile pentru Parlamentul Israelului. Netanyahu cere izolarea orașului Hebron, după un atac soldat cu 5 răniți. Atacatorii Hamas au fost împușcați mortal
11:26
Atac în Cisiordania înainte de alegerile pentru Parlamentul Israelului. Netanyahu cere izolarea orașului Hebron, după un atac soldat cu 5 răniți. Atacatorii Hamas au fost împușcați mortal
Mediafax
România intră în DISPUTA dintre marile puteri. București ia poziție înainte de summitul UE - Canada
Digi24
Un armistiţiu între Rusia şi Ucraina era „aproape” înainte ca Trump să ia o decizie care a schimbat totul. „Acum va fi mult mai greu”
Cancan.ro
Insula Iubirii, scoasă din grila din 14 noiembrie. Motivul pentru care șefii Antenei 1 au luat această decizie
Prosport.ro
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Adevarul
Cine e liderul PSD care a garantat pentru Luca Niculescu | SURSE
Mediafax
Nicușor Dan, întrebat dacă România renunță la Starlink după scandalul dintre Musk, Trump și Ucraina. Ce spune președintele?
Click
Horoscop 23-29 octombrie 2026. Proiecte noi pentru Berbeci, în viețile Scorpionilor reapar probleme mai vechi
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Cancan.ro
Cum a fost împărțită averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Scandalul genților dispărute după moartea ei
Ce se întâmplă doctore
Cum să păstrezi căldura în casă iarna fără să crești factura la încălzire. Trucurile folosite în țările scandinave
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Dacia Duster 4×4 din 2022, modelul economic de oraș care are și abilități de off-road. Ce trebuie verificat?
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Pisicile și stăpânii lor împărtășesc o conexiune hormonală care poate îmbunătăți starea de spirit
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
ACUZAȚII PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
12:58
PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
VIDEO Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
12:52
Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
FLASH NEWS Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
12:37
Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
FLASH NEWS Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”
12:30
Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”
ULTIMA ORĂ Reacția lui Nicușor Dan, la scurt timp după ce o dronă a lovit încă o navă din Marea Neagră. Președintele acuză Rusia de escaladare
12:24
Reacția lui Nicușor Dan, la scurt timp după ce o dronă a lovit încă o navă din Marea Neagră. Președintele acuză Rusia de escaladare
ULTIMA ORĂ O nouă navă lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de kilometri de Portul Constanța. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul este decedat
11:55
O nouă navă lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de kilometri de Portul Constanța. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul este decedat

Cele mai noi

Trimite acest link pe