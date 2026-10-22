Un artefact din secolul al XX-lea a fost spart la Pentagon. Pete Hegseth a ordonat mutarea lui în biroul său

Un glob istoric, despre care se spune că a fost folosit de generalul Dwight D. Eisenhower în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a avut un final nefericit în Pentagon. Echipa secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, a încercat să îl mute în biroul acestuia, artefactul a fost scăpat pe podea și s-a crăpat. Incidentul a stârnit atât nemulțumiri, cât și glume, conform The Washington Post.

Globul nu a fost mutat de o echipă de specialiști, ci de niște angajați

Globul, cu un diametru de aproximativ 76 de centimetri, se află de mai mulți ani în clădirea Pentagonului și face parte dintr-o colecție de obiecte istorice asociate cu generalul Eisenhower. Pete Hegseth și-a dorit ca unul dintre cele două globuri să ajungă în biroul său, însă operațiunea de relocare nu a decurs conform planului.

De obicei, mutarea unor astfel de artefacte presupune implicarea unor specialiști care să asigure transportul în condiții de siguranță. De această dată, echipa lui Hegseth a încercat să mute obiectul fără ajutorul experților de la Centrul de Istorie Militară al Armatei SUA. Aceștia nu erau disponibili din cauza unei închideri parțiale a guvernului american.

Angajații biroului secretarului Apărării l-au scăpat, iar impactul a provocat o spărtură de câțiva centimetri în învelișul acestuia și a desprins partea sferică de suportul metalic care îi permitea să se rotească.

Armata SUA a confirmat avarierea globului

Armata SUA a recunoscut că artefactul a fost deteriorat pe 3 februarie, în timpul unei tentative de mutare. Purtătorul de cuvânt Christopher Surridge a confirmat atât avarierea învelișului, cât și desprinderea globului de suportul său metalic.

În cele din urmă, obiectul nu a mai ajuns în biroul lui Hegseth. Oficialii Pentagonului au refuzat solicitarea publicației de a fotografia globul sau de a-l examina direct, însă jurnaliștii au obținut separat imagini care arată pagubele.

După publicarea informațiilor, un oficial al Departamentului Apărării a transmis o declarație anonimă prin care a recunoscut incidentul. „Accidentele se întâmplă”, a precizat acesta. Acesta a mai adăugat că nimeni nu a fost rănit și că globul urmează să fie reparat. Oficialul nu a oferit detalii despre costurile reparațiilor sau despre termenul în care acestea vor fi finalizate.

Un simbol al celui de-Al Doilea Război Mondial, avariat în Pentagon

Dwight D. Eisenhower a fost unul dintre cei mai importanți comandanți militari americani din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Generalul a coordonat operațiuni majore împotriva Germaniei naziste, inclusiv debarcarea aliaților în Normandia, în iunie 1944. Ulterior, a devenit președintele Statelor Unite și a ocupat această funcție între 1953 și 1961, în primii ani ai Războiului Rece.

Pete Hegseth nu a putut anticipa ce se va întâmpla. Totusi, incidentul a stârnit critici din partea unor persoane care consideră că obiectele de patrimoniu militar necesită o atenție deosebită.

Ty Seidule, general de brigadă în retragere și fost profesor de istorie la Academia Militară a SUA din West Point, a criticat intenția lui Hegseth de a se asocia cu imaginea fostului președinte american.

„Hegseth își dorește un totem Eisenhower care să fie precum Ike, strălucit în război și în pace”, a declarat Seidule. Acesta a adăugat că secretarul Apărării nu poate revendica automat calitățile fostului general, precum modestia, inteligența și discernământul.

Un alt glob cu un design similar, asociat cu Eisenhower, a fost mutat în ultimii ani dintr-un depozit de istorie militară din Alabama către o unitate a armatei. În acel caz, obiectul a fost învelit într-un material protector și fixat într-o ladă specială înainte de transport.