Un artefact din secolul al XX-lea a fost spart la Pentagon. Pete Hegseth a ordonat mutarea lui în biroul său

Un glob istoric, despre care se spune că a fost folosit de generalul Dwight D. Eisenhower în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a avut un final nefericit în Pentagon. Echipa secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, a încercat să îl mute în biroul acestuia, artefactul a fost scăpat pe podea și s-a crăpat. Incidentul a stârnit atât nemulțumiri, cât și glume, conform The Washington Post.
Globul, cu un diametru de aproximativ 76 de centimetri, se află de mai mulți ani în clădirea Pentagonului și face parte dintr-o colecție de obiecte istorice asociate cu generalul Eisenhower. Pete Hegseth și-a dorit ca unul dintre cele două globuri să ajungă în biroul său, însă operațiunea de relocare nu a decurs conform planului.
De obicei, mutarea unor astfel de artefacte presupune implicarea unor specialiști care să asigure transportul în condiții de siguranță. De această dată, echipa lui Hegseth a încercat să mute obiectul fără ajutorul experților de la Centrul de Istorie Militară al Armatei SUA. Aceștia nu erau disponibili din cauza unei închideri parțiale a guvernului american.
Angajații biroului secretarului Apărării l-au scăpat, iar impactul a provocat o spărtură de câțiva centimetri în învelișul acestuia și a desprins partea sferică de suportul metalic care îi permitea să se rotească.
Armata SUA a recunoscut că artefactul a fost deteriorat pe 3 februarie, în timpul unei tentative de mutare. Purtătorul de cuvânt Christopher Surridge a confirmat atât avarierea învelișului, cât și desprinderea globului de suportul său metalic.
În cele din urmă, obiectul nu a mai ajuns în biroul lui Hegseth. Oficialii Pentagonului au refuzat solicitarea publicației de a fotografia globul sau de a-l examina direct, însă jurnaliștii au obținut separat imagini care arată pagubele.
După publicarea informațiilor, un oficial al Departamentului Apărării a transmis o declarație anonimă prin care a recunoscut incidentul. „Accidentele se întâmplă”, a precizat acesta. Acesta a mai adăugat că nimeni nu a fost rănit și că globul urmează să fie reparat. Oficialul nu a oferit detalii despre costurile reparațiilor sau despre termenul în care acestea vor fi finalizate.
Dwight D. Eisenhower a fost unul dintre cei mai importanți comandanți militari americani din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Generalul a coordonat operațiuni majore împotriva Germaniei naziste, inclusiv debarcarea aliaților în Normandia, în iunie 1944. Ulterior, a devenit președintele Statelor Unite și a ocupat această funcție între 1953 și 1961, în primii ani ai Războiului Rece.
Pete Hegseth nu a putut anticipa ce se va întâmpla. Totusi, incidentul a stârnit critici din partea unor persoane care consideră că obiectele de patrimoniu militar necesită o atenție deosebită.
Ty Seidule, general de brigadă în retragere și fost profesor de istorie la Academia Militară a SUA din West Point, a criticat intenția lui Hegseth de a se asocia cu imaginea fostului președinte american.
„Hegseth își dorește un totem Eisenhower care să fie precum Ike, strălucit în război și în pace”, a declarat Seidule. Acesta a adăugat că secretarul Apărării nu poate revendica automat calitățile fostului general, precum modestia, inteligența și discernământul.
Un alt glob cu un design similar, asociat cu Eisenhower, a fost mutat în ultimii ani dintr-un depozit de istorie militară din Alabama către o unitate a armatei. În acel caz, obiectul a fost învelit într-un material protector și fixat într-o ladă specială înainte de transport.