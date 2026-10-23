O sursă din Kiev a ziarului „The Economist” susține că Statele Unite au prezentat un nou plan de pace pentru Ucraina. Conform articolului, termenii acordului includ renunțarea Kievului la aderarea la NATO, înființarea unei zone demilitarizate în Donbass și repunerea în funcțiune a gazoductului Nord Stream.

Conform publicației, în conformitate cu cea mai recentă propunere a Washingtonului, se preconizează că sancțiunile împotriva Rusiei vor fi, de asemenea, relaxate, Moscova va putea primi, astfel, permisiunea de a încheia acorduri comerciale cu Statele Unite și de a relua livrările de gaze către Europa.

La rândul său, Ucrainei i se oferă un „pachet de investiții” și aderarea la Uniunea Europeană în schimbul renunțării la demersurile sale de aderare la NATO, scrie The Economist.

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„Oficialii ucraineni nu dispun de toate detaliile privind cele mai recente propuneri, dar liniile generale le sunt familiare. În Donbas s-ar crea o zonă demilitarizată. Rusia ar obține acorduri comerciale cu SUA, ridicarea sancțiunilor și normalizarea relațiilor politice. Ucraina ar primi un pachet de investiții și aderarea la UE în schimbul renunțării la aderarea la NATO. Cel mai recent stimulent pentru Putin este oferta de a relua vânzările de gaze rusești către Europa, care urmau să fie eliminate complet până la sfârșitul anului, precum și de a repune în funcțiune gazoductul Nord Stream.“, relatează publicația. „Elementul cheie al planului amplu al administrației Trump pentru asigurarea păcii în Ucraina este o propunere care ar schimba ani de politică energetică americană. Europa ar trebui să reia achiziționarea unui volum mai mare de gaz rusesc – un pas care ar fi benefic din punct de vedere economic pentru Moscova și i-ar redobândi influența în regiune”, scrie The Economist.

„The Economist” subliniază că Statele Unite nu pot decide în mod unilateral să restabilească livrările de gaze rusești către piața europeană. Ziarul consideră că o astfel de propunere ar fi în contradicție cu legislația UE. De asemenea, „The Economist” pune la îndoială dorința Moscovei de a încheia pacea. Publicația estimează că Rusia va încerca probabil să prelungească negocierile, obținând în același timp concesii imediate în privința sancțiunilor.

Negociatorii ucraineni se tem că emisarii americani vor încheia acorduri comerciale profitabile înainte ca războiul să se fi încheiat.

Această nouă inițiativă diplomatică vine după ce trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a vizitat Sankt Petersburgul pe 21 octombrie. Pe 18 octombrie, s-a raportat că administrația Trump a propus ca Europa să reia achizițiile de gaze rusești. Potrivit ziarului „The New York Times”, Jared Kushner și Steve Witkoff au adus în discuție această idee în cadrul unor discuții cu oficiali ucraineni și europeni.

Conform ziarului, oficialii europeni au privit această idee cu suspiciune, deoarece aceasta contravine eforturilor de mulți ani ale Uniunii Europene de a reduce dependența de resursele energetice rusești.