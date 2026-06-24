Planul nuclear al lui Trump de 17,5 miliarde de dolari. SUA vor construi 10 noi reactoare nucleare care vor alimenta cu energie 8 milioane de locuințe

Administrația Trump accelerează revenirea energiei nucleare în Statele Unite. Departamentul Energiei a anunțat un program urial de împrumuturi în valoare de de 17,5 miliarde de dolari pentru construirea a zece reactoare nucleare de ultimă generație.

Statele Unite pregătesc una dintre cele mai mari investiții în energie nucleară din ultimele decenii. Administrația președintelui Donald Trump a anunțat un program federal de finanțare în valoare de 17,5 miliarde de dolari, destinat construirii a zece reactoare nucleare mari pe teritoriul american, scrie Associated Press.

Inițiativa este considerată un pas strategic pentru creșterea producției de energie electrică necesară dezvoltării inteligenței artificiale, centrelor de date și industriei tehnologice aflate într-o expansiune accelerată. Anunțul a fost făcut de Departamentul Energiei al SUA, care estimează că noul program va reduce semnificativ costurile și durata de realizare a proiectelor nucleare.

„Împrumuturile vor reduce costurile de construcţie şi vor permite punerea în funcţiune a reactoarelor cu până la trei ani mai devreme decât în scenariile actuale”, a declarat Chris Wright.

Cinci centrale nucleare noi și zece reactoare AP1000

Programul federal va sprijini cinci proiecte energetice majore, fiecare urmând să includă câte două reactoare nucleare. Toate vor utiliza modelul AP1000, considerat unul dintre cele mai moderne și performante reactoare aflate în exploatare la nivel mondial.

Fiecare reactor va avea o capacitate de aproximativ 1,1 gigawați, suficientă pentru alimentarea cu energie electrică a peste 800.000 de locuințe. Acest lucru înseamnă că peste 8.000.000 de gospodării americane vor fi putea fi alimentate cu energie, doar din aceste capacități noi.

Fondurile vor fi utilizate în principal pentru achiziția componentelor esențiale care necesită perioade lungi de fabricație și livrare și care reprezintă adesea principala cauză a întârzierilor în construcția centralelor nucleare.

Compania Westinghouse Electric Company va colabora cu până la cinci companii energetice sau operatori de utilități eligibili pentru program. Potrivit autorităților americane, Westinghouse a semnat deja scrisori de intenție cu șapte potențiali parteneri care au identificat locații pentru viitoarele centrale. Locațiile exacte nu au fost făcute publice.

„Amplasamentele sunt distribuite în mai multe regiuni ale ţării”, a precizat Chris Wright, secretarul Energiei al Statelor Uniteadăugând că deciziile finale privind finanțarea urmează să fie luate.

Inteligența artificială și marile companii tech împing cererea de energie

Administrația Trump mizează pe sprijinul marilor companii tehnologice pentru succesul proiectelor nucleare. Creșterea explozivă a centrelor de date și dezvoltarea inteligenței artificiale au generat o cerere fără precedent pentru energie electrică stabilă și disponibilă permanent.

Companii precum Microsoft și Google au devenit susținători importanți ai energiei nucleare, considerată una dintre puținele surse capabile să furnizeze cantități mari de electricitate fără emisii directe de carbon.

Cele două companii au participat deja la proiecte pentru repornirea unor reactoare nucleare existente, inclusiv la Three Mile Island și Duane Arnold Energy Center. Până în prezent însă, niciuna dintre marile companii din tehnologie nu a semnat un acord major pentru finanțarea unei centrale nucleare complet noi.

Potrivit planului anunțat de Washington, fiecare proiect va necesita și o contribuție privată semnificativă. Pentru a beneficia de finanțarea federală, Westinghouse și partenerii săi vor trebui să investească aproape un miliard de dolari capital propriu pentru fiecare centrală.

Împrumuturile nu vor fi acordate direct companiei Westinghouse, ci unor entități speciale create pentru fiecare proiect în parte.