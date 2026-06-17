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Politico: G7 se aliniază în spatele Ucrainei. Trump semnează declarația care promite mai mult armament pentru Kiev și sancțiuni noi împotriva Rusiei

Ionuț Stan
Politico: G7 se aliniază în spatele Ucrainei. Trump semnează declarația care promite mai mult armament pentru Kiev și sancțiuni noi împotriva Rusiei
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Liderii G7 reuniți la Evian au adoptat o declarație comună de sprijin pentru Ucraina, promițând noi livrări de armament și sancțiuni mai dure împotriva Rusiei. Documentul a fost semnat inclusiv de președintele Donald Trump, într-o demonstrație rară de unitate occidentală, după valul de critici dure la adresa aliaților venit de la Washington.

Liderii statelor din G7 au transmis un nou mesaj de susținere pentru Ucraina, angajându-se să intensifice ajutorul militar acordat Kievului și să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei. Declarația comună a fost adoptată în cadrul summitului desfășurat la Evian-les-Bains și a fost susținută inclusiv de președintele Donald Trump, scrie Politico.eu.

„Noi, liderii G7, suntem uniți în sprijinul nostru neclintit față de Ucraina în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale”, au transmis liderii grupului într-o declarație publicată după miezul nopții.

Summitul G7 – Foto: Mediafax foto

Documentul prevede măsuri suplimentare pentru creșterea presiunii economice asupra Moscovei.

„Se angajează să sporească presiunea asupra economiei de război a Rusiei” și să „consolideze sancțiunile noastre, inclusiv cele din sectoarele petrolier și gazier”, se arată în declarația comună a liderilor G7.

Mai mult armament pentru Ucraina și presiune economică asupra Moscovei

Statele membre ale G7 au promis să accelereze livrările de sisteme de apărare aeriană, interceptori și capabilități militare cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina. Totodată, liderii au anunțat că vor analiza extinderea regimului de licențiere pentru industria de apărare ucraineană, cu scopul de a crește producția internă de armament a Kievului.

Declarația îl menționează de mai multe ori pe președintele Donald Trump, subliniind că acordul obținut de Washington cu Iranul privind încetarea ostilităților și redeschiderea traficului prin Strâmtoarea Hormuz creează condiții favorabile pentru noi măsuri împotriva Rusiei.

„Considerăm că acesta este momentul potrivit pentru a trece la măsuri suplimentare, întrucât președintele Trump a încheiat un acord pe care îl susținem privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz”, se precizează în document.

Potrivit participanților la summit, liderul de la Casa Albă a sugerat și posibilitatea reintroducerii sancțiunilor asupra exporturilor de petrol rusesc, suspendate anterior de Washington până la jumătatea lunii iunie.

G7 privește și către China

Pe lângă războiul din Ucraina, liderii reuniți în Franța au abordat și probleme legate de securitatea energetică și tensiunile din regiunea Indo-Pacifică. Declarația salută acordul dintre Statele Unite și Iran și susține o misiune internațională coordonată de Marea Britanie și Franța pentru protejarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

În același timp, liderii G7 au evidențiat necesitatea dezvoltării unor rute alternative de aprovizionare cu energie și au indicat Canada drept un viitor furnizor important pentru piețele globale.

Documentul conține și referiri la China, liderii exprimându-și opoziția față de „orice încercări unilaterale de a schimba statu quo-ul, în special prin forță sau coerciție, în Marea Chinei de Est și de Sud și în Strâmtoarea Taiwan”.

Președintele francez Emmanuel Macron a descris summitul de la Evian drept un moment decisiv pentru alianțele occidentale.

„Acest summit al G7 reprezintă un moment de trezire strategică”, a declarat Emmanuel Macron.

16 June 2026, France, Evian: French President Emmanuel Macron (R) talks with US President Donald Trump at the start of the working session with the G7 and guests. Photo: Christopher Katsarov/Canadian Press via ZUMA Press/dpa

Pe lângă dosarele geopolitice majore, liderii G7 au convenit și asupra unor declarații privind parteneriatele globale, combaterea cancerului, răspunsul la epidemii, lupta împotriva traficului de droguri și combaterea rețelelor de trafic de migranți. Alte acorduri privind mineralele critice și protecția copiilor în mediul online sunt așteptate până la finalul summitului.

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