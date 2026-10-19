Prima pagină » Știri externe » Premierul Olandei și logodnicul său vor deveni părinți. Cine este mama surogat

Premierul Olandei și logodnicul său vor deveni părinți. Cine este mama surogat

Premierul Olandei și logodnicul său vor deveni părinți. Cine este mama surogat
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul olandez Rob Jetten a anunțat pe Instagram că el și partenerul său urmează să devină părinți pentru prima dată. Copilul va veni pe lume cu ajutorul unei mame surogat și al unei donatoare de ovule, potrivit Reuters. Jetten este logodit cu internaționalul argentinian de hochei pe iarbă, Nicolas Keenan, iar cele doi femei care i-au ajutat sunt prietene de familie. Acesta a devenit prim-ministrul Olandei la 23 februarie 2026, după ce partidul său, D66, a obținut un rezultat surprinzător.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Premierul Olandei a dat de veste pe Instagram că el și partenerul lui vor avea un copil

Într-o postare pe Instagram, premierul Olandei a anunțat că un membru special al familiei urmează să vină pe lume anul viitor. Rob Jetten le-a mulțumit public mamei surogat și donatoarei de ovule, subliniind că acest lucru nu ar fi fost posibil fără ajutorul și sprijinul lor.

„Cineva foarte special este pe drum. Ne vedem în 2027, micuţule. Nu există cuvinte îndeajuns de mari spre a le mulţumi donatoarei noastre de ovul, mamei noastre surogat şi familiilor lor. Nimic din toate acestea nu ar fi posibil fără voi”, a scris Jetten pe contul personal de Instagram.

Premierul olandez și Nicolas Keenan, soțul lui, au amânat nunta după preluarea funcției de șef al Guvernului

Rob Jetten, premierul Olandei, și partenerul său, Nicolas Keenan, un jucător argentinian de hochei pe iarbă, se pregătesc pentru un nou capitol în viața lor: venirea pe lume a primului copil. Cei doi sunt logodiți și își doreau să se căsătorească în această vară, însă au decis să amâne ceremonia după ce Jetten a preluat conducerea Guvernului.

Rob Jetten a devenit oficial prim-ministrul Olandei la 23 februarie 2026, când a depus jurământul în fața regelui Willem-Alexander, la Palatul Huis ten Bosch din Haga. El a preluat conducerea Guvernului după alegerile parlamentare din octombrie 2025, în urma cărora partidul său, D66, a obținut un rezultat surprinzător.

Cine sunt femeile care îi ajută să devină părinți

Partidul D66, din care face parte premierul, atât femeia care poartă sarcina, cât și donatoarea de ovule sunt prietene ale cuplului. Ambele au deja copii și au acceptat să îi ajute pe Jetten și Keenan fără să își dorească nimic financiar în schimb.

În Olanda, plata unei mame surogat este interzisă. Forma de reproducere asistată aleasă de cuplu a fost realizată prin fertilizare in vitro, cu ajutorul serviciilor medicale disponibile în țară. Reprezentanții D66 au precizat că procedura respectă legislația olandeză.

Deși urmează să devină tată pentru prima dată, premierul nu intenționează să se retragă pentru o perioadă îndelungată din activitatea politică. Reprezentanții partidului au precizat că acesta va avea la dispoziție câteva zile libere după nașterea copilului, fără să planifice un concediu parental prelungit.

Rob Jetten, cel mai tânăr premier din istoria Olandei

În vârstă de 39 de ani, Rob Jetten a intrat în istoria țării sale după ce a devenit cel mai tânăr prim-ministru al Olandei. Partidul său, D66, a obținut un rezultat electoral neașteptat în urmă cu aproximativ un an.

Jetten s-a născut în Veghel, în sudul Olandei, în 1987 și a crescut în apropiere de Uden. A continuat să studieze la Școala de Management din Nijmegen înainte de a-și începe cariera la ProRail, companie responsabilă de întreținerea infrastructurii feroviare din Olanda. A devenit membru al Camerei Reprezentanților pentru D66 în 2017 și ulterior a lucrat ca ministru pentru politici climatice și energetice sub conducerea fostului premier olandez.

Pe lângă responsabilitățile politice, Jetten se pregătește acum pentru rolul de părinte, într-un moment important atât pentru viața sa personală, cât și pentru cea a partenerului său, Nicolas Keenan.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI Sondaj: Nivelul de încredere în Donald Trump, la minim istoric, cu două săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului
21:47
Sondaj: Nivelul de încredere în Donald Trump, la minim istoric, cu două săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului
EXCLUSIV Ștefan Popescu explică pentru Gândul protestele din Franța. Vor contamina toată Europa?
21:02
Ștefan Popescu explică pentru Gândul protestele din Franța. Vor contamina toată Europa?
PROTEST Protestele violente din Albania continuă pentru a șaptea zi, în timp ce premierul Edi Rama acuză Moscova de influență: „Nemulțumirea publică este însoțită de un val de influență rusă”
20:45
Protestele violente din Albania continuă pentru a șaptea zi, în timp ce premierul Edi Rama acuză Moscova de influență: „Nemulțumirea publică este însoțită de un val de influență rusă”
FLASH NEWS Volodimir Zelenski, pregătit să candideze din nou la prezidențiale dacă alegerile au loc pe timp de război. Explicația oferită de președintele ucrainean
18:55
Volodimir Zelenski, pregătit să candideze din nou la prezidențiale dacă alegerile au loc pe timp de război. Explicația oferită de președintele ucrainean
CONTROVERSĂ De ce au făcut Donald Trump și Vladimir Putin înțelegerea economică. Explicația oficialilor din administrația președintelui american
18:28
De ce au făcut Donald Trump și Vladimir Putin înțelegerea economică. Explicația oficialilor din administrația președintelui american
FLASH NEWS În timp ce Franța este lovită de proteste, Emmanuel Macron caută soluții pentru criza carburanților în Golf. Ce încearcă să negocieze președintele francez. Kuweit, prima oprire
17:40
În timp ce Franța este lovită de proteste, Emmanuel Macron caută soluții pentru criza carburanților în Golf. Ce încearcă să negocieze președintele francez. Kuweit, prima oprire
Mediafax
POLITICO: România, pe cale să pună capăt, mâine, unei paralizii politice de cinci luni
Digi24
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în 2027'
Prosport.ro
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Adevarul
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Click
Greșeala pe care mulți români o fac înainte de culcare. De ce nu este recomandat să lași cheia în yală peste noapte
Digi24
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
Cancan.ro
Ultimele cuvinte ale lui Pablito. Ce a spus nepotul interlopului Adrian Mogoș înainte să moară este cutremurător
Ce se întâmplă doctore
Fostă concurentă la Survivor, suspectă de cancer! A suferit deja o operație de histerectomie: „Momentul critic și de panică pentru mine a fost acela când mi s-a zis cuvântul «biopsie»”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutremur în România: Ce faci dacă mașina e avariată de bucăți căzute de pe o clădire sau alte elemente stradale
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi rezolvat, în sfârșit, misterul celor două fețe ale Lunii
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ: Și-a ucis mama și tatăl vitreg!
Mediafax Spania
Iarna vine cu FACTURI MAI MARI! Cu cât se vor scumpi gazele și lumina
CONTROVERSĂ Primarul USR din Râșnov îl felicită pe ministrul desemnat al Dezvoltării de la PSD
22:00
Primarul USR din Râșnov îl felicită pe ministrul desemnat al Dezvoltării de la PSD
JUSTIȚIE Curtea Constituțională a României a primit luni, la sediul instituției, vizita de lucru a delegației Comisiei de la Veneția
21:47
Curtea Constituțională a României a primit luni, la sediul instituției, vizita de lucru a delegației Comisiei de la Veneția
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta analizează protestele studenților din Franța: „Tinerii nu mai au oportunități, iar lumea s-a săturat de minciuni”
21:41
Victor Ponta analizează protestele studenților din Franța: „Tinerii nu mai au oportunități, iar lumea s-a săturat de minciuni”
EXCLUSIV Eugen Teodorovici spune că Bolojan se va reorienta politic spre partidul SENS. „Bolojan va încerca să rupă de la USR și PNL să ducă către SENS”
21:38
Eugen Teodorovici spune că Bolojan se va reorienta politic spre partidul SENS. „Bolojan va încerca să rupă de la USR și PNL să ducă către SENS”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta susține că dosarul lui Călin Georgescu este politic: „Dacă mâine ar fi alegeri, ar lua 45%”
21:19
Victor Ponta susține că dosarul lui Călin Georgescu este politic: „Dacă mâine ar fi alegeri, ar lua 45%”
FLASH NEWS A fost sau nu majorarea TVA-ului „mărul discordiei” dintre Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan. Ce spune premierul demis despre relația cu șeful statului, în ultimul discurs de la Palatul Victoria
21:18
A fost sau nu majorarea TVA-ului „mărul discordiei” dintre Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan. Ce spune premierul demis despre relația cu șeful statului, în ultimul discurs de la Palatul Victoria

Cele mai noi

Trimite acest link pe