Premierul Olandei și logodnicul său vor deveni părinți. Cine este mama surogat

Premierul olandez Rob Jetten a anunțat pe Instagram că el și partenerul său urmează să devină părinți pentru prima dată. Copilul va veni pe lume cu ajutorul unei mame surogat și al unei donatoare de ovule, potrivit Reuters. Jetten este logodit cu internaționalul argentinian de hochei pe iarbă, Nicolas Keenan, iar cele doi femei care i-au ajutat sunt prietene de familie. Acesta a devenit prim-ministrul Olandei la 23 februarie 2026, după ce partidul său, D66, a obținut un rezultat surprinzător.

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Premierul Olandei a dat de veste pe Instagram că el și partenerul lui vor avea un copil

Într-o postare pe Instagram, premierul Olandei a anunțat că un membru special al familiei urmează să vină pe lume anul viitor. Rob Jetten le-a mulțumit public mamei surogat și donatoarei de ovule, subliniind că acest lucru nu ar fi fost posibil fără ajutorul și sprijinul lor.

„Cineva foarte special este pe drum. Ne vedem în 2027, micuţule. Nu există cuvinte îndeajuns de mari spre a le mulţumi donatoarei noastre de ovul, mamei noastre surogat şi familiilor lor. Nimic din toate acestea nu ar fi posibil fără voi”, a scris Jetten pe contul personal de Instagram.

Premierul olandez și Nicolas Keenan, soțul lui, au amânat nunta după preluarea funcției de șef al Guvernului

Rob Jetten, premierul Olandei, și partenerul său, Nicolas Keenan, un jucător argentinian de hochei pe iarbă, se pregătesc pentru un nou capitol în viața lor: venirea pe lume a primului copil. Cei doi sunt logodiți și își doreau să se căsătorească în această vară, însă au decis să amâne ceremonia după ce Jetten a preluat conducerea Guvernului.

Rob Jetten a devenit oficial prim-ministrul Olandei la 23 februarie 2026, când a depus jurământul în fața regelui Willem-Alexander, la Palatul Huis ten Bosch din Haga. El a preluat conducerea Guvernului după alegerile parlamentare din octombrie 2025, în urma cărora partidul său, D66, a obținut un rezultat surprinzător.

Cine sunt femeile care îi ajută să devină părinți

Partidul D66, din care face parte premierul, atât femeia care poartă sarcina, cât și donatoarea de ovule sunt prietene ale cuplului. Ambele au deja copii și au acceptat să îi ajute pe Jetten și Keenan fără să își dorească nimic financiar în schimb.

În Olanda, plata unei mame surogat este interzisă. Forma de reproducere asistată aleasă de cuplu a fost realizată prin fertilizare in vitro, cu ajutorul serviciilor medicale disponibile în țară. Reprezentanții D66 au precizat că procedura respectă legislația olandeză.

Deși urmează să devină tată pentru prima dată, premierul nu intenționează să se retragă pentru o perioadă îndelungată din activitatea politică. Reprezentanții partidului au precizat că acesta va avea la dispoziție câteva zile libere după nașterea copilului, fără să planifice un concediu parental prelungit.

Rob Jetten, cel mai tânăr premier din istoria Olandei

În vârstă de 39 de ani, Rob Jetten a intrat în istoria țării sale după ce a devenit cel mai tânăr prim-ministru al Olandei. Partidul său, D66, a obținut un rezultat electoral neașteptat în urmă cu aproximativ un an.

Jetten s-a născut în Veghel, în sudul Olandei, în 1987 și a crescut în apropiere de Uden. A continuat să studieze la Școala de Management din Nijmegen înainte de a-și începe cariera la ProRail, companie responsabilă de întreținerea infrastructurii feroviare din Olanda. A devenit membru al Camerei Reprezentanților pentru D66 în 2017 și ulterior a lucrat ca ministru pentru politici climatice și energetice sub conducerea fostului premier olandez.

Pe lângă responsabilitățile politice, Jetten se pregătește acum pentru rolul de părinte, într-un moment important atât pentru viața sa personală, cât și pentru cea a partenerului său, Nicolas Keenan.