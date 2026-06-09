Premierul Albaniei a postat un video generat cu AI în care apare îmbrăcat cu o fustă mini și îi atacă pe influencerii online

Premierul socialist al Albaniei, Edi Rama, a repostat pe pagina sa de Instagram un video generat cu AI cu el însuși îmbrăcat într-o fustă mini din piele neagră și cu sutien roz. De asemenea, este încălțat cu pantofi cu toc de damă.

Premierul ține în mână un microfon și îi critică pe influencerii online, potrivit Euronews.

„Felicitări celui care a realizat asta”, a scris el într-un mesaj.

Clipul generat cu AI îl ilustrează pe Rama când a ținut discursul public pe 7 iunie,când i-a batjocorit pe influenceri și pe bloggeri care susțineau proteste împotriva legăturilor controversate cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner.

În discurs, Rama a spus că influencerii fac bani prim a se promova pe ei însiși pe social media, fără a plăti taxe către statul Albaniei.

Rama a mai spus că „bloggerii ar trebui să se provoace unul pe altul, „unul îmbrăcat ca pasăre flamingo și altul îmbrăcat ca mine și vom vedea cine câștigă”.

Protestatarii au purtat ulterior decupaje din carton cu flamingo roz, una dintre speciile de păsări migratoare protejate, la mitingurile desfășurate la Tirana.

Rama a susținut că influencerii s-au alăturat protestelor doar pentru a capta atenție și că nu au o înțelegere reală asupra situației.

Guvernul lui Edi Rama din Albania, o fostă țară comunistă, încearcă să intre pe piața turismului de lux și militează pentru aderarea la Uniune Europeană.

În cadrul unui proiect turistic, Albania își propune să dezvolte zona Lagunei Narta, o rezervație naturală, precum și o stațiune mai mică de pe insula nelocuită Sazan, care a servit ca bază militară în epoca comunistă.

Sursa Video/Foto: Instagram

Autorul recomandă: