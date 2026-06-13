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Presa franceză: Trump și Zelenski vor lua parte la summitul G7 din Franța. Ce va face Trump

Presa franceză: Trump și Zelenski vor lua parte la summitul G7 din Franța. Ce va face Trump
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Între 15 și 17 iunie 2026, statul francez va găzdui cel de-al 52-lea summit G7 în comuna Evian-les-Bains, din departamentul Haute-Savoie din sud-estul Franței. Va fi al doilea summit G7 al Franței ce este desfășurat în Evian-les-Bains,  după ce a mai fost organizat summitul din 2003 tot în aceeași comună. 

Președintele american Donald Trump se va întâlni cu liderii din Orientul Mijlociu și va participa la o sesiune de lucru cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în cadrul summitului G7 din Franța, relatează Reuters. Emmanuel Macron, președintele Franței, va prezida summitul G7 din acest an. Anul trecut, sumitul G7 a fost găzduit de Canada și prezidat de premierul canadian Mark Carney.

Lista liderilor G7 care vor lua parte la summit:

  • Emmanuel Macron, președintele Franței – gazda summitului G7;
  • Donald Trump, președintele SUA;
  • Keir Starmer, premierul Regatului Unit;
  • Mark Carney, premierul Canadei;
  • Friedrich Merz, cancelarul Germaniei;
  • Sanae Takaichi, prim-ministra Japoniei;
  • Giorgia Meloni, prim-ministra Italiei.

Ca în fiecare an, Uniunea Europeană va avea doi reprezentanți permanenți: Antonio Costa, președintele Consiliului European, și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Zelenski, invitat oficial

Cel de-al 52-lea summit G7 ar putea fi crucial pentru securitatea Europei, după ce AFP a transmis că la summit va participa și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.  Un înalt oficial SUA a declarat că Trump și Zelenski vor lua parte la summitul G7.

Sunt așteptate noi disucții între liderul de la Kiev și liderul de la Casa Albă privind încetarea războiului ruso-ucrainean care durează de peste 4 ani. În ultimul an, Trump a suspendat permanent ajutoarele financiare și militare acordate Kievului, dar a sancționat temporar companiile petroliere din Rusia din cauza atacurilor neîncetate asupra Ucrainei.

Siria, pentru prima oară la un summit G7

A fost invitat și președintele Siriei, Ahmed-al Sharaa. Este pentru prima oară în istorie când Siria va fi reprezentată la summitul G7, organizat anual din 1973. Ahmed-al Sharaa, fost lider terorist, a comandat grupările Frontul Al-Nusra și Tahrir al-Sham în războiul civil sirian. El a devenit președinte al Siriei din ianuarie 2025.

Al Sharaa a preluat puterea după ce fostul dictator Bashar al Assad a fugit din țară în 2024, în urma unui război civil sângeros care a durat 13 ani și care a provocat moartea a peste 656.000 de sirieni. Conflictul a dus și la strămutarea a 6,7 milioane sirieni care s-au refugiat în țările învecinate, inclusiv pe continentul european.

Au fost invitați și producătorii petrolieri arabi

Au fost invitați și lideri din Coreea de Sud, India, Kenya, Egipt, Brazilia și din trei țări arabe mari producătoare de petrol, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Cele trei au fost  grav afectate de războiul dintre SUA și Iran. După ce SUA și Israel au atacat Iranul pentru a răsturna regimul și a-l ucide pe liderul suprem Ali Khamenei, Teheranul a ripostat dur prin închiderea strâmtorii Ormuz și bombardarea bazelor americane și a infrastructurii enegetice din țările arabe din Golful Persic.

20% din tranzitul petrolier global a fost afectat după ce Iranul a blocat strâmtoarea Ormuz. Parte considerabilă din infrastructura petrolieră din țările arabe este distrusă, avariată sau nefuncțională. Ar putea dura ani până va fi refăcută.  Cu producția petrolieră și turismul perturbate sever din cauza războiului, liderii țărilor arabe caută soluții pentru revenire economică la summitul G7.

Iată lista completă a invitaților de la summitul G7 din acest an:

  • Luiz Inacio Lula da Silva, președintele Braziliei;
  • Abdel Fattah el-Sisi, președintele Egiptului;
  • Narendra Modi, premierul Indiei;
  • William Ruto, președintele Kenyei;
  • Lee Jae Myung, președintele Coreei de Sud;
  • Tamim bin Hamad Al Thani, emirul Qatarului;
  • Mohammed bin Salman, prințul încoronat al Arabiei Saudite;
  • Ahmed al-Sharaa, președintele Siriei;
  • Khaled bin Mohamed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite;
  • Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Trump dorește să ia o „cină regală” la Versailles

Un înalt oficial american a dezvăluit presei franceze că  Trump va participa miercuri, 17 iunie,  la o cină organizată la Palatul Versailles. Președintele, care este recunoscut pentru pasiunea sa pentru opulență și un stil de viață aproape regal, își dorește ca în ultima zi a Summitului G7 să ia masa de seară în fosta reședință a regilor Franței. De altfel, Trump și-a transpus preferințele sale pentru aur, marmură și cristal nu doar în arhitectura hotelurilor construite sau la reședința sa de la Mar-a-Lago, dar și în renovarea Biroului Oval și construirea Sălii de Bal de la Casa Albă.

Palatul Versailles, situat la 18 km vest de Paris, a fost inițial o cabană de vânătoare construită în 1623 de către regele Ludovic al XIII-lea. Succesorul său, Ludovic al XIV-lea sau „Regele Soare”, l-a transformat într-un palat regal grandios, considerat un „templu al absolutismului”, dominat de aur, marmură, oglinzi,  picturi mitologice și stilurile arhitecturale ale vremii: barocul și rococo. După Revoluția Franceză și abolirea monarhiei în 1792, Palatul Versailles a fost abandonat,

„Regele Soare” a comandat și construirea Sălii Oglinzilor, o galerie în stil baroc, emblematica încăpere în care a fost semnat Tratatul de la Versailles la 28 iunie 1919. Tratatul a marcat oficial încheierea Primului Război Mondial.  Din 1995, Palatul a devenit un muzeu administrat de guvernul Franței. 15 milioane de turiști vizitează anual fostul palat regal și grădinile din împrejurimi.

Sursa Foto: Profimedia/Arhiva G7

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