Teste antidrog în cercurile puterii de la Paris. Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a trimis o notă către miniștrii săi în noaptea de marți, 16 iunie, spre miercuri, 17 iunie în care solicită organizarea unor teste antidrog „inopinate și obligatorii” în cadrul administrației publice, relatează BFMTV.

Potrivit sursei citate, în cazul unui rezultat pozitiv la test, vor urma consecințe, „inclusiv măsuri disciplinare”.

În circulara trimisă, premierul francez îi avertizează pe membrii guvernului că, de acum înainte, vor trebui să organizeze teste antidrog „inopinate” și obligatorii pentru echipele lor, a aflat BFMTV, confirmând o informație publicată de Politico.

„Consumul de stupefiante de către funcționarii publici, inclusiv în mod ocazional în cadru privat, constituie, dincolo de punerea în pericol a propriei lor integrități și de impactul asupra serviciului, o vulnerabilitate personală care poate fi exploatată de grupuri de presiune, rețele criminale sau manevre de ingerință”, se poate citi în circulară consultată de BFMTV.

Mai multe cabinetele ministeriale au confirmat pentru BFMTV că au primit, miercuri dimineață, respectiva circulară.

Măsura se adresează unui număr mare de funcționari publici: membri ai cabinetelor ministeriale sau „titularii unor posturi numite prin decizia guvernului”. Scrisoarea prim-ministrului solicită miniștrilor să definească categoriile de posturi „care ar putea fi supuse unei testări periodice”.

Măsura se aplică și membrilor guvernului. În cadrul serviciilor sale, Sébastien Lecornu are, printre altele, posibilitatea de a organiza teste pentru secretarul general al guvernului, pentru persoana responsabilă de apărare și securitate națională, precum și pentru delegații interministeriali.

Comisarii generali, înalții comisari, șefii misiunilor diplomatice cu rang de ambasador, prefectii sau alți rectori se încadrează, de asemenea, în sfera de aplicare a acestor măsuri de control.

Teste „de salivă” cu consecințe „din punct de vedere disciplinar”

Un test „surpriză” a fost efectuat acum cincisprezece zile, într-o zi de luni după un weekend, la Hôtel de Matignon, a aflat BFMTV, confirmând o informație publicată de Le Parisien.

Șeful guvernului face apel la „o vigilență sporită față de toți funcționarii publici repartizați în posturi în care consumul de droguri reprezintă un pericol deosebit de ridicat atât pentru ei înșiși, cât și pentru terți”.

Aceste teste „de salivă” vor fi efectuate pentru a verifica dacă funcționarii publici în cauză nu sunt împiedicați în procesul de luare a deciziilor de consumul de substanțe ilegale.