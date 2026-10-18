Primăria orașului Limoges din Franța, o clădire istorică din 1883, a fost distrusă în urma unui incendiu declanșat de protestatari

Primăria din Limoges (sau Hôtel de Ville) este „în mare parte distrusă” în urma incendiului provocat de protesatari. Turnul cuprins de flăcări s-a prăbușit din interior. Oficial, clădirea istorică este considerată acum „distrusă” după incendiul devastator din seara zilei de 17 octombrie 2026.

„Acoperișul s-a prăbușit peste etajele inferioare, cu excepția aripii de vest, iar două treimi din înveliș au dispărut deja”, a precizat prefectul local, Maurice Barate, potrivit France24.

El a descris distrugerile masive suferite de clădirea veche de 143 de ani drept o „catastrofă pentru patrimoniu” și a condamnat un „act deliberat comis de huligani”. Incendiul a avut loc în contextul tulburărilor care au cuprins Franța sâmbătă, în timpul unor proteste care au degenerat în violențe la nivel național legate de costul vieții.

Piromanii care au incendiat clădirea

Potrivit martorilor, un grup de protestatari mascați au dat anterior foc unei mașini de poliție în fața primăriei, au spart ferestrele și au pătruns în clădire pentru a declanșa incendiul. Pe platformele online de socializare, comentatorii scriu că incendiul a fost declanșat de protestatarii de extrema stângă. Guvernul Franței chiar a acuzat mișcările de extrema stângă pentru că au contribuit la degenerarea protestelor în violențe și acte de vandalism.

Pompierii n-au putut să salveze clădirea veche de 143 de ani

Pompierii au intervenit sâmbătă seara, dar a fost prea târziu. Flăcările s-au extins. Sute de oameni au privit neputincioși incendiul. Un angajat al primăriei a fost surprins în lacrimi, fiind consolat de un consilier local. De asemenea, mai multe magazine din centrul orașului Limoges au fost jefuite.

Scurt istoric

Clădirea istorică a fost proiectată de arhitectul Charles-Alfred Leclerc în stil neo-renascentist. Construcția a început în 1879 și a fost inaugurată la 14 iulie 1883. A avut și un turn central de 43 de metri cu ceas și o clopotniță ornamentală. Locul pe care era construită clădirea a fost redenumită Piața Jacquest Chirac, după numele fostului președinte francez.

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