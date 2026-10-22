Primul transportator care va livra o cantitate de 40.000 de tone de motorină rusească va pleca astăzi din Rusia către Statele Unite, a declarat reprezentantul special al lui Putin, Kirill Dmitriev.

El a mai declarat că Rusia ar putea vinde motorină în Europa, dacă vor fi primite cereri corespunzătoare. Ambarcațiunea este trimisă la o zi după întâlnirea de la Santk Petersburg a emisarului special al SUA Steve Witkoff cu președintee rus Vladimir Putin.

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Putin i-a spus emisarului că petrolierul ar putea pleca în două sau în trei zile. Liderul rus a mai spus că este necesară finalizarea unor aranjamente financiare pentru ca livrarea să decurgă „lin”. N-a anunțat numele portului din carea plecat, nici data la care ar putea ajunge în SUA.

„Pregătim livrările acum – mai multe vase, petroliere. Primul petrolier, care va căra 40.000 de tone, va pleca în 2-3 zile, și altele îl vor urma. Este important acum să finalizăm aranjamentele financiare pentru ca totul să decurgă fără probleme”.

Putin estimase că petrolierul va părăsi Rusia între zilele 23 și 24 octombrioe, dar presa rusă a raportat că au fost finalizate contractele de ambele părți, iar primul petrolier încărcat cu motorină rusească a plecat spre SUA joi, 22 octombrie.

Motorina rusească trebuie să ajungă pe piețele SUA, dar și în Turcia, în contextul agravării crizei energetice internaționale prelungite.

Putin a spus că prețurile la motorină vor scădea imediat cu 5-6% la nivel global, potrivit ShippingTelegraph.

Sursa Foto: Envato