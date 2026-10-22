Prima pagină » Știri externe » Primul petrolier cu motorină rusească a plecat spre SUA, după întâlnirea emisarului lui Trump cu Putin

Primul petrolier cu motorină rusească a plecat spre SUA, după întâlnirea emisarului lui Trump cu Putin

Primul petrolier cu motorină rusească a plecat spre SUA, după întâlnirea emisarului lui Trump cu Putin
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primul transportator care va livra o cantitate de 40.000 de tone de motorină rusească va pleca astăzi din Rusia către Statele Unite, a declarat reprezentantul special al lui Putin, Kirill Dmitriev.

El a mai declarat că Rusia ar putea vinde motorină în Europa, dacă vor fi primite cereri corespunzătoare. Ambarcațiunea este trimisă la o zi după întâlnirea de la Santk Petersburg a emisarului special al SUA  Steve Witkoff  cu președintee rus Vladimir Putin.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Putin i-a spus emisarului că petrolierul ar putea pleca în două sau în trei zile. Liderul rus a mai spus că este necesară finalizarea unor aranjamente financiare pentru ca livrarea să decurgă „lin”. N-a anunțat numele portului din carea plecat, nici data la care ar putea ajunge în SUA.

„Pregătim livrările acum – mai multe vase, petroliere. Primul petrolier, care va căra 40.000 de tone, va pleca în 2-3 zile, și altele îl vor urma. Este important acum să finalizăm aranjamentele financiare pentru ca totul să decurgă fără probleme”.

Putin estimase că petrolierul va părăsi Rusia între zilele 23 și 24 octombrioe, dar presa rusă a raportat că au fost finalizate contractele de ambele părți, iar primul petrolier încărcat cu motorină rusească a plecat spre SUA joi, 22 octombrie.

Motorina rusească trebuie să ajungă pe piețele SUA, dar și în Turcia, în contextul agravării crizei energetice internaționale prelungite.

Putin a spus că prețurile la motorină vor scădea imediat cu 5-6% la nivel global, potrivit ShippingTelegraph.

Sursa Foto: Envato

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Zelenski îl acuză pe Trump de prietenie cu Putin. „A avut o relație specială cu Putin și încă o mai are“. Cum comentează președintele Ucrainei reproșurile venite de la Casa Albă în ultimele săptămâni
14:43
Zelenski îl acuză pe Trump de prietenie cu Putin. „A avut o relație specială cu Putin și încă o mai are“. Cum comentează președintele Ucrainei reproșurile venite de la Casa Albă în ultimele săptămâni
MILITAR The New York Times: SUA și Israel plănuiesc reluarea atacurilor împotriva Iranului după alegeri. Oficialii americani se tem că prețurile la energie ar putea exploda din nou
13:59
The New York Times: SUA și Israel plănuiesc reluarea atacurilor împotriva Iranului după alegeri. Oficialii americani se tem că prețurile la energie ar putea exploda din nou
FLASH NEWS Pedro Sánchez și Giorgia Meloni au rezolvat „criza Schengen“. Spania și Italia renunță la controalele reciproce la frontieră. De ce și-a schimbat poziția Guvernul de la Roma
13:16
Pedro Sánchez și Giorgia Meloni au rezolvat „criza Schengen“. Spania și Italia renunță la controalele reciproce la frontieră. De ce și-a schimbat poziția Guvernul de la Roma
INEDIT Donald Trump vrea să redenumească Oceanul Pacific în „Oceanul American”: „Cum credeți că vor reacționa europenii?”, a întrebat președintele
12:41
Donald Trump vrea să redenumească Oceanul Pacific în „Oceanul American”: „Cum credeți că vor reacționa europenii?”, a întrebat președintele
FLASH NEWS Reacția lui Trump, după ce trimisul său special, Steve Witkoff, l-a numit pe Putin „un om cu spirit umanitar”. Ce anunță președintele SUA și cum răspunde Kievul
12:12
Reacția lui Trump, după ce trimisul său special, Steve Witkoff, l-a numit pe Putin „un om cu spirit umanitar”. Ce anunță președintele SUA și cum răspunde Kievul
VIRAL Miniroboții în formă de rățuște au făcut spectacol la Berlin: „Faceți tumbe!”. Șeful Nvidia anunță o revoluție AI în Europa
11:37
Miniroboții în formă de rățuște au făcut spectacol la Berlin: „Faceți tumbe!”. Șeful Nvidia anunță o revoluție AI în Europa
Mediafax
Elena Udrea aruncă bomba! Cristela Georgescu, posibilă candidată la prezidențiale. Ce susținere ar primi
Digi24
Cazul românului închis în Rusia. Ce arată o analiză Reuters a videoclipului și a dosarelor privind arestarea lui David Adrian Kercso
Cancan.ro
'PLEACĂ Marco'! Adevărul despre ELIMINAREA Prințului, după ce s-a anunțat că a fost dat afară
Prosport.ro
FOTO. Olga, noua senzație a ucrainenilor, față în față cu Chivu. Prezentatoarea care „aprinde” Champions League
Adevarul
Rusia a declanșat cea mai mare vânzare de aur de la crahul din 1998, pentru finanțarea războiului
Mediafax
S-a filmat în timp ce OTRĂVEA dulceața din supermarket. A cerut 100.000 de EURO de la producător
Click
„Ne leagă multe pahare”. Mihai Bobonete, dezvăluiri despre Andi Moisescu și „Românii au talent”. Cum este actorul în rolul de tată
Digi24
Un elev de 15 ani a înjunghiat un coleg la un liceu din Pitești. Băiatul rănit a ajuns la spital. Martor: „A început să dea cu maceta”
Cancan.ro
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Lucrezi peste 55 de ore pe săptămână? Riscul de AVC crește cu 35%. Ce spun cardiologii despre efectele muncii excesive asupra inimii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Dacia Duster 4×4 din 2022, modelul economic de oraș care are și abilități de off-road. Ce trebuie verificat?
Descopera.ro
Dispariția Ameliei Earhart, în sfârșit aproape de rezolvare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Câte kg ai? – Dacă-mi sug burta, 110!
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă, iar cine nu e conservator la treizeci, n-are minte”?
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Mediafax Spania
Va avea o PENSIE de 70.000 de euro! Dar asta nu e tot! Ce alte privilegii i se pregătesc
INEDIT National Geographic a dezvăluit cele 25 de destinații de vizitat în 2027: de la fiordurile Norvegiei și templele Egiptului până la o regiune mai puțin cunoscută din Scoția
14:38
National Geographic a dezvăluit cele 25 de destinații de vizitat în 2027: de la fiordurile Norvegiei și templele Egiptului până la o regiune mai puțin cunoscută din Scoția
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 22 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Ludovic Orban, dezvăluiri despre rolul serviciilor în jocurile politice
14:26
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 22 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Ludovic Orban, dezvăluiri despre rolul serviciilor în jocurile politice
METEO Cum va fi vremea în weekend. ANM anunță până la 20 de grade, ploi în mai multe regiuni și iarnă la munte
14:14
Cum va fi vremea în weekend. ANM anunță până la 20 de grade, ploi în mai multe regiuni și iarnă la munte
SCANDAL Godină se laudă că el i-a făcut lui Dan Tanasă plângerea penală care a stat la baza trimiterii în judecată a deputatului
14:02
Godină se laudă că el i-a făcut lui Dan Tanasă plângerea penală care a stat la baza trimiterii în judecată a deputatului
ECONOMIE Trei zile de la instalarea Guvernului Niculescu, trei zile de creștere consecutivă a euro. Moneda națională, din ce în ce mai fragilă
13:43
Trei zile de la instalarea Guvernului Niculescu, trei zile de creștere consecutivă a euro. Moneda națională, din ce în ce mai fragilă
INEDIT O barieră defensivă veche de 2.500 de ani, descoperită în Danemarca. Arheologii investighează posibilele urme ale unui conflict necunoscut din Epoca Fierului
13:40
O barieră defensivă veche de 2.500 de ani, descoperită în Danemarca. Arheologii investighează posibilele urme ale unui conflict necunoscut din Epoca Fierului

Cele mai noi

Trimite acest link pe