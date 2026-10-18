Continuă protestele în Italia. Violențe în Milano. Peste 50 de persoane au fost arestate, iar Piazza Duomo a fost devastată

Un protest împotriva scumpirilor s-a transformat într-un episod violent în centrul orașului Milano. Peste 50 de persoane au fost duse la poliție, multe dintre ele minore, iar 25 de oameni au ajuns la spital. Printre răniți se numără și 10 polițiști. Mai multe magazine au fost avariate, vitrinele au fost sparte, iar în zona Piazza Duomo au izbucnit incendii. La început, manifestația nu era considerată una cu risc ridicat, însă situația a scăpat de sub control.

Magazine vandalizate și incendii în centrul orașului

Manfiestația a fost organizată de mișcarea „Italia in Piazza”, care a chemat oamenii în stradă pentru a protesta față de scumpiri și creșterea costului vieții. La scurt timp după ce protestatarii au plecat pe traseul stabilit, unii dintre ei au început să arunce cu pietre și petarde în polițiști. Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a împrăștia mulțimea.

Violențele s-au extins rapid în zona Domului, în Piazza Mercanti și pe Corso Vittorio Emanuele. Mai multe persoane au spart vitrinele magazinelor și au aruncat cu mesele și scaunele de pe terasele stradale.

Magazinul Foot Locker a fost jefuit, iar o toaletă mobilă de pe un șantier din Piazza Duomo a fost incendiată. De asemenea, au fost distruse indicatoare rutiere, iar pavajul a fost avariat.

Din motive de siguranță, autoritățile au închis stația de metrou Duomo în jurul orei 19:00. Spre finalul serii, după ce marșul s-a încheiat, centrul orașului era plin de urmele distrugerilor.

Zeci de persoane au ajuns la spital

În urma violențelor, 25 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Niciunul dintre răniți nu se afla în stare critică. Printre ei s-au numărat 10 membri ai forțelor de ordine, transportați la mai multe spitale din Milano.

Un polițist a fost lovit în cap de un obiect aruncat în timpul protestului.

Peste 50 de persoane au fost duse la secția de poliție, iar cel puțin jumătate dintre ele erau minore. Potrivit primelor informații ale poliției, la violențe ar fi participat și grupuri de tineri care nu făceau parte din demonstrația principală. Aceștia s-ar fi organizat separat și ar fi venit din cartierele de la marginea orașului Milano, dar și din localitățile din apropiere. Mulți aveau fețele acoperite.

Reacții după distrugerile din Milano

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis că oamenii au dreptul să protesteze, dar acest lucru nu justifică incendierea și distrugerea orașelor. Ea le-a cerut reprezentanților opoziției să condamne clar violențele.

Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a spus că nemulțumirile legate de scumpiri sunt de înțeles, însă atacurile asupra polițiștilor și distrugerile din oraș nu pot fi justificate. De cealaltă parte, mai mulți reprezentanți ai stângii au atras atenția că tinerii care au participat pașnic la protest nu trebuie confundați cu cei care au provocat distrugeri.

Aceștia au cerut autorităților să ia în serios problemele ridicate de tineri, de la prețul locuințelor până la accesul la educație și lipsa perspectivelor de viitor. Protestul față de scumpiri s-a încheiat astfel cu zeci de persoane duse la poliție, 25 de răniți și pagube importante în centrul orașului Milano.