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Violențe în Albania: Polițiștii au fost loviți în cap cu pietre, în a treia zi de proteste studențești. De ce refuză premierul Edi Rama să demisioneze

Melania Agiu
Violențe în Albania: Polițiștii au fost loviți în cap cu pietre, în a treia zi de proteste studențești. De ce refuză premierul Edi Rama să demisioneze
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Tinerii albanezi continuă să protesteze în diferite zone ale capitalei Tirana. După ce au incendiat clădirea Ministerului Educației, miercuri, studenții s-au mutat astăzi în zona „Stradei Elbasan”, unde au incendiat mai multe chioșcuri dintr-un parc.

Sursă video: X/@YourAnonTV

De trei zile, tinerii protestează la Tirana, într-un miting violent. În semn de revoltă, protestatarii distrug tot ce le stă în cale. În aceste trei zile, studenții s-au ciocnit și cu poliția.

Joi, protestele s-au extins și în afara capitalei Albaniei. Șeful Poliției din Shkodër, Fasli Rama, a fost rănit grav după ce protestatarii au aruncat cu pietre în el în Shkodër. Acesta se află în stare gravă la spital, după ce a fost lovit la cap. În imagini se poate vedea momentul în care ofițerii în uniformă îl transportă către un vehicul pentru a-l duce la spitalul din Shkodër.

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Starea lui este considerată gravă, așa că a fost transportat de urgență la Spitalul de Traumatologie din Tirana pentru a primi îngrijiri medicale specializate.

Tinerii de la Tirana reclamă corupția și problemele din sistemul de învățământ. Demonstrațiile conduse de studenți s-au alăturat, însă, unei mișcări antiguvernamentale mai ample, cunoscută sub numele de „Revoluția Flamingo”, care solicită demisia prim-ministrului Edi Rama pe fondul acuzațiilor de corupție.

Premierul Edi Rama refuză să demisioneze

Joi, însă, într-o declarație scrisă adresată agenției Reuters, acesta a respins apelurile la demisie, în timp ce mii de protestatari, conduși de studenți, au spart geamuri și s-au angajat în confruntări cu forțele de ordine.

„Responsabilitatea mea este să ascult, să răspund preocupărilor legitime și să asigur continuarea progresului Albaniei. Alternativa ar însemna o trădare a albanezilor care mi-au acordat un mandat puternic pentru a duce la bun sfârșit negocierile privind aderarea la Uniunea Europeană”, a declarat Edi Rama.

Premierul condamnă atacurile

O studentă care s-a prezentat drept Kiara a afirmat că ⁠costul vieții, perspectivele slabe de angajare și presupusa corupție erau principalele probleme pentru care tinerii au fost nevoiți să iasă în stradă.

„Prim-ministrul nostru este întruchiparea cuvântului «corupție». Poți găsi de lucru în domeniul tău doar dacă cunoști pe cineva care cunoaște pe cineva”, a spus ea, cu fața acoperită de o mască, la fel ca mulți dintre cei aflați joi pe străzi.

Protestele, ajunse acum în a treia zi, reprezintă cea mai mare provocare de până acum pentru Rama, care a câștigat anul trecut al patrulea mandat, având aderarea la UE în centrul campaniei sale electorale.

Rama, al cărui guvern neagă acuzațiile de corupție, a declarat că ar fi dispus să discute despre creșterea costurilor educației, dar a adăugat: „Atacarea instituțiilor, distrugerea proprietății publice și amenințarea siguranței publice nu au nicio legătură cu cererile legitime ale studenților.”

Străzile din Tirana erau pline de coșuri de gunoi arse, stații de autobuz distruse și semafoare sparte.

Valuri de gaz lacrimogen se răspândeau prin centrul orașului. Protestatarii aruncau cu pietre în polițiști, care au folosit tunuri de apă pentru a-i împinge înapoi. În Piața Skanderbeg din centrul orașului, polițiștii i-au lovit cu bastoane pe protestatarii care fugeau, sub privirile turiștilor.

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