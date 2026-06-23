Putin și Lukașenko pregătesc răspunsul după ultimatumul lui Zelenski adresat Belarusului. Peskov: „Kievul încalcă suveranitatea altei țări”

Kremlinul confirmă o întâlnire între Vladimir Putin și Alexander Lukașenko, în contextul ultimatumului transmis de Volodimir Zelenski Belarusului. Liderul ucrainean acuză Minskul că sprijină atacurile cu drone rusești și cere retragerea unor echipamente utilizate în război.

Tensiunile dintre Ucraina și Belarus continuă să escaladeze, după ce președintele Volodimir Zelenski a lansat un avertisment direct către autoritățile de la Minsk, acuzându-le că facilitează atacurile cu drone rusești asupra teritoriului ucrainean, scrie Kiev Independent.

Kremlinul a anunțat că președintele rus Vladimir Putin și liderul belarus Alexander Lukașenko urmează să se întâlnească în perioada următoare, iar unul dintre principalele subiecte de pe agenda discuțiilor va fi ultimatumul transmis de Kiev.

Potrivit lui Zelenski, Belarusul permite utilizarea unor echipamente de comunicații care ajută operațiunile desfășurate de Rusia împotriva Ucrainei. Pe 18 iunie, liderul de la Kiev a cerut Minskului să elimine aceste sisteme în termen de o săptămână, avertizând că, în caz contrar, Ucraina va interveni pentru a rezolva situația.

Kremlinul acuză Ucraina de „ingerință” în afacerile Belarusului

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a condamnat declarațiile președintelui ucrainean și a susținut că acestea reprezintă o încălcare a suveranității Belarusului.

„În ceea ce priveşte ameninţarea în sine, desigur, aceasta este absolut agresivă: amestec în afacerile interne ale unei alte ţări şi o încălcare a suveranităţii altei ţări”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Oficialul rus a afirmat că autoritățile de la Minsk sunt capabile să își protejeze singure interesele și să răspundă eventualelor amenințări.

„Dar nu avem nicio îndoială că Belarusul şi conducerea belarusă şi sunt capabile să îşi protejeze suveranitatea”, a adăugat Dmitri Peskov.

Ce reclamă Ucraina

Potrivit informațiilor prezentate de Volodimir Zelenski, este vorba despre sisteme de relee instalate pe turnuri de comunicații, care ar fi utilizate pentru coordonarea și susținerea atacurilor cu drone rusești de tip Shahed. Aceste aparate fără pilot folosesc infrastructură radio și rețele de comunicații pentru a naviga pe distanțe lungi și pentru a lovi ținte aflate în interiorul Ucrainei.

Autoritățile ucrainene susțin că, în timpul numeroaselor atacuri asupra Kievului și a regiunilor din nordul țării, dronele au fost observate în repetate rânduri în apropierea frontierei cu Belarus, înainte de a se îndrepta către obiective situate mai adânc pe teritoriul ucrainean.