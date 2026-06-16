România vrea mai multe exporturi și investiții în Egipt. Oana Țoiu anunță planuri pentru un acord de liber schimb cu Cairo

România și Egiptul analizează noi proiecte de cooperare economică, inclusiv creșterea exporturilor de cereale și crearea unei zone economice libere dedicate companiilor românești interesate să se extindă pe piața africană. Țara noastră își propune să își consolideze prezența economică în Africa printr-un parteneriat mai strâns cu Egiptul, unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai țării noastre din afara Uniunii Europene.

Subiectul a fost discutat în cadrul unei întâlniri dintre ministra interimară a Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și ministrul egiptean de Externe, Badr Abdelatty, desfășurată în marja Consiliului de Asociere UE-Egipt. Potrivit șefei diplomației române, discuțiile s-au concentrat pe extinderea cooperării economice și identificarea unor noi oportunități pentru companiile românești.

„Volumul schimburilor comerciale dintre România şi Egipt a depăşit pragul de 1 miliard de euro şi este momentul unei discuții aplicate despre sprijinul antreprenorilor români pentru extinderea afacerilor pe continent. Consiliul de Asociere UE–Egipt a fost o bună ocazie să discut cu ministrul afacerilor externe al Egiptului, Badr Abdelatty despre creşterea exportului de cereale din România, ideea unei zone economice libere dedicate companiilor româneşti care vor să se extindă în Africa şi viitorul francofoniei şi întărirea parteneriatelor academice.”, a scris Oana Țoiu pe Facebook.

Exporturi, investiții și acces pe piața africană

Unul dintre cele mai importante proiecte analizate de cele două părți este crearea unei zone economice libere dedicate companiilor românești care doresc să își dezvolte activitatea pe continentul african. Inițiativa ar putea facilita accesul firmelor din România la una dintre cele mai dinamice piețe emergente și ar contribui la creșterea schimburilor comerciale dintre cele două state. Totodată, oficialii au discutat despre majorarea exporturilor de cereale românești către Egipt, unul dintre cei mai mari importatori de produse agricole din regiune.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, valoarea schimburilor comerciale dintre România și Egipt depășește anual un miliard de euro, ceea ce plasează statul nord-african printre cei mai importanți parteneri economici ai Bucureștiului din afara spațiului comunitar.

„Egiptul este unul dintre principalii parteneri comerciali ai României din afara Uniunii Europene şi întărirea relațiilor UE-Egipt, mai ales în contextul de securitate regional, este și în beneficiul relației bilaterale. Totodată, Egiptul este un partener valoros în Orientul Mijlociu și Africa, iar România vede oportunități reale de aprofundare a cooperării în domenii precum energia, agricultura, sănătatea, turismul, industria de apărare și cultură. Egiptul este un mediu prietenos pentru antreprenorii români, de altfel ministrul Abdelady mi-a împărtăşit în una din întâlnirile noastre că primul străin pe care l-a cunoscut a fost un antreprenor român care construia o fabrică de ciment aproape de casa copilăriei sale. Olivia Toderean, ambasadoarea României în Egipt, ne-a dat şi vestea bună că România a câştigat săptămâna aceasta meciul amical de handbal din Cairo, le mulțumim pentru calda găzduire a sportivelor şi a suporterilor români”, a mai scris Țoiu pe Facebook.

România și Egiptul marchează 120 de ani de relații diplomatice

Pe lângă componenta economică, discuțiile au vizat și consolidarea colaborării în domenii precum energia, agricultura, sănătatea, turismul, industria de apărare, educația și cultura. Oana Țoiu a subliniat că relațiile bilaterale traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani.

„Discuțiile au reconfirmat nivelul excelent al relațiilor bilaterale dintre România și Egipt, într-un an cu o semnificație aparte pentru cele două state, care marchează 120 de ani de relații diplomatice. România a avut standul principal la ediția din acest an a Cairo International Book Fair, ca țară invitată de onoare, şi a atras mii de vizitatori la cele 30 de evenimente culturale.”, a transmis ministra interimară de Externe.