Rusia a eliberat din închisoare un cetățean american, la cererea lui Donald Trump. Cine este Stephen Hubbard și cum a ajuns în detenție la Moscova

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că a eliberat un cetățean american, pe Stephen Hubbard, dintr-o închisoare rusă, ca urmare a unei solicitări din partea președintelui Trump.

Anunțul a fost făcut în timp ce începeau discuțiile dintre Putin și emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, axate pe eforturile SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, potrivit The Guardian.

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Motivul pentru care americanul a fost reținut

Stephen Hubbard, în vârstă de 74 de ani și originar din Michigan, a fost reținut de forțele ruse în estul Ucrainei, în 2022, fiind ulterior condamnat — în urma unui proces cu ușile închise, desfășurat în 2024 — la aproape șapte ani de închisoare, sub acuzația că a servit ca mercenar în armata ucraineană.

Pe măsură ce discuțiile cu Witkoff au început în Sankt Petersburg, fosta capitală imperială a Rusiei, Putin a anunțat că Hubbard a fost eliberat și că se află deja pe aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg.

Înainte de aceste discuții, Trump a afirmat că i-a cerut lui Putin să-l elibereze pe Hubbard, cetățeanul american pe care, în timpul administrației Biden, SUA l-au desemnat drept „deținut pe nedrept”.

Trump a ridicat sancțiunile impuse Rusiei

Eliberarea lui Hubbard survine în contextul în care Trump a ridicat unele sancțiuni impuse Moscovei.

Președintele a criticat, totodată, în mod deschis Ucraina, pe fondul eforturilor SUA de a negocia încetarea războiului.

Sursa Foto: Moscow City Court Press Service