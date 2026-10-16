„Rușii Negri”, gruparea care a forțat granița Letoniei într-un raid armat. Mesajul transmis către statele baltice

Bărbații înarmați care au încercat să împingă la începutul lunii octombrie migranți din Belarus în Letonia și au furat mai multe camere de supraveghere din apropierea frontierei fac parte dintr-o rețea infracțională numită „Rușii Negri”, care operează de-a lungul frontierei Rusiei cu statele membre NATO.

La începutul lunii octombrie, la granița dintre Belarus și Letonia, a avut loc un incident care a alarmat țările membre NATO. Mai multe persoane înarmate, mascate, au încercat să treacă aproximativ 20 de migranți peste graniță, însă militarii letoni i-au oprit în primă fază. Ulterior, aceștia au reușit să intre pe teritoriul Letoniei, unde au avariat mai multe echipamente și au furat camere de supraveghere.

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„Escortele migranților ilegali, care se aflau de partea belarusă, erau înarmate, au amenințat soldații NBS [Forțele Armate Naționale Letone] și, de asemenea, au îndemnat și condus activ grupul de migranți spre Letonia”, a precizat Jānis Dombrava, ministrul de interne al Letoniei.

Responsabilitatea pentru acest incident a fost asumată de grupul „Rușii Negri”, anterior necunoscut pentru statele europene. Într-un videoclip publicat pe Telegram, o persoană cu fața acoperită și voce modificată a numit incidentul de la începutul lunii octombrie „o verificare” pe care, se pare, Letonia nu a trecut-o. De asemenea, această persoană a amenințat cu noi acțiuni similare în alte zone ale graniței.

Letonia consideră că în spatele acestui grup s-ar putea afla serviciile secrete ale Belarusului și Rusiei. Existența însăși a grupului ridică semne de întrebare deoarece canalul său de Telegram a apărut cu puțin timp înainte de incident, iar în materialele sale s-au observat indicii de utilizare a inteligenței artificiale.

„Grănicerii letoni au avut în sfârșit norocul să se întâlnească personal cu membrii Rușilor Negri. Ne revendicăm oficial responsabilitatea pentru incidentul din parohia letono-belarusă Graloskaia din regiunea Kraslavas. Confirmăm că în noaptea de 5 spre 6 octombrie, un grup de trei activiști ai Rușilor Negri a trecut granița și s-a ciocnit cu trupele letone. După care, a reintrat în Letonia în apropierea satului Matyrishki, a furat camere de supraveghere și a deteriorat echipamentul, totul în timp ce a rămas nedetectat. Acesta a fost doar un test al tăriei voastre, pe care l-ați eșuat. Veți vedea în curând scene similare în alte puncte de peste granița noastră”, se arată în mesajul transmis de gruparea „Rușii Negri”.

Această serie de raiduri face trimitere la incidente similare petrecute în 2014 în Ucraina, acolo unde „omuleții verzi” au contribuit la anexarea Crimeei și au sprijinit revolta împotriva Kievului în Donbas.

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a permis țării sale să servească drept centru pentru migranții care încearcă să treacă în țări precum Polonia, Letonia, Estonia sau Lituania.