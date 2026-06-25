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Rușii se răzbună pentru expulzarea consulului rus de la Constanța, după incidentul dronei din Galați. Ce decizie a luat Ministerul de Externe din Rusia

Melania Agiu
Rușii se răzbună pentru expulzarea consulului rus de la Constanța, după incidentul dronei din Galați. Ce decizie a luat Ministerul de Externe din Rusia
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Federația Rusă l-a declarat persona non grata pe consulul general al României din Sankt Petersburg, a anunțat, joi, Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit sursei citate, consulatul României din Sankt Petersburg, va fi, de asemenea, închis. Măsurile au fost luate ca urmare a închiderii Consulatului General al Rusiei din Constanța, după prăbușirea unei drone rusești în municipiul Galați pe data de 29 mai.

„Ministerul Afacerilor Externe confirmă că ambasadorul României în Federația Rusă a fost convocat în după-amiaza zilei de 25 iunie 2026 la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. În cadrul întrevederii partea rusă a notificat cu privire la declararea persona non grata a gerantului interimar al Consulatului General al României la Sankt-Petersburg, respectiv referitor la decizia părții ruse de retragere a consimțământului pentru înființarea postului consular respectiv.

Așa cum Ministerul Afacerilor Externe a comunicat de la bun început, reacția părții ruse era previzibilă. MAE reamintește că decizia anunțată astăzi de partea rusă survine ca răspuns la măsurile adoptate de către autoritățile române la 29 mai 2026, în urma prăbușirii unei drone rusești în municipiul Galați, incident soldat cu răniți și pagube materiale. La momentul respectiv partea română a decis declararea persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și a dispus închiderea Consulatului General al Federației Ruse din orașul respectiv.“, a transmis Ministerul român de Externe, joi.

TASS: Rusia va închide consulatul României din Sankt Petersburg

La rândul său, MAE rus a transmis că Rusia a decis să închidă, joi, consulatul României din Sankt Petersburg și să-l expulzeze pe consulul român.

„Pe 25 iunie, ambasadorul României în Federația Rusă, Cristiana Istrate, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, unde i-a fost înmânată o notă a ministerului prin care se anunța declararea consulului general al României la Sankt Petersburg drept persona non grata și închiderea iminentă a reprezentanței consulare a acestei țări situate acolo”, au precizat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe.

În notă s-a mai subliniat că aceste măsuri au reprezentat un răspuns la „retragerea nejustificată de către București a acordului privind funcționarea consulatului general al Rusiei la Constanța și declararea șefului acestuia drept persona non grata”.

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