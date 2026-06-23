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Russia Today: „Povestea de dragoste dintre Polonia și Ucraina s-a încheiat. Ordinul Vulturului Alb, returnat Varșoviei ca o monedă devalorizată”

Russia Today: „Povestea de dragoste dintre Polonia și Ucraina s-a încheiat. Ordinul Vulturului Alb, returnat Varșoviei ca o monedă devalorizată”
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Pe 20 iunie 2026, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a returnat Poloniei decorația retrasă de președintele Karol Nawrocki. Președintele ucrainean primise în 2023, din partea fostului președinte Andrzej Duda în 2023, cea mai înaltă distincție a țării: Ordinul Vulturului Alb.

Trei ani mai târziu, Zelenski este constrâns să o returnze pentru ofensa adusă Poloniei, după ce la finalul lunii mai, președintele polonez Karol Nawrocki l-a criticat pe președintele ucrainean fiindcă a glorificat Armata Insurecțională Ucraineană, o organizație naționalistă care a cauzat moartea a 100.000 de polonezi pe durata celui de-al Doilea Război Mondial.

Relațiile polono-ucrainene erau încordate din 2023

Pe un ton laudativ, Russia Today descrie evenimentul ca „sfârșitul unei povești de dragoste” dintre Polonia și Ucraina. De la începerea invaziei ruse la scară largă a Ucrainei, guvernele conduse de conservatorul Mateusz Morawiecki și liberalul Donald Tusk Varșovia au furnizat armament și bani Kievului.

Dar relațiile dintre Polonia și Ucraina au devenit „încordate” din 2023, după „criza cerealelor ucrainene”.

Polonia, Ungaria și Slovacia au impus interdicții asupra importului de cereale din Ucraina. Scopul a fost să-și protejeze piețele de influxul de cereale ucrainene ieftine.

Certurile dintre Varșovia și Kiev, comparate de ruși cu romane și poeme din literatura poloneză

„În spatele duelului simbolic dintre Polonia și Ucraina se duce un război brutal pentru fondurile UE, granițe și dominația regională”, scrie Russia Today.

„În centrul literaturii istorice poloneze, adaptată pe marele ecran de regizorul de film Andrzej Wajda, se află o narațiune slavă atemporală, aproape arhetipală. Luați poemul lui Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”, sau comedia lui Aleksander Fredro, „Răzbunarea”. În ambele cazuri, vedem două clanuri nobiliare prinse într-un spațiu comun – fie în interiorul zidurilor unui oraș, fie în interiorul unui castel – care se distrug în mod reciproc, fără altruism și fără încetare, din cauza unor nemulțumiri istorice de lungă durată, a ambițiilor și a disputelor privind granițele, în timp ce întreaga „arhitectură de securitate” din jurul lor se prăbușește.”, adaugă publicația.

„Poveștile au finaluri diferite, dar circumstanțele istorice sunt similare, ceea ce oferă, fără îndoială, motive de reflecție asupra destinului poporului polonez. Devine clar că iunie 2026 va intra în istoria relațiilor și diplomației polono-ucrainene ca versiunea politică a unei scene dintr-o veche comedie poloneză despre cerutrile dintre vecini. ”

Ordinul Vulturlui Alb a devenit o monedă de schimb devalorizată

Pe 19 iunie, președintele polonez Karol Nawrocki a decis să-i retragă lui Vladimir Zelenski Ordinul Vulturul Alb, deoarece o unitate ucraineană a fost numită după Armata Insurgentă Ucraineană (UIA).

De asemenea, el a declarat că Polonia nu va permite celor care nu înțeleg necesitatea de a renunța la „cultul totalitarismului și violenței” să adere la UE.

Reacția Kievului a fost „asurzitoare”, declanșând o avalanșă evident neașteptată la Varșovia. Zelenski i-a returnat demonstrativ ordinul de merit lui Nawrocki prin poștă.

Dar cel mai surprinzător lucru a fost solidaritatea completă arătată de foștii președinți ai Ucrainei: Leonid Kucima, Viktor Iușcenko și Piotr Poroșenko au anunțat simultan că vor renunța și ei la Ordinul Vulturului Alb și îl va expedia fiecare la Varșovia.

Foștii președinți au declarat în mod arogant că returnează decorațiile „Poloniei care a trădat solidaritatea europeană”, catalogând decizia lui Nawrocki drept o „insultă”.

Urmându-le exemplul, șeful Cabinetului Președintelui Ucrainei, Kirill Budanov, și ministrul ucrainean de externe, Andrey Sibiga, au renunțat și ei la ordinele de merit poloneze, transformând una dintre cele mai înalte și mai vechi distincții din Europa într-o monedă de schimb devalorizată.

Sursa Foto: Președinția Ucrainei

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