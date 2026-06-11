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Șeful armatei germane avertizează că Rusia ar putea ataca NATO până în 2029: „Trebuie să fim gata de luptă”

Șeful armatei germane avertizează că Rusia ar putea ataca NATO până în 2029: „Trebuie să fim gata de luptă”
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Șeful armatei germane avertizează că Rusia ar putea ataca NATO din 2029: „Trebuie să fim gata de luptă”
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„Viteza este esența acum.  Ca armată a Germaniei, trebuie să ne întărim zilnic capacitățile de a ne lupta la noapte”, este îndemnul locotenentului general Christian Freuding. 

Cu toate că Rusia a pierdut 1,3 milioane de militari în războiul cu Ucraina, șeful armatei germane atenționează că Rusia ar putea ataca teritoriul NATO înainte de finalul acestui deceniu. 

Șeful armatei germane mai spune că toți cei 32 parteneri NATO trebuie să accepte realitatea: Rusia ar putea lovi un stat NATO în 2029.

„Rusia ne-ar putea ataca după 2029 sau chiar mai devreme”

Generalul german susține că Rusia ar putea testa capacitatea de apărare a Alianței Nord-Atlantice chiar în timp ce Europa încă se zbate să se reînarmeze.

„Trebuie să ne pregătim… trebuie să fim gata de luptă. Anul 2029 nu este o estimnare germană. Este vorba de informații convenite de NATO”, a spus Christian Freuding pentru Politico.

Declarațiile lui Freuding vin în contextul în care oficialii europeni din domeniul apărării au smenalat că  Rusia și-ar putea reclădi forța militară în următorii trei ani, chiar la un nivel la care ar putea deveni o amenințare militară directă la adresa NATO.

Anchetă: Rusia se pregătește să atace NATO

Potrivit unei investigații realizată de jurnaliști de la SVT (Suedia), NRK (Norvegia), DR (Danemarca) și Delfi (Estonia) și imaginilor din satelit analizate, Rusia își extinde infrastructura militară lângă granițele europene.

Rușii construiesc numeroase cazărmi pentru mii de militari, depozite noi de muniție și locuri de staționare a echipamentelor militare. Ukrainska Pravda estimează că Rusia ar putea staționa peste 100.000 de militari la granița dintre Rusia și francul estic al NATO în următorii ani.

În Petsamo, la 10 km de granița cu Norvegia, în Laponia, rușii conbstruiesc o cazarmă care ar putea găzdui 17.000 de militari. Iar comandantul armatei Finlandei, Pasi Valimaki, atenționează că Rusia își extinde infrastructura militară la graniță pentru a staționa 80.000 de militari ruși, față de 20.000 câți sunt acum.  Rusioa ar putea concentra până la 115.000 de militari la granițele cu țări NATO din Europa de Nord și cu țările baltice.

„Aceasta este o ameninţare pe care trebuie să o luăm în serios… Nu considerăm că toate acestea sunt doar pentru a face o demonstraţie. Este vorba despre pregătirea capacităţilor pentru a face faţă NATO într-un conflict de amploare, la un moment dat în viitor”, subliniază şeful serviciului de informaţii al armatei suedeze, MUST, Thomas Nilsson

Sursa Foto: Armata Germaniei /Bundeswehr/Martina Pump /Luftwaffe 

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