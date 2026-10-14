Inteligența artificială (IA) „amplifică” amenințările la adresa securității Regatului Unit, inclusiv posibilitatea ca teroriștii să dezvolte noi arme biologice letale, a avertizat Sir Ken McCallum, șeful MI5 (serviciul de spionaj intern al Marii Britanii).

McCallum a prezenat, marţi, raportul său anual, în care a rezumat viziunea sa asupra ameninţărilor la adresa Marii Britanii, de la state ostile precum Iranul şi Rusia până la dezvoltarea inteligenţei artificiale, relatează Reuters și SKy News.

Șeful MI5 a dezvăluit că serviciul de securitate din UK a înființat în acest an un centru de evaluare pentru a analiza riscurile legate de inteligența artificială, pe fondul îngrijorărilor privind posibilitatea ca o formă de superinteligență capabilă să ia decizii autonome să reprezinte un pericol pentru întreaga umanitate.

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„Istoria umanității nu ne-a oferit nicio experiență în ceea ce privește confruntarea cu o entitate mai inteligentă decât noi, capabil să ne depășească în gândire”, a declarat directorul general al MI5, în cadrul discursului său. „Aceasta este o situație cu adevărat nouă și merită atenția de care se bucură, inclusiv din partea MI5.”

Șeful serviciilor de spionaj a subliniat, de asemenea, creșterea și răspândirea amenințărilor de natură mai convențională.

Amenințările la adresa Marii Britanii au crescut de patru ori

El a afirmat că MI5 se confruntă cu o creștere de patru ori, în ultimul deceniu, a numărului de cazuri care implică state ostile, în principal din Rusia, Iran și China.

Numărul comploturilor – inclusiv sabotaje, tentative de asasinat, atacuri cibernetice și incendii provocate – este atât de mare încât agenția alocă acum mai multe resurse pentru combaterea riscului reprezentat de puterile străine decât în timpul Războiului Rece.

„Legea privind securitatea națională este aplicată pe scară largă, într-o măsură mai mare decât ne-am fi așteptat chiar și noi și colegii noștri din poliție, înregistrându-se zeci de arestări în cei trei ani de la intrarea sa în vigoare”, a declarat Sir Ken.

Numai în ultimele două săptămâni au avut loc mai multe arestări în legătură cu un incident de securitate legat de Iran, petrecut la baza RAF Fairford din Gloucestershire, precum și cu o breșă de securitate fără legătură cu acesta, survenită la o bază aeriană din Cambridgeshire utilizată de personalul serviciilor de informații militare ale SUA și NATO.

Sir Ken a afirmat că Rusia rămâne „agresorul” numărul unu, spionii și forțele sale proxy vizând Regatul Unit și aliații săi cu atacuri care se situează în mod deliberat sub pragul războiului convențional, „deși uneori nu cu mult sub acesta”.

Kremlinul recurge la infractori și la alți „voluntari” pentru a desfășura aceste acțiuni ostile, deoarece mulți dintre spionii săi profesioniști și agenții militari au fost expulzați din Marea Britanie și din alte state europene.

Același tip de tactică de externalizare este utilizată și de Iran.

„Un răspuns ferm”

Sir Ken a declarat că Marea Britanie a arestat peste 50 de persoane în ultimul an în legătură cu operațiuni legate de Iran.

Printre acestea s-au numărat o serie de incidente de incendiere și sabotaj care au vizat comunitățile evreiești.

Conform șefului MI5, bazele militare au fost, de asemenea, incluse acum pe lista țintelor.

Prim-ministrul Andy Burnham a acuzat săptămâna aceasta Garda Revoluționară Islamică din Iran că ar fi implicată în incidentul de securitate de la baza RAF Fairford, care a dus la retragerea în Statele Unite a avioanelor de bombardament americane staționate acolo.

Directorul general al MI5 nu a putut oferi prea multe detalii despre acel caz specific, deoarece ancheta este încă în curs.

Totuși, el a dat de înțeles că acesta face parte dintr-o nouă tendință.

„Cealaltă schimbare majoră din acest an a fost reprezentată de ambițiile Iranului de a viza ținte mai dificile, precum obiectivele militare”, a afirmat el.

Apoi a lansat următorul avertisment: „Cei care încearcă să provoace haos pe străzile britanice – fie că este vorba de bătăuși angajați aici, fie de cei care îi finanțează din străinătate – se vor confrunta cu o reacție fermă.”

IA poate „schimba miza”

În ceea ce privește inteligența artificială, Sir Ken a afirmat că riscurile la adresa securității naționale pe care le prezintă această tehnologie emergentă sunt reale.

„În prezent, IA intensifică deja competiția în domeniul securității cibernetice dintre atacatori și apărători”, a declarat el în discursul său ținut la sediul MI5 din Londra. „Poate produce materiale de propagandă și de radicalizare adaptate fiecărei persoane în parte. Am prins teroriști care încercau să exploateze IA pentru a-și îmbunătăți metodele de recunoaștere și de atac, dronele dotate cu IA aducând o nouă dimensiune. „Deși nu s-a întâmplat încă – dar este cazul de utilizare abuzivă căruia i-aș acorda cea mai mare importanță – este potențialul IA de a schimba miza în ceea ce privește armele biologice existente sau chiar noi.”

Aceasta înseamnă că tehnologia ar putea ajuta grupurile teroriste sau statele ostile care au încercat anterior, fără succes, să-și dezvolte capacități în domeniul armelor biologice să-și realizeze acum această ambiție, cu excepția cazului în care există măsuri de protecție adecvate care să împiedice exploatarea IA în acest scop.

Există, de asemenea, posibilitatea ca IA să fie utilizată pentru a dezvolta arme biologice complet noi, încă nedescoperite, cum ar fi transformarea unor germeni obișnuiți în epidemii mortale.

„Aceste riscuri sunt reale”, a afirmat Sir Ken. „Comunitatea de informații a Regatului Unit – MI5, GCHQ, MI6 – colaborează strâns cu Institutul de Securitate în domeniul IA din Regatul Unit, respectat la nivel mondial, pentru a face față acestor riscuri.”

O parte din acest demers o reprezintă înființarea Centrului de evaluare a amenințărilor legate de IA, care va funcționa în cadrul MI5 și va beneficia, de asemenea, de expertiza altor instituții guvernamentale.

„Această echipă elaborează evaluări bazate pe toate sursele disponibile, care fac distincția între amenințările de fațadă și realitate”, a declarat șeful MI5.

Într-un context mai larg, șeful serviciilor de informații a adresat un mesaj publicului, îndemnând întreaga țară să dea dovadă de mai multă tărie.

El a spus: „Când auziți expresia «securitate națională», nu vă gândiți doar la Ucraina, la cablurile submarine, la dronele înarmate sau la armele cibernetice. Gândiți-vă și la locul în care locuiți, la locul în care lucrați. Gândiți-vă la fluctuațiile din rețeaua electrică care vă alimentează locuința… Securitatea noastră națională ne privește pe toți.”