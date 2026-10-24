Omul de afaceri și politicianul bulgar Slavi Binev a fost împușcat mortal la domiciliul său din cartierul Pavlovo din Sofia, sâmbătă dimineață, relatează Novinte. Poliția a demarat o anchetă și o operațiune specializată pentru a-i identifica pe cei responsabili.

Ministerul de Interne a primit o sesizare privind omorul cu puțin înainte de ora 10:30, în timp ce serviciile medicale de urgență au primit un apel la ora 10:28. O ambulanță a ajuns la fața locului în șapte minute, dar echipajul acesteia nu a putut decât să constate decesul lui Binev, scrie presa bulgară.

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Conform informațiilor transmise de NOVA, un angajat de la reședința lui Binev a dat alarma, după ce mai multe persoane au sosit la proprietate. Ulterior angajatul ar fi auzit mai multre focuri de armă. Când s-a dus să vadă ce se întâmplă, l-a găsit pe omul de afaceri mort. Potrivit unor informații neconfirmate, Binev ar fi fost împușcat în cap și în corp.

Surse citate de BGNES, BNR și bTV au afirmat că atacul a avut loc în urma unei dispute sau a unui conflict personal între Binev și alte persoane aflate la reședința sa. Potrivit BNR, Ministerul de Interne căuta un SUV despre care se crede că ar fi fost folosit de făptași pentru a fugi. Se pare că suspecții au fost reținuți, deși circumstanțele omorului și identitatea celor responsabili nu au fost confirmate oficial.

Experții criminaliști examinează locul faptei. Zona din jurul proprietății este păzită cu strictețe de poliție.

Slavcho Penchev Binev, cunoscut sub numele de Slavi Binev, s-a născut la Sofia pe 10 decembrie 1965. A fost sportiv de taekwondo, om de afaceri și politician, ocupând funcții de conducere în cadrul unor organizații sportive, printre care cea de președinte al Federației Bulgare de Taekwondo și cea de prim-vicepreședinte al Uniunii Europene de Taekwondo.

Binev a câștigat titlul de campion european absolut la taekwondo la campionatele din 1992 de la Celje, în Slovenia. După ce și-a încheiat cariera de sportiv de performanță, a activat ca arbitru internațional, antrenor și administrator sportiv, devenind președinte al Federației Olimpice Bulgare de Taekwondo și ocupând funcții de conducere în cadrul taekwondo-ului european.

În anii 1990 și la începutul anilor 2000, și-a dezvoltat afaceri în domeniile securității, construcțiilor și divertismentului, administrând cluburi populare de noapte din Sofia. Numele său a fost asociat cu R-System Holding și cu alte cluburi precum BIAD. De-a lungul anilor, relatările din presă l-au asociat cu grupările de crimă organizată cunoscute sub numele de „grupări de forță”, care au apărut în perioada de tranziție postcomunistă a Bulgariei.

Binev a intrat în politică alături de partidul Ataka și a fost ales în Parlamentul European în 2007. A făcut parte din Comisia pentru afaceri economice și monetare și a participat la delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană și la Intergrupul pentru sport. De asemenea, în acel an a candidat la funcția de primar al orașului Sofia și a câștigat un al doilea mandat de deputat în Parlamentul European în 2009.

A părăsit partidul Ataka în 2011 și a fondat, un an mai târziu, Partidul Conservator – Mișcarea pentru Succes. Partidul a devenit membru al alianței Uniunea Civică pentru Democrație Adevărată (GORD). Ulterior, Binev a părăsit GORD și s-a alăturat Frontului Național pentru Salvarea Bulgariei în 2014.

În octombrie 2014, a fost ales în cea de-a 43-a Adunare Națională a Bulgariei. În decembrie același an, a devenit președinte al Comisiei parlamentare pentru cultură și mass-media, însă această numire a stârnit proteste din partea sectorului cultural. A demisionat pe 8 decembrie 2014, iar ulterior a condus Comisia pentru copii, tineret și sport. La alegerile parlamentare din 2017, a candidat pe lista partidului DPS.